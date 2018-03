Adalberto Álvarez: El Son está en el ADN de todos los cubanos (+ Video)

Este año Adalberto Álvarez, Premio Nacional de la Música, arriba al aniversario 45 de carrera profesional.

Con el propósito de evocar este aniversario y compartir el video clip titulado como su nueva producción discográfica, “De Cuba Pal mundo entero” -que acapara la atención de los seguidores del Caballero del Son en las redes sociales-, Cubadebate, conversó por vía telefónica, con el maestro sonero, quien contestó brevemente a algunas de las interrogantes realizadas.

¿Qué significa para Adalberto Álvarez, haber alcanzado 45 años de carrera profesional y cómo piensa celebrarlo?

Cuarenta y cinco años se dicen pronto pero cuando me pongo a pensar en todas las cosas que han pasado desde entonces me doy cuenta que es bastante.

En realidad… estoy pensando en la posibilidad de hacer un gran concierto a finales de año o tal vez, esperar a Febrero del próximo donde la orquesta cumplirá 35 y hacerlo todo en uno.

¿Concesiones? ¿Alguna fórmula especial durante estos años, para permanecer en la preferencia del público nacional y extranjero?

No creo que haya una fórmula especial, solo hemos tratado de no perder la esencia y seguir defendiendo el Son. En este caso llevándolo a las sonoridades actuales para que no pierda vigencia.

Obras de su autoría han sido interpretadas por Celina González, Frank Fernández, Silvio Rodríguez, un grupo importante de músicos cubanos. En el ámbito internacional por Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Guerra, La Sonora Ponceña, por solo citar algunos ejemplos.Luego de más de cuarenta años de creación y carrera artística, ¿le gustaría escuchar en voz de algún intérprete, de manera especial, una de sus obras?

En primer lugarme siento muy agradecido con todos los artistas que han hecho suyas mis canciones. Aún me sorprenden cuando me dan la noticia de que hicieron este u otro tema y sobre todo intérpretes que nunca pensé que lo harían.

Ahora bien, siempre uno tiene un sueño, siempre pasa eso y pensándolo bien, es un sueño que se puede realizar, porque yo creo que si lo llamo y se lo digo, seguro que me complace.

Me gustaría mucho escuchar el tema “La soledad es mala consejera”, en la voz de Gilberto Santa Rosa, porque es una canción que tiene que ver con su estilo, lo mismo que “¿Cómo podré olvidarla?”

Las redes sociales, cada vez ocupan mayores espacios para promocionar la música donde nuevos géneros llamados urbanos, ocupan liderazgo. El Son cubano pese a su fuerza,¿ha perdido protagonismo? ¿Cuál es su criterio al respecto?

Es innegable el hecho de que estamos en tiempos de música urbana pero también es cierto que durante muchos años el Son ha visto pasar muchos géneros y ritmos de moda y sigue allí defendiendo los colores de nuestra bandera, el Son está en el ADN de todos los cubanos y con un protagonismo en mayor o menor escala, siempre va a estar presente y nadie dejará de moverse al escucharlo.

Por si fuera poco, el 8 de mayo de este año va a ser declarado como “El día del Son Cubano” en la ciudad de Santiago de Cuba, coincidiendo con las fechas del natalicio de Don Miguel Matamoros y años más tarde, de la fundación del Trío.

Ese mismo día comenzará el Festival del Son hasta el 13 del mismo mes y seguiremos, hasta lograr que sea declarado como Día mundial del Son.

Siento felicidad infinita!

¿Qué le aconseja, El Caballero del Son, a las nuevas generaciones de músicos cubanos que apuestan por seguir sus pasos y defender la música popular bailable?

Lo primero es estar claro en lo que queremos defender y a partir de las nuevas sonoridades hacer lo nuestro lo auténtico lo que nos identifica con un aire más contemporáneo, véase lo que hacen Alexander Abreu y Alain Pérez por mencionar algunos ejemplos.

Gracias Maestro por su deferencia con Cubadebate. ¡Felices 45, con el aliento grande de su obra!

Por cortesía de Adalberto Álvarez compartimos el video De Cuba pal mundo entero, del realizador Alejandro Valera bajo la producción del sello y la editora musical Bis Music de ARTEX.