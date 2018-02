Ante la prensa: “Importante dar primero”, Gracial

Zapopan, Guadalajara.- Los tres invitados a la conferencia de prensa por la selección cubana, ganadora 6-4 del partido inaugural contra los Caribes de Anzoátegui, llegaron dispuestos a comentar su desempeño y los retos por venir ante más de 50 colegas que lo esperaban en una de las carpas situadas para el trabajo reporteril.

El mentor Carlos Martí, el lanzador Lázaro Blanco y el jardinero Yurisbel Gracial coincidieron en lo decisivo de una primera victoria en un certamen tan corto como la Serie del Caribe, en la cual varias veces se ha clasificado con esa solitaria sonrisa, en tanto dos éxitos le aseguran a cualquier elenco pensar en la semifinal.

Para el timonel de los Alazanes de Granma, la alineación no debe sufrir variante contra los Tomateros de Culiacán este sábado, con la solitaria excepción de Alfredo Despaigne, quien se evalúa su estado físico y no debe estar entre los titulares. “Buscaremos un designado que puede ser Alexander Ayala, mientras Cepeda iría para el jardín izquierdo y sería el cuarto bate”, aclaró.

Sobre haber sorprendido con la colocación de Yurisbel Gracial en el tercer turno, el experimentado mánager señaló que era algo pensado desde Cuba, pues “buscamos ofensiva y anotar la mayor cantidad de carreras posibles para ayudar a nuestro pitcheo. Por eso pusimos a Gracial en el jardín derecho y aunque sabemos las críticas recibidas hoy se demostró que no hay nada improvisado en la decisión tomada”.

Un poco más relajado que cuando estaba en el box, el derecho Lázaro Blanco reconoció que empezó dando boletos en las primeras entradas por los días que no trabajaba desde la final cubana contra los Leñadores de Las Tunas. “Me concentré y fui ganando el control que siempre he tenido”.

“Lo esencial aquí es mantener la bola sobre lo bajo. Utilicé mucho los lanzamientos de rompimiento y cuando tiré la recta lo hice localizable para ir al punto débil de los bateadores”, comentó el pítcher, conocido por su soberbia actuación en la edición pasada, cuando fue elegido el mejor serpentinero del certamen.

Con total justicia reconoció que, a pesar de la victoria, el elenco venezolano es uno de los más fuertes del torneo. “Lo venía estudiando desde las últimas semanas y tiene gran ofensiva. No podrán subestimarlo porque sigue siendo uno de los favoritos a la final”, dijo Blanco, quien tuvo palabras de elogio también para los relevistas Miguel Lahera y Raidel Martínez, encargados de preservar la ventaja para llevarse el triunfo.

Al refuerzo matancero Yurisbel Gracial la prensa cubana acreditada a esta Serie del Caribe le pidió una valoración sobre la responsabilidad asumida tanto a la defensa como con el madero. “No hice ninguna preparación específica para este evento, solo mantuve lo que había estado haciendo en toda la temporada”.

“El resultado de hoy se debe a que el equipo se enfocó entrada por entrada y cada quien hizo lo que le correspondía. La posición en el jardín derecho, que no es la habitual, la estoy cumpliendo como si estuviera en tercera base. Sobre la ubicación como tercero en la alineación tampoco me presiona. Salgo a cumplir la función que pida la situación de juego”, añadió.

“Lo importante es dar primero y nosotros lo logramos. Ahora los preocupados son otros”, concluyó el yumurino, líder momentáneo de impulsadas tras la primera jornada, al remolcar tres frente a los venezolanos.

Finalmente Carlos Martí volvió al micrófono para aclarar que de los once lanzadores en la nómina si hay una división entre abridores, intermedios y cerradores. “Yoanni Yera y Vladimir Baños serán los que abran contra México y Dominicana, por ese orden. Vamos a tratar de utilizar nuestro staff de pitcheo en dependencia de cómo se den las situaciones de juego para no gastarlo. Los cerradores del equipo ya lo vieron hoy”.

Al terminar los cubanos ante la prensa, tocó el turno al mentor venezolano Omar López, quien contó los ajustes hechos por sus jugadores para enfrentar al lanzador cubano. “La realidad es que no fuimos agresivos en los primeros inning como sí lo fueron ellos. Luego hicimos los ajustes y pudimos conectar mejor, pero no alcanzamos en la pizarra. No quiero justificar el resultado con las 24 horas que nos demoramos para llegar a México, pero influyó. Este sábado saldremos mejores y despertará el bateo”.