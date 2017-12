Respuesta a “Ayudemos a mejorar la calidad de las telenovelas cubanas”

Recordemos que en este tipo de ejercicio de pensamiento creativo no intento dar una respuesta, sino comento, destaco y opino. Como escribí en un comentario, me metí en camisa de once varas, o como me dijo mi amigo Calderón cuando de opinar sobre telenovelas se trata da para traer y llevar.

Creo que el objetivo fue parcialmente cumplido. Intencionalmente busqué una pista de aterrizaje algo rígida para evitar que se dispersara demasiado el sector de las propuestas, aunque estaba consciente de que no pocos opinarían de cualquier tema y que rebasarían fronteras con la legitimidad que cada cual posee.

Tampoco quise propiciar un análisis crítico de la actual telenovela: “En tiempos de amar”; pero el haberla utilizado para ejemplificar tramas, subtramas y variables lo provocó

Me quedé esperando algunas contribuciones prometidas, pero me llegaron otras que me gustaron mucho y las destacaré para quienes no tienen hábito de leer los comentarios de los demás.

Pensamientos diferentes realizó la tarea con fidelidad ejemplar, le doy las gracias por su aplicación. También sachiel se acercó a lo planteado; otro tanto hizo Jorge Avila. Como ya es habitual RARJ le echó mano y mente a la poesía y dijo cosas relevantes con gracia y métrica. Ariel Núñez Morera casi a la hora de recoger los bates le puso su triple hélice al pensamiento y dijo cosas relevantes, al menos para mí.

Merenguera batió de lo lindo las claras y le salió un merengue que impacta a los ojos y a la conciencia.

Sugerencias que para mis saberes lego me impresionaron:

La utilización de obras clásicas de la literatura universal, algo que ya se ha hecho. La posibilidad de adaptación de radionovelas. El recorrido por toda la Isla en que se muestre lo maravilloso que aporta la localidad cultivada- claro que aquí si se pone dura la cuestión del presupuesto financiero-.

Ya sabemos que no habrá propuesta o puestas que tengan respaldo unánime. Si se repone una telenovela, algunos lo agradecen y otros lo critican con saña. Si se obvia los dramas y a veces tragedias de la vida cotidiana actual entonces viene la protesta de quienes quieren verla reflejada; pero si se pone de relieve entonces también viene la protesta de quienes piden aguas mansas-no me refiero a la colombiana que paralizó al país- y edulcoradas para refrescar del estrés diario. Es cierto que percibo la falta de un balance entre lo agresivo y perverso y lo armónico y placentero.

Existen otros temas muy polémicos, tales como el asunto del dinero; la calidad y variedad actoral; los guiones propuestos, su aprobación y su retribución material; la duración y frecuencia de los capítulos; la coincidencia temporal de una telenovela cubana y otra extranjera.

Pienso que el Centro de Investigaciones de la televisión tenga interesantes informaciones que darnos, no necesariamente en este breve espacio del presente artículo.

Aunque algunos comentarios reflejaron disgusto por haber maltratado la especialización profesional que el tema merece, los agradezco ya que así dieron fe de la multifactorialidad del asunto al que induje a razonar y opinar.

Supe que próximamente se pondrá un serial que tratará el tema de la vida de los científicos, espero que contribuya a reconocer la consagración de estos hombres y mujeres de nuestra sociedad que tanto han hecho y siguen intentando hacer por el bienestar y la felicidad de sus semejantes.

Nos veremos en un próximo acertijo en que la Matemática tendrá el protagonismo.