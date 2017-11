Oscar López Rivera continúa su visita a provincias cubanas, de Holguín a Sancti Spíritus

El líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, quien por estos días visita a varias provincias de Cuba, hoy será recibido en el museo Casa de la Guayabera de esta ciudad.

López Rivera fue condenado en 1981 y sentenciado a 55 años de prisión acusado por Estados Unidos de ser miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico (FALN) y por supuestos actos de sedición y conspiración para derrocar al Gobierno estadounidense.

Barack Obama, presidente saliente de Estados Unidos concedió, el 17 de enero del presente año, el indulto al destacado luchador boricua, cuya libertad había sido exigida por el pueblo de Puerto Rico y de la comunidad internacional.

El nueve de febrero pasado fue trasladado a Puerto Rico para cumplir el resto de su sentencia hasta el día de la excarcelación el 17 de mayo.

Desde su llegada a la llamada Mayor de Las Antillas ha dado muestras de agradecimiento al Gobierno y pueblo cubanos por el apoyo brindado a él.

Cuba hizo mucho por mi liberación y sigue haciendo por la independencia de mi patria, por lo que le estaré eternamente agradecido, afirmó en reciente visita a la provincia de Guantánamo.

En Santiago de Cuba acudió al cementerio de Santa Ifigenia para rendirle homenaje al Comandante en Jefe, Fidel Castro, ante la piedra que guarda las cenizas del máximo líder de la Revolución; y en ese histórico sitio reverenció, también, a otros próceres del archipiélago.

Espero que él (Fidel), manifestó, me de fuerzas para seguir luchando, que me de la inspiración que siempre ha sido, que me siga dando continuidad a pensar y a seguir su ejemplo hasta el último suspiro.

También estuvo en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara, donde solicitó estar un breve tiempo a solas frente al nicho que contiene los restos del Guerrillero Heroico.

López Rivera estuvo en prisión durante casi 36 años, y de ellos 12 totalmente aislado en un cubículo monocromático, del que salía a ver el sol y a tomar aire fresco apenas dos veces a la semana.