Vale-No vale 9

VALE que El Jardín de las Enramadas, heladería que llegó a su sexto aniversario con decenas de miles de usuarios cada día, se erige como ejemplo de eficacia en la atención al cliente y la gestión económica. Reciben diariamente más de ocho mil usuarios, quienes superan los 10 mil durante los fines de semana, siempre ofertan más de cinco sabores, cada día manipulan mil 200 galones de helado y nunca se han quedado sin bizcochos y cuñas de cake, según refirió al periódico Sierra Maestra el administrador de la Instalación y corroboraron clientes en el lugar.

NO VALE que el lunes 10 de julio a las 10 de la noche dos ómnibus de Transmetro atravesaron el Puente de Hierro sobre el Almendares, pese a que por el porte de esos medios esta prohibida su circulacion por el lugar.

VALE que por el decreto ley 200 se sancione a personas naturales por poner música a niveles por encima de lo permitido en áreas residenciales a altas horas de la noche.

NO VALE que a instituciones estatales como Palmares que son personas jurídicas se le permita en centros recreativos poner música a volúmenes elevadísimos y hasta las 4 am en una zona residencial, como sucede en el Club Brisas Matanzas todos los sábados siendo esta una zona residencial como si el ruido que gue generan las personas jurídicas fuera distinto al de las personas naturales; generalmente es peor el efecto por proceder de equipos más potentes. (Lector Alejo)

VALE que se haya puesto en funcionamiento, después de más de dos décadas, la Fuente ubicada a la entrada de la Villa Panamericana.

NO VALE el mal servicio en general de la Terminal 1 del Aeropuerto José Martí de La Habana y los trapicheos que se perciben con los escasos pasajes en los aviones.

NO VALE que todavía la suciedad y la desidia colectiva impere en lugares como estos en Playa: 36 y 17 / 25 y 50. Así, lamentablemente, hay unos cuantos en la ciudad.



VALE que el martes a las 10 de la noche estaban los trabajadores de Comunales con un camión y un cargador frontal llevándose los muchos escombros dejados acumular en 36 y 17 y otros lugares de Playa. Aunque nada de multas ni acciones que impidan se repitan estos hechos.

VALE Que aqui en Santa Marta, Cárdenas, hayan abierto muchos bares-restaurantes.

NO VALE que no tienen horario y no dejan dormir a los vecinos con los escandalos y muchas cosas mas. (Lectora Sahily)

VALE Que los cuentapropistas cada día brinden mas y mejores servicios a la población.

NO VALE que cuentapropistas vendedores de galletas y su derivados utilicen en el Casino, Cerro ,altoparlantes con un volumen super alto para ofertar sus productos, cuando pasan por frente a la casa de uno no se puede ni conversar o oír radio o TV pues el volumen de los equipos que utilizan esos señores dueños del sonido y el mal gusto. (Lector Wilber Mendoza)

VALE los gimnasios que el INDER está instalando en todo el país para beneficio de la población.

NO VALE la NO utilización del gimnasio que se instaló en la Ciudad Deportiva y permanece totalmente inactivo, parece un gimnasio expositivo, ni los trabajadores de la Ciudad Deportiva lo utiliza. (Lector Alberto)

VALE que estén arreglando el emblemático edificio de 23 y 12 en el Vedado capitalino.

NO VALE que los que allí trabajan tiren desde los pisos altos los escombros sin ningún tipo de protección y creando una nube de polvo en la intersección de esas calles con tanto tráfico vehicular y humano y con 3 restaurantes en las restantes 3 esquinas. Ni la policía ni los inspectores, nadie pone coto a eso. (Lectora Yosy)

VALE Que en el municipio de majagua en ciego de avila tengamos el mejor rio de la provincia a las que acuden bañistas de otras provincias como Sanncti Spiritus y Camaguey.

NO VALE Que desde hace mas de tres años este rio de Majagua está prohibido el baño por la alta contaminacion de sus aguas y la suciedad de sus areas, sin que las autoridades hagan algo al respecto. (Lector Y oendry Hernández de la Paz)

VALE Que se hagan esfuerzos por el Estado Cubano en diferentes frentes del accionar diario de la sociedad .

NO VALE Que el propio Estado continue con los brazos cruzados ante el robo descarado de COMBUSTIBLE por parte de los BOTEROS Y CHOFERES DE CAMIONES los que no compran en el CUPET ni 5 litros. ¿Cómo es posible que el Estado esté con los brazos cruzados?

VALE lo bello que esta quedando el Malecon Habanero

NO VALE que en el monte de las Banderas no haya ni UNA bandera cubana, que los astas esten deteriorandose por falta de mantenimiento y las drizas como flecos al viento delante de una que no es la mia.(Lector Cubano +)

