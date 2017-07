Cuba sin medallas en Copa Panamericana de Pruebas Combinadas

El sexto lugar del decatlonista Rafael Noguera resultó la nota más destacada de la participación cubana en la Copa Panamericana de Pruebas Combinadas, concluida este miércoles en la localidad canadiense de Ottawa con el dominio de atletas locales en ambos sexos.

Sustentado por el logro de marcas de temporada en los 100 metros planos (10.78) y de sus mejores registros de por vida en los 400 metros (48.61) y el salto con pértiga (4.15), Noguera acumuló 7342 unidades, en lo que constituye el mejor rendimiento extrafronteras para este joven de solo 20 años. Aun así, el cuarto lugar nacional asegura desde la sede sus propósitos para continuar el ascenso en su carrera.

“La competencia me pareció buena, pero el sexto lugar no satisface demasiado, porque este resultado pudo ser mejor. Como decatlonista a veces no salen los mejores resultados a la hora cero y uno siempre quiere más, como en esta ocasión. Ahora solo me resta tomar vacaciones hasta septiembre para prepararme para los Juegos Centroamericanos y aspirar a un gran resultado. Es mi reto más inmediato”.

De los otros cubanos inscritos en el evento, el campeón nacional Briander Rivero concluyó en una modesta décima posición con solo 7006 puntos, alejados de los 7719 que este año lo colocan como la tercera figura del país. La nota más descollante del atleta de 26 años estuvo en el salto de altura (2.08m), pero eso no le bastó para borrar sus paupérrimos resultados en la vuelta al óvalo (56.74), el salto con pértiga (4.05), el lanzamiento de jabalina (50.67) y los 1500 metros (5.16.42), todos muy alejados de sus rendimientos promedios.

El otro antillano que inició la agotadora prueba fue el cuarto lugar juvenil del pasado año, Santiago Ford, pero luego de ubicarse en el puesto 18 en el hectómetro (11.39) abandonó la competencia por una contractura en el cuádriceps de una de sus piernas.

Insertado dentro del programa del Campeonato Nacional de Atletismo en el país norteño, el evento masculino acogió a 26 atletas de siete países y fue dominado por el local Pierce Lepage, con una discreta marca de 7948 puntos. En el podio le siguieron el también canadiense Taylor Stewart, con marca personal de 7882 unidades, y el estadounidense Robert Robinson (7650).

En la rama femenina, la ganadora resultó la local Niki Oudenaarden, con unos históricos 6000 puntos para ella, perseguida por la estadounidense Sami Spenner (5986) y la canadiense Rachael Mcintosh (5783). Entre las 17 atletas de cinco países no participó ninguna atleta de la mayor de las antillas.

La próxima actuación del atletismo cubano debe materializarse este domingo en Londres, como parte de la novena parada de la Liga de Diamante. Igualmente, entre el 12 y el 16 de julio trece exponentes del deporte rey nacional estarán en el Campeonato Mundial para menores de 18 años, con sede en Nairobi.