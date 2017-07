Cuba vuelve a caer frente a EE.UU ¿película al revés?

Durham, Carolina del Norte.— Se puede perder una, dos, tres, decenas de veces en el deporte, pero no recuerdo en la historia del béisbol cubano que una selección nacional cayera en 18 de 23 partidos internacionales, cuya último episodio fatal ocurrió este lunes al caer 5-1 en el segundo enfrentamiento del tope amistoso contra el conjunto universitario estadounidense.

Vladimir Baños se encaramó en el box del estadio Durham Bull Athletic para intentar lo que su esfuerzo físico no podía (se recupera de una lesión en su rodilla) y recibió un castigo de cinco carreras en las dos primeras entradas — jonrón incluido de Steele Walker—, suficiente para definir el marcador final.

Otra vez los lanzadores locales —bien distribuidos en la función de abridor-estabilizadores y cerrador—frenaron en seco a la ofensiva cubana, con la excepción de Raúl González, quien bateó de 4-3, anotó la única de Cuba en el octavo y acumula la mitad de los hits del conjunto en estas dos primeras salidas en suelo norteño.

El relevo de José Ramón Rodríguez (5,1 entradas) y Alaín Sánchez (2,0) resultó aceptable para la tropa de Roger Machado, al no permitir que nadie más pisara el home desde la tercera entrada, en tanto sus compañeros siguieron erráticos con el madero, al punto de que solo tres jugadores pegaron sencillos: el avileño González, el industrialista Juan Carlos Torriente y el pinareño Olber Peña.

De momento la película vivida en la Liga Can-Am se ha virado al revés completamente, pues allá el pitcheo anduvo a rastras (6,67 pcl) y el bateo ajustado (290 average), pero inoportuno; en tanto ahora los encargados de producir con el madero solo lo hacen para 133, de 60-8, mientras los pítcheres trabajan para un aceptable 3,78 pcl con siete ponches y cinco boletos.

Al término del encuentro, el mentor John Savage declaró a la televisión de la ciudad que transmitía el desafío que “ahora está más cerca de cumplir el objetivo de ganar el tope, aunque los cubanos pueden reaccionar en cualquier momento porque calidad tienen”.

Para el tercer juego en la ciudad de Charlotte, la dirección cubana anunció para tirar las serpentinas al santiaguero Ulfrido García, quien fue el último lanzador criollo en ganarle a una escuadra como esta en el 2016. Desde entonces hacia acá, cuatro reveses consecutivos han extendido el dominio de 15 victorias con 12 derrotas para los estadounidenses desde el reinicio de los topes en el 2012.

Moralejas del partido:

– Los dos equipos han mostrado buena defensiva, sobre todo en el cuadro, con realce hoy para Raúl González y Nick Madrigal, autores de dos engarces que levantaron de sus asientos a los miles de aficionados que fueron al estadio Durham Bulls Atlhetic Park.

– El relevo de José Ramón Rodríguez fue efectivo y enseñó condiciones para este tipo de trabajo, aunque en sentido general a todos nuestros lanzadores no se le ha marcado más de 90 millas, común en cada uno de los jóvenes pítcheres norteños que han subido al box.

– Los peloteros estadounidenses no utilizan la madera en sus campeonatos, dada la categoría y torneo que juegan, por tanto han tenido que adaptarse en un abrir y cerrar de ojos, pero lo han hecho tan bien que promedian 296 (71-21).

– Es hora de cambiar cierta mentalidad de los bateadores zurdos en la pelota cubana, pues si no enfrentan a tiradores siniestros jamás aprenderán: Guillermo Avilés y Norel González deben alinear y solo el juego diario los hará vencer ese supuesto obstáculo. Todavía estamos por ver que los rivales cumplan esa filosofía.

– Todos los bateadores cubanos coinciden que el staff de pitcheo que vieron en la Liga Can-Am era más fuerte y difícil, por tanto qué está pasando ahora ante talentosos muchachos en formación: ¿ansiedad, cansancio, problemas técnicos o mala zona de bateo?

– Una derrota más inclinaría la balanza general del tope para los anfitriones, quienes llegarían al tercer triunfo parcial consecutivo (se impusieron en 2015 y 2016). Este hecho lo logró Cuba dos veces (1987-1988-1989 y 1992-1993-1994). Además, desde la reanudación de estos encuentros en el 2012 habrían ganado todas las veces que han servido de sede: 2013, 2015 y ahora 2017.

Alineación inicial de Cuba: Víctor Víctor Mesa (cf), Raúl González (ss), Yosvani Alarcón (bd), Yordanis Samón (1b), Dennis Laza (lf), Juan Carlos Torriente (2b), Jefferson Delgado (3b), olber Peña (c), Yoelkis Céspedes (rf) y Vladimir Baños (p)