Fidel alertaba: “Tienen a la OEA como un instrumento para impedir revoluciones en América”

La Organización de Estados Americanos ha destapado nuevamente su papel injerencista en los problemas internos de los países, y la valiente respuesta del gobierno de Venezuela no se ha hecho esperar, pues ese país acaba de iniciar el proceso de salida de esta organización que responde a los intereses injerencistas del gobierno de Estados Unidos.

Sobre la OEA, mucho habló en vida el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Desde Cubadebate, le proponemos una seleción de varias de sus visiones preclaras.

En el discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, el 6 de agosto de 1960, planteó Fidel:

“¿Y qué quieren los yankis? ¿Quieren decir que nosotros desacatamos la OEA? Pues si quieren decirlo, magnífico, que digan lo que nosotros decimos: que tienen la OEA como un instrumento para impedir revoluciones en América”.

Luego, el 26 de julio de 1964, en el XI Aniversario del Ataque al Cuartel Moncada Fidel afirmaba: “Que la Organización de Estados Americanos carece por completo de moral y de derecho para juzgar y sancionar a Cuba.”

En el discurso en la Graduación de la Escuela Básica para Oficiales de Matanzas, el 18 de mayo de 1965, Fidel expresa:

“(…) su propio ministerio de colonias, que es la OEA, esa organización dócil y sumisa, que no hace más que recibir órdenes de Washington; la han maltratado, de tal forma la han tratado con la punta del pie, que han puesto aquello, señores, en una situación insoportable, en una situación ridícula; porque encima de ser una organización que no hace más que obedecer órdenes de Washington, ni siquiera la consultan cuando van a desembarcar sus marinos”

En una entrevista a la prensa, el 4 de diciembre de 1971, Fidel explicaba:

“Nuestra posición es que ese organismo ha sido instrumento de la penetración y el dominio imperialista en América Latina. Nuestra posición es que ese organismo tendrá que desaparecer. Nuestra posición es que algún día nosotros tenemos que estar unidos, los pueblos latinoamericanos, para llegar a ser una comunidad humana digna de respeto en el mundo, uniendo nuestras fuerzas, para que no seamos lo que somos hoy, que somos víctimas de las agresiones. ¿Es o no es cloaca? ¿Es o no es sentina? ¿Es o no es Ministerio de Colonias yanquis? Históricamente esa institución simboliza la opresión imperialista sobre nuestros pueblos y cuando nuestros pueblos sean libres, esa institución desaparecerá.Y no hará falta OEA cuando exista una comunidad de pueblos latinoamericanos”.

En su reflexión: “Otra vez la podrida OEA”, del 8 de mayo del 2009 plantea:

“¿Es que en esa podrida institución existe una CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)? Sí, existe, me respondo. ¿Y cuál es su misión? Juzgar la situación de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. ¿Estados Unidos es miembro de esa institución? Sí, uno de sus más honorables miembros. ¿Ha condenado alguna vez al Gobierno de Estados Unidos? No, jamás. ¿Ni siquiera los crímenes de genocidio cometidos por Bush, que han costado la vida a millones de personas? No, ¡nunca!, cómo va a cometer esa injusticia. ¿Ni siquiera las torturas de la Base de Guantánamo? Que nosotros sepamos, ni una palabra”.

En su reflexión: “¿Tiene la OEA derecho a existir?” del 14 de abril del 2009 afirmaba: “La OEA tiene una historia que recoge toda la basura de 60 años de traición a los pueblos de América Latina”. “No ha prestado un solo servicio a nuestros pueblos; es la encarnación de la traición”.

“Para cuestionar el papel de Cuba en ese terreno, tendría que empezar a reconocer, sin ambages, que esta ha sido la nación que más ha hecho por la educación, la ciencia y la cultura, entre todos los pueblos del planeta, y su ejemplo es seguido hoy por otros gobiernos revolucionarios y progresistas. Si tienen duda alguna, pueden preguntárselo a Naciones Unidas”.

En la reflexión “Poncio Pilatos se lavó las manos”, del 23 de Abril del 2009, el líder histórico de la Revolución cubana ratificaba: “Los hechos históricos demuestran la política hegemónica de Estados Unidos en nuestra región y el papel repugnante de la OEA como odioso instrumento del poderoso país”.

