Convoca a nuevo paro general de 24 horas en Argentina

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), a través de su titular, Sonia Alesso, anunció este lunes un paro general de 24 horas para el próximo martes en contra la represión ejercida por la policía de la Ciudad que desalojo con palos y gas pimienta a los maestros que instalaban la “escuela itinerante”.

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso,Alesso, pidió que se realice la paritaria nacional y solicitó al Ministro de Educación, Esteban Bullrich, que “renuncie si no está a la altura de las circunstancias”.

La representante de la Ctera comunicó que mañana se llevará adelante una sesión especial en las cámara de Senadores y Diputados, donde la oposición ya anunció la convocatoria y el rechazo a la represión que vivieron los docentes la noche del domingo.

“El Parlamento votó leyes que son producto de la pelea de los maestros de todo el país y no estamos dispuestos a retroceder”, manifestó la representante de Ctera, en alusión a la Ley de Educación y a la Ley de Financiamiento, la cual considera la convocatoria a la paritaria docente nacional, que el Gobierno de Macri se niega a realizar.

La representante gremial subrayó que el ministro de Educación “no convocó a los cinco gremios nacionales” para la paritaria nacional y manifestó que no están cumpliendo con el fallo de la jueza laboral Dora Eva Temis, quien admitió una medida cautelar para llevar adelante la convocatoria.

“Si no está a la altura de las circunstancias que renuncie”, dijo Alesso al ministro de Educación.

“Han corrido ríos de tinta, desde que el conflicto comenzó, diciéndonos que teníamos que ser creativos, preguntando si los docentes no tenían otra forma de protestar. Ayer dimos nuestra mejor clase. Estábamos armando una escuela destinada a recoger los debates pedagógicos, las leyes y plantear los debates necesarios para que la educación sea lo que tiene que ser y no una mercancía como pretende el Gobierno, pero no se pudo concretar por esa terrible represión”, recalcó.

(Con información de Telesur)