Televisión cubana: Mi selección del 2016

Las líneas que siguen no están avaladas por investigaciones, sino por horas seguidas de ver nuestra televisión, incluidos los canales educativos. Por esa razón, puedo asegurar que unos cuantos programas de esos canales por factura y contenido merecen la más efectiva promoción.

En mi opinión, las propuestas de producción nacional más logradas tanto por su empaque como por los que trasmitieron fueron:

Sonando en Cuba logró acaparar la atención de la teleaudiencia nacional y se convirtió en el objeto de discusión en centros laborales, de estudio y paradas de ómnibus. No fue perfecto pero en la balanza se lleva las palmas porque consiguió situar la música cubana en el diálogo de los jóvenes. Sólo eso, le da un inmenso valor al que se agrega que sin didactismo de ningún tipo se habló de nuestros héroes, de la salud cubana, de la educación y de nuestros símbolos patrios.

y . La segunda temporada de la serie Unidad Nacional Operativa, UNO , historias de policías de carne y hueso, enfrentados al delito, con todo el despliegue logístico que necesitan este tipo de historias.

notas sobre artistas vinculados al cine. La neurona intranquila y La neuronita espacios para adultos y niños respectivamente, competitivos, y altamente instructivos.

De la producción de otros países, pienso en:

Telesur , por supuesto. Si se quiere estar no sólo bien sino bonitamente informado, hay que sintonizar ese canal.

que van al detalle de competencias no cubanas. Algunas de las series trasmitidas especialmente por Multivisión, aunque Cubavisión, El educativo y el Canal Habana también las difunden. Digo algunas porque pasan otras que me pregunto por qué se gastaron el dinero en esa tontería.

Pasaje a lo desconocido, que tiene un buen ingrediente cubano, pero el documental siempre es de otra latitud.

Como resumen del resumen: existen programas, series o noticieros que yo nunca hubiera trasmitido. Esos serían los peores, a cada uno en su momento lo dije, pero en este balance prefiero entrar al 2017 con una carga positiva. Hablemos de lo bueno y agrego una sugerencia: revisar a conciencia la programación.

Si esto se hiciera no sucedería que por ejemplo, en las mañanas de épocas vacacionales todos los canales trasmiten muñequitos ¿y la buena cantidad de “pequeños” de la tercera edad que hay en Cuba?. ¿Por qué poner a competir De cierta manera con La pupila asombrada? No estoy en contra de que compitan pero no como en este caso, dos espacios con buenas propuestas estéticas, con comentarios, secciones que ponen al televidente (al que se debe ganar) a escoger.

Por eso repito: nuestra televisión necesita de coherencia. No es posible que Roberto Ferguson en su programa Bravo trasmita el primer recital de Barbra Streisand y uno se entere haciendo zapping. Menos se puede comprender cómo se puso en Pantalla documental la obra Hay un grupo que dice de Lourdes Prieto, sin ninguna promoción.

En fin, no más, deseemos una lluvia de coherencia para la TV (y para todos) y que se continúen haciendo buenos programas. A usted, que lee estas líneas, feliz 2017 y aceptaría con placer que diga su selección. Al final, para satisfacerlo trabajan muchas personas, a veces lo logran y otras no.

