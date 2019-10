La historia me absolverá. Decimario: “Fidel salió victorioso y la Historia lo absolvió” ( + PDF y Fotos)

Las Acciones del 26 de julio de 1953 fracasaron en el plano militar por factores accidentales, pero ofrecieron una esperanza al pueblo al señalar el camino de la insurrección armada popular contra el régimen tiránico, anunciar que había surgido una nueva vanguardia revolucionaria y dotar a la lucha de un programa.

Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas proponen hoy la descarga gratuita de dos versiones de "La historia me absolverá", histórico alegato de defensa de Fidel Castro Ruz, el 16 de octubre de 1953, momento en que sentó a los acusadores en el banquillo de los acusados. Una de estas versiones para descargar es un decimario del poeta boricua Juan Camacho:

El juicio se celebró en una pequeña sala de la Escuela de Enfermeras del Hospital Civil, sin público, solo dos letrados y seis periodistas. El único público, apiñados en la salita y en los pasillos, eran casi cien militares armados. No obstante, Fidel habló para el pueblo que no estaba allí y para la posteridad.

Sobre las escenas de aquel día histórico, la periodista Marta Rojas escribió:

"El acusado doctor Fidel Castro no ha hecho ni un alto en su informe, a veces alza la voz, y él mismo se contiene, en instantes se inclina sobre la mesita (que tiene de frente) y casi habla en secreto, a medida que habla, improvisando siempre, hay más silencio en el recinto, no se escucha ningún otro sonido más que su voz pausada, como si conversara con todos, mira fijo al tribunal que lo atiende con gusto. El Ministerio Público (Fiscal) a veces parece querer incorporarse para sacarle las palabras de la boca; los soldados están apiñados en la puerta y no disimulan su atención. A veces posa su vista en el retrato de Florence Nighingale que preside el saloncito de las enfermeras y parece que conversa con ella. No tiene un papel, ni un libro con él".