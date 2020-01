Primera noche del Jazz Plaza: Tributo a Formell, Bobby Cárcases y bandas de Nueva Orleans

La noche continuó en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional con la presentación de Bobby Carcassés y Afrojazz, y las bandas de Nueva Orleans.

El Show Man de Cuba dio vida a algunas de sus canciones más reconocidas, comenzando por la que dedicó a la India, en el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y esa nación.

Interpretó otras de su repertorio como Paisaje de nubes y el arreglo por parte de Robertico Carcassés, del estándar del jazz A night in Tunisia. César López y Orlando Valle (Maraca) también llegaron al escenario junto a los jazzistas cubanos.

En un segundo moemnto de la noche la banda The Soul Rebels junto a sus invitados, regaló una lista compuesta por Trombone Shorty Foundation, Big Chief Monk Voudreaux, Tank and The Bangas y Cimafunk.