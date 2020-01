Sube el telón e inicia el Jazz Plaza 2020 (+Video)

Este martes sube el telón e inicia el el XXXV Festival Internacional Jazz Plaza 2020, precisamente, con un homenaje en concierto a la obra del bajista y compositor cubano Juan Formell y a los 50 años de su reconocida orquesta Los Van Van.

En la gala, que inicia a las 6 de la tarde en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, participarán la Camerata la Camerata Romeu, Telmary, Ivette Cepeda, Alain Pérez, Alexander Abreu, Barbarito Torres, Pedrito Calvo, Mayito Rivera, Robertón, Mandy Cantero, Teresa Yanet, Brenda Navarrete, Luna Manzanares, David Blanco y Yoruba Andabo.

Sin dudas, esta edición del Jazz Plaza, como ha caracterizado a este festival, tiene un programa de lujo, que no solo incluye al jazz sino también a la música popular, al soul, al fonky; con la participación de lo que más vale y brilla en la escena musucal cubana y de figuras internacionales de la talla de The Soul Rebels, Trombone Shorty Foundation, Big Chief Monk Boudreaux, Tank and The Bangas (bandas de New Orleans); el guitarrista Stanley Jordan; Miguel Zenón y Eddy Gómez (Puerto Rico); Andrea Motis (España); Lichel Alabo (Martinica); y Line Cruse (Holanda), por solo citar algunos.

La intensa cartelera de la edición 35 del evento dedicado al género más importante del país, con sede en La Habana y Santiago de Cuba, acogerá su ya habitual Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam, que llega en esta ocasión a su entrega número 15, a partir de mañana miércoles en la Fábrica de Arte Cubano.

La cita se dedica a figuras imprescindibles de la música cubana como el trompetista Félix Chapotín y la agrupación Irakere.

El video clip del festival es "Mambo 35", el cual tuvo a Mildrey Ruiz como realizadora, y contó con la presencia de músicos de la talla de Enrique Plá, Bobby Carcasés, Alejandro Falcón, Michel Herrera, Zule Guerra, Alain Pérez y Héctor Quintanta.

Sin más, el jazz toca a las puertas. Busca en el programa, elige la opción acorde a tus gustos. Llenaté el alma con música, en esta semana.

Programa del evento:

Vea aquí canción del Jazz Plaza 2020: