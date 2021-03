Y sigue la Revolución (+ Video)

“A ti que te sientes como gota de agua en este mar de pueblo; a ti que has tenido la grandeza de guiarnos y convertirnos en protagonistas de la hazaña de fundar a las puertas del imperialismo el primer Estado obrero-campesino de América; a ti que con tu quehacer y pensamiento nos impregnas, día tras día, de espíritu internacionalista y patriótico, de espíritu revolucionario y comunista; a ti que nos has enseñado el camino de la victoria y de la fe en los pueblos y en los hombres; a ti que, usando una frase de Martí, has hecho movernos cielo arriba, por donde va de eco en eco, volando el redoble; a ti, Fidel, permíteme en esta ocasión histórica, decirte que los vientos podrán desnudar los árboles, pero la Revolución que tú iniciaste y el Partido de Fidel Castro, no habrá fuerza capaz de despojarlos de su ropaje de pureza y virtud.

De esa pureza y virtud con que tú has vestido a la Revolución y al Partido.

De ahí la alegría en el Congreso.

De ahí la inmensa alegría de más de un millón de cubanos que se dieron cita en la Plaza para aprobar al Comité Central y los acuerdos del Primer Congreso”.

Juan Marrero

Periódico Granma, 23 de diciembre de 1975