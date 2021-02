Gerardo Abreu Fontán sigue presente

No me escucha, desde luego, y le digo a veces, negro, en muchas ocasiones he usado tu apodo en distintas combinaciones como contraseña de mi computadora. No le digo más, pues cuando lo asesinaron no existían esos medios tan comunes hoy y la explicación tendría que ser muy extensa.

Hace poco le dije que iba a ver si podía escribir y publicar alrededor de este 8 de febrero alguna nota sobre todo para los jóvenes que no lo conocieron y en particular para los que pasan por este lobby del MINREX.

Este año no haremos la matutina peregrinación a la tumba de Gerardo Abreu Fontán en el cementerio de Colón, donde los que hemos hablado en esos actos le explicamos a decenas de estudiantes de secundaria que se movilizan esa mañana, detalles de su vida consagrada a conquistar la patria que hoy disfrutamos y a la vez te informamos a ti, Fontán, los más relevantes logros alcanzados y los retos y combates librados por tu pueblo el año anterior.

De haberse efectuado el acto en este aniversario 63 de tu asesinato a los 26 años, tendríamos que comenzar por explicarte las dañinas características de la actual pandemia que azota el planeta y las medidas que aconsejan no hacer actos públicos para poder lograr recuperar los bajos índices de contagio que habíamos alcanzado y que por violaciones de las normas sanitarias establecidas, acusan un rebrote que nos empeñamos en reducir.

Y a propósito de esto, como prueba y resultado de décadas de esfuerzos por mejorar la atención a la salud de la población y el consecuente desarrollo de la investigación científica, nuestro pequeño país logrará producir este año 100 millones de vacunas que se aplicarán gratuitamente a nuestra población y se facilitarán a otros países que nos la solicitaron.

Como patriota con gran sensibilidad artística te enorgullecería conocer que los nombre de las cuatro que haremos se llamarán Soberana 01, Soberana 02, Mambisa y Abdala.

No es ocioso reiterar a quienes ven esa foto cuánto valor sereno, energía, dinamismo y capacidad organizativa escondía ese rostro apacible de mirada intensa.

Sus asesinos mutilaron su lengua, sus órganos genitales, lo llenaron de punzonazos y balazos y dejaron su cuerpo en el entonces Tribunal Supremo de Justicia, para aterrorizar a los que, como él, combatíamos contra la tiranía, sin percatarse que nos entregaban una bandera a imitar pues no lograron quebrar su firmeza ni le arrancaron ninguna información.

Fontán, estamos en momentos cruciales de la Revolución. Avanzamos en el riesgoso escenario de agresiones sostenidas de seis décadas, arreciadas en los últimos cuatro años que no desaparecerán totalmente con el reciente cambio en la presidencia de nuestro enemigo más cercano, pues las tácticas podrán volver a cambiar pero los objetivos, consustanciales al imperio, se mantendrán.

Hemos emprendido cambios trascendentes mediante un reordenamiento económico audaz y necesario, y nos preparamos para celebrar el próximo mes de abril el VIII Congreso del Partido que evaluará la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, los resultados alcanzados y la actualización de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

No llegaste a conocer, aunque no te hubiera sorprendido, el grito que otro negro expresó en medio del primer combate del Ejército Rebelde. !Aquí no se rinde nadie, c...! pues el Che lo relató después de la victoria.

No sé si lograste decir algo similar cuando te conminaban a traicionar, pero con el sacrificio de tu vida lo gritaste también.

En ese próximo Congreso del Partido, del que eres fundador por derecho propio, esa frase estará presente.