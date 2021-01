VALIENTES: La fascinante historia del doctor Daniel García Rivera

La historia del Dr. Daniel García Rivera nos penetra en los desafíos que venció Soberana 02 para convertirse en un candidato vacunal contra la COVID-19, en los valores que sustentan a una nueva generación de científicos que hoy realiza notables aportes al país y en la necesaria revolución que necesitan las universidades cubanas para poder impactar en la sociedad, no solo a través de conocimientos acumulados en publicaciones científicas, también en productos y servicios concretos, en este caso a través de un laboratorio conjunto recientemente creado entre la Universidad de La Habana y el Grupo BioCubaFarma.

Daniel nos acerca igualmente a una fascinante historia familiar. Su hermana es la doctora Dagmar, directora de investigaciones del Instituyo Finlay de Vacunas (IFV).

La contribución de esta pareja de hermanos es clave para el desarrollo de las vacunas cubanas contra la COVID-19, sobre todo del candidato vacunal Soberana 02, y ellos no serían los relevantes científicos que son, sin el ejemplo de sus padres, especialmente del Dr. José Luis García Cuevas, reconocido hace pocas semanas como Doctor Honoris Causa de la Universidad Central de las Villas.

Acá le presentamos el testimonio del doctor Daniel García Rivera:

“Yo tengo 42 años, soy graduado de Química de la Universidad de La Habana; pero soy de Villa Clara y me considero un villaclareño puro y nato. Vivo hace 20 años aquí en La Habana, mis hijas son habaneras, de familias habaneras, por tanto soy mitad villaclareño y mitad habanero, pero mis raíces no las pierdo, soy Doctor en Ciencias Químicas también y soy un fanático a las ciencias y al deporte.

En el béisbol soy de Villa Clara y en el fútbol del Real Madrid. En la pelota no le voy a Industriales, no, prefiero irle a Ciego de Ávila o a Sancti Spíritus antes que a Industriales por un problema de regionalismo, por decirlo así.

Mi familia dice que yo soy un fruto de la Universidad de La Habana, porque incluso nuestra forma de pensar y de comportarnos es diferente a la de mis amigos graduados de la Universidad Central de las Villas, por ejemplo, eso me lo dice mucho mi padre; pero realmente a mí me formó la Universidad de La Habana y le debo mucho a ella y quiero dedicarle mi vida científica a la Universidad. Es algo muy bonito.

Mi padre es el doctor José Luis García Cuevas, que es un fanático a la ciencia cubana, es una persona realmente brillante. Yo diría que es la guía política, cultural, moral también de mi familia junto con mi madre.

Para mi hermana y para mí es un personaje muy importante, porque muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por él, por darle alegría a él y aunque no es científico, es ingeniero, él le ha dedicado buena parte de su vida al estudio de las ciencias, a la gestión de las ciencias y, por tanto, para nosotros es como un consultor. Cuando nosotros queremos hacer algo que tiene que ver no tanto con el laboratorio, sino de cómo vamos a gestionar un procedimiento, una colaboración científica con la industria, con una universidad extranjera, realmente nuestro padre para mi hermana y para mí es como un consultor desde el punto de vista científico, de valores morales, revolucionarios, familiares y también una guía académica, por decirlo de alguna forma, por su comportamiento, por su trayectoria.

Mi hermana es la Dra. Dagmar García Rivera, es la directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, la institución que ha desarrollado los candidatos vacunales Soberana 01 y 02 y hasta muy poquito era solo mi hermana, de hace unos años para acá es mi colaboradora científica y realmente es una persona genial. Es graduada de Farmacia, pero se ha dedicado a la Inmunología, al desarrollo de vacunas, ha contribuido significativamente a dos vacunas, una para proteger a los niños de enfermedades bacterianas, y ahora está trabajando en los candidatos vacunales del Instituto Finlay de Vacunas para combatir la pandemia de la COVID y también es otra guía moral, científica.

Ella sabe que puede contar conmigo desde el punto de vista científico para cualquier cosa que necesite, con las capacidades que tenemos en nuestro Grupo de la Universidad de La Habana y así ha sido con el candidato vacunal.

Mi hermana siempre fue la jefa en la casa, porque es más grande que yo, tres años más, por tanto, siempre fue mi gran jefa, mis padres trabajaban mucho, entonces yo puedo decir que me crié en parte con mi hermana, mi madre y mi padre eran directivos, tenían muchas responsabilidades.

Mi madre se llama Arelis, por cierto un beso para ella, y mi hermana siempre fue quien me mandó en todo. Después yo me dediqué a otra parte de la ciencia, por tanto, tuvimos poco contacto profesional hasta que la vida nos unió en un empeño común de desarrollar una vacuna de manera urgente porque nuestro país lo necesitaba y ahora estamos trabajando juntos y nos complementamos muy bien, por decirlo así.

La Universidad de La Habana, como parte de su estrategia de investigación e innovación, tiene como su línea principal la cooperación científica con BioCubaFarma, por tanto, este laboratorio que yo hoy dirijo se empezó a crear hace dos años, es codirigido por el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM); pero es un laboratorio para proyectos conjuntos entre BioCubaFarma y la Universidad de La Habana.

Tenemos proyectos sobre todo con el CIDEM, con el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y con el Instituto Finlay de Vacunas (IFV): Vacunas, medicamentos, desarrollo de tecnologías de síntesis química y ahí es donde yo quiero caer: ¿Por qué la síntesis química y qué tiene que ver la síntesis química con la vacuna Soberana 02?

La estrategia para desarrollar vacunas específicas contra la COVID-19 que desarrolló la dirección del IFV en el mes de mayo, incluía hacer una reacción de unión química de dos proteínas, una estrategia científica genial diseñada por ellos, en la cual una proteína de origen viral tiene que conjugarse covalentemente, una unión física a otra proteína de origen bacteriano, para hacer que el conjugado de proteínas fuera capaz de levantar una respuesta inmune muy potente y, por lo tanto, nosotros quedáramos protegidos contra ese conjugado. Ahí es donde entra la química, la síntesis química, una reacción de dos moléculas. Las proteínas son las moléculas más complejas que aún existen y el reto científico consistía en unir dos moléculas.

Yo estaba en una estancia de investigación en Bélgica sin poder regresar a Cuba, me tuve que quedar allá por la pandemia. Como ya llevamos años colaborando con el IFV y el Grupo BioCubaFarma, Vicente, mi hermana y Yuri (Yuri Valdés Balbín, director adjunto del IFV) nos llaman por WhatsApp y me dicen: Daniel, necesitamos una ayuda, necesitamos conjugar esa molécula, esa proteína viral a la otra, por un lugar muy específico y allí estaba el reto científico, un lugar muy específico donde no se afecte la parte de la molécula que es reconocida por nuestro sistema inmune, por explicarlo de una forma sencilla para que se entienda; ahí es donde realmente entra la participación del laboratorio nuestro.

Nosotros somos un grupo de especialistas en la modificación de péptidos de proteínas, moléculas y biomoléculas para aplicaciones en vacunas y en agentes terapéuticos. Nosotros teníamos la experiencia y el conocimiento para realizar lo que ellos nos estaban pidiendo, fue un reto muy grande, porque fue de hoy para mañana: Daniel nosotros necesitamos que nos ayudes a desarrollar un método para unir estas dos moléculas.

Entonces, ahí comenzó todo para nosotros, yo estaba en el extranjero, mi grupo estaba aquí, algunos de los integrantes también estaban haciendo alguna estancia de colaboración con otras universidades; pero realmente el grupo dejó de hacer todo lo que estaba haciendo en ese momento y se dedicó a dar una solución técnica al problema científico que ellos tenían… hacer este tipo de unión química entre las dos moléculas, de forma que el conjugado de proteínas, que es el componente principal de la vacuna, tenga las características inmunológicas que necesitamos para que nos proteja a los seres humanos.

Soberana 02 es una vacuna muy innovadora, por decirlo de alguna forma −sin compararla con Soberana 01, pues se ha descrito que es una plataforma tecnológica diferente−, es una vacuna que le debe mucho a la química, o sea, para desarrollar una vacuna como todo el mundo puede imaginar, se requiere de la microbiología, la bioquímica, la química.

La parte química es la de la caracterización molecular de lo que uno entiende de esa molécula, cómo se comporta, cómo yo la modifico, cómo la uno covalentemente a otra molécula y ahí es realmente donde estaba el reto de Soberna 02.

Soberana 02, no porque la hayamos hecho en Cuba, es una tecnología maravillosa, mediante la cual nosotros llegamos a conjugar esas dos moléculas y a desarrollar algo inmunológico que levante una potente respuesta inmune contra la COVID-19 y que, por tanto, nos protejamos. Tiene un componente muy, muy multidisciplinario, que es lo lindo de esta vacuna, o sea, en esta vacuna se unen la Inmunología, la Microbiología, la Bioquímica y la Química, y nuestro grupo lo que aportó es el conocimiento y la colaboración universidad–empresa.

Cuando realmente uno trabaja en una universidad, uno dedica la mayoría de su tiempo a generar conocimiento, a la formación doctoral de nuevos jóvenes científicos, a generar conocimiento en la cabeza de uno y en la mente de los estudiantes; pero pocas veces uno tiene la oportunidad de dedicar ese conocimiento a algo que tu país o que la sociedad necesite con urgencia.

Yo pienso que eso es lo más lindo del proyecto de la vacuna, que nosotros por primera vez hemos sentido que todo el conocimiento que teníamos acumulado, lo hemos aplicado a algo de una utilidad práctica real y ahí yo le agradezco al Instituto Finlay de Vacunas que le haya dado al Laboratorio de Síntesis Química Molecular y a mi grupo en específico, la oportunidad de colaborar en este reto tan bonito, que es hacer una vacuna que va a salvar a nuestro país y a la sociedad donde quiera que se aplique.

El IFV podía haberlo hecho solo, estoy seguro por la capacidad que tienen sus investigadores, a lo mejor hubieran demorado un poco más; sin embargo, con una alianza con la Universidad, con un grupo con unas capacidades específicas útiles para el desarrollo de ese producto vacuna, realmente se aceleró mucho el proceso y en unos pocos meses se ha llegado a un candidato vacunal, en este caso Soberana 02, que tiene unas propiedades inmunológica muy grandes.

Como todo científico, lo que yo quisiera es que la ciencia que uno hizo se aplique en personas, yo quisiera que el candidato vacunal donde ha participado la Universidad de La Habana funcione bien, que se aplique en la sociedad, a los seres humanos, que realmente tenga el impacto para el cual tanto hemos trabajado; pero como se trata de ciencia, la ciencia dirá cuál de los candidatos tiene mejores propiedades.

Desde que al profesor Vicente diseñó esa unión molecular entre estas dos proteínas y visualizó que eso podía tener unas propiedades inmunológicas superiores, realmente nosotros confiamos en ese liderazgo y proporcionamos nuestros conocimientos científicos para dar la respuesta a la solución técnica a lo que él y el Instituto Finlay de Vacunas nos pedían, que era cómo hacerlo, cómo unir covalentemente esto.

Pensemos que una proteína, una molécula muy compleja, es como si fuera un bosque de hortalizas o de pinos, o de palmas reales, o de ceibas donde tienes millones de árboles y tú tienes que talar un árbol sin tocar los otros, eso es lo que nos pidió Vicente, realmente modificar un árbol dentro de un bosque sin afectar el bosque, el bosque era muy importante para que nuestro organismo lo reconociera y levantara una respuesta inmunológica protectora contra ese bosque.

Al inicio nos dio mucho trabajo, hasta que pudimos sugerirle a la dirección del Instituto Finlay de Vacunas un método que funcionó, en el cual la proteína podía ser activada y podía ser unida. Ese bosque podía ser modificado solo donde lo necesitábamos y no en otro lugar, y realmente tengo la satisfacción de que todo el sacrificio de estos meses no ha sido en vano.

La familia sufre, uno no está con la familia todo el tiempo que quisiéramos, nuestras hijas, mi esposa sufren, porque ha sido un trabajo muy arduo; pero nuestra alegría es que el conocimiento que tenemos ha sido útil para el desarrollo de la vacuna y esa es la satisfacción.

El laboratorio conjunto que hemos creado recientemente entre la Universidad de La Habana y BioCubaFarma es una experiencia innovadora en Cuba. En el país ha habido un llamado en los últimos años, incluso por nuestro presidente, a que las empresas se acerquen a las universidades buscando ciencia e innovación para sus líneas tecnológicas.

En BioCubaFarma es muy evidente que se necesita la colaboración con la universidad, sin embargo, dentro de la dinámica real de una empresa, por cuestiones reales o estratégicas, a veces la colaboración con la universidad se ve como algo lejano, como algo que da frutos a la hora de formar doctores, personal, recursos humanos; pero no para buscar juntos un producto.

En ese sentido la COVID puso en evidencia la necesidad de una mayor colaboración, o sea, este laboratorio está fundado para colaborar con BioCubaFarma y este es el primer ejemplo, el cual materializa una colaboración científica universidad-empresa que va a resultar en una vacuna o en un producto final destacado, pero va a haber muchos, porque hay otros productos y proyectos conjuntos.

Nosotros en estos momentos estamos innovando en la colaboración universidad-empresa, estamos sentando pautas a nivel nacional, puesto que era algo que se venía haciendo; pero no con la planificación que se está haciendo ahora, en la cual se busca que la universidad sea parte del equipo que desarrolla el producto, no solo como científicos que un día te dan un consejo o que te forman doctorantes, sino que los investigadores participamos desde el principio en pos del desarrollo y, por tanto, tendremos beneficios también de las ventas de esos productos, del reconocimiento social que conlleva desarrollar una vacuna o un producto farmacéutico.

La tecnología que seguimos es una plataforma de conjugación, en la cual el IFV tiene mucha experiencia, porque es la plataforma de conjugación que se usa para la vacuna del Haemophilus influenzae tipo B, es la misma plataforma de vacuna conjugada que se usa para la vacuna de neumococo, es una plataforma en la cual el Finlay confía mucho y que es capaz de escalar y producir dosis a nivel de millones. Después vienen los insumos, garantizar los insumos para una vacuna es una tarea vital.

Se está haciendo un esfuerzo grande, yo conozco que el país está dedicando recursos que no tiene para garantizar los insumos para esta vacuna. Lo más importante es que tenemos el personal capacitado para hacerlo, tenemos las materias primas que son proteínas producidas en Cuba, una en el CIM y otra en el IFV, y tenemos la tecnología que sabemos funciona a pequeña, mediana y a mayor escala, por tanto, si todo funciona bien, si los insumos nos llegan a tiempo, Cuba va ser capaz de producir millones de dosis de esa vacuna para vacunar a toda la población cubana y para aplicarla en otros países vecinos o amigos que lo soliciten.

Yo confío en que sí, desde el punto de vista tecnológico es lo que yo te puedo aportar, es una tecnología que va a funcionar muy bien en el escalado, que se va a lograr producir millones de dosis de la vacuna”.

(Tomado de Naturaleza Secreta)