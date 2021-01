Sabor y Tradición: Carimañola, ensalada fría de vegetales y tres recetas con pollo

En estos días de encierro y pandemias me dediqué a leer el libro del periodista español Manuel Vicent, Comer y beber a mi manera, así como la entrevista “Manuel Vicent, a dos carrillos” que le hizo la periodista Patricia González respecto a su libro. Me daba qué pensar, dice el periodista: “La imaginación es el nexo entre comida y literatura. No más hay que ver las cartas de hoy en día son pura ficción, bromea el autor, ¿demasiada poética?

El vicio actual es perder la naturalidad. La tortilla deconstruida o la croqueta de humo están muy bien como algo delirante, posmoderno. Pero la verdadera investigación surge de la escasez. De esas infinitas madres anónimas que de la nada hacen obras de arte.

Su libro habla del pan con aceite, las longanizas, esas comidas tan populares. Recuerda las hierbas de su infancia que solo comían los conejos, se refiere al berro y la rúcula, y reflexiona el autor, “las toman ahora los ejecutivos en ensaladas”.

Un libro ameno, de crónicas de sus recorridos por el mundo con anécdotas y enseñanzas. De un gran gastrónomo que cuenta desde un pato laqueado que le hizo comer un mandamás en China hasta un taquito contaminado, que le brindó una mujer maya en Yucatán.

Dice: No hay que comer como si fuera el último día, sino en paz. En realidad fue una lectura agradable y no está muy lejos de la realidad, en verdad las cartas de muchos lugares parecen obras de ciencia ficción y al final es el mismo huevo frito, una simple tortilla, pero están nombrados de manera tan rimbombante que parecen cosas divinas o de dioses. Un caviar, que no es caviar, son burbujas con sabor a caviar. Entre otras tantas.

Bueno después de esto, les traigo estas recetas que espero la disfruten. Fiambre de pollo, carimañola, ensalada fría de vegetales, pollo rebozado con salsa agridulce y pollo Don Manuel.

Fiambre de pollo

Ingredientes (4 servicios):

4 contramuslos de pollo, 1 taza de recortes de ahumado o de jamón, 1 cebolla, 4 huevos, ½ taza de galleta molida o pan rallado, 4 cucharadas de mantequilla, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie y lave el pollo. Muela la recortería de ahumado o el jamón. Limpie y muela la cebolla. Bata los huevos. Ponga una cacerola a la candela con el pollo, agua y sal, déjelo cocinar, cuando esté, bájelo, escúrralo y muélalo.

En una fuente honda mezcle bien el pollo, el ahumado o jamón, los huevos batidos, la cebolla, la galleta o pan rallado. Puntéelo de pimienta y sal.

Vierta la masa bien mezclada en un molde engrasado con la mantequilla. Lo puede hacer en baño de María durante 30 minutos, ponerlo al horno hasta que esté dorado. Sáquelo y píquelo a gusto.

Nota: Si tiene queso puede polvorearlo antes de ponerlo al horno.

Carimañola

Ingredientes (4 servicios):

Concha: Cuatro yucas, 1 taza de harina de pan, 3 huevos, 1 taza de pan rallado, pimienta y sal a gusto.

Relleno: Una cebolla, 1 ají pimiento verde, 4 dientes de ajo, 1 taza del pollo desmenuzado o de otro tipo de carne a gusto, 1 hoja de culantro, ¼ cucharadita de comino, 2 cucharaditas de puré de tomate, 2 cucharaditas de aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie y pique la cebolla finamente. Lave, limpie y corte el ají en tiras finas. Limpie y macere los ajos. Lave y pique fino el culantro. Limpie, lave y troceé la yuca. Ponga a la candela una cacerola con la yuca, agua y déjela cocinar, cuando esté blanda agregue la sal y déjela reservada.

Ponga un sartén a la candela con aceite, agregue la cebolla, el ají, el ajo y déjela sofreír, revolviendo de vez en cuando, hasta que estén suaves. Agregue la carne, el culantro, el comino, la pimienta, la sal y sofríalo todo. Punteándolo de pimienta y sal. Agregue el puré de tomate y dos cucharaditas de agua y déjelo al fuego durante 6 minutos más, hasta que el líquido se consuma.

La mezcla quedará seca y bien condimentada. Baje el sartén de la candela y deje refrescar la composición. Manténgala en frío hasta que vaya a utilizarla.

Escurra la yuca y reserve ½ taza del agua en que la cocinó.

Cuando la yuca se haya enfriado ráspela con un tenedor para sacar toda la fibra. Póngala en una fuente y aplástela hasta formar una pasta homogénea. Si es necesario pude agregar un poco del agua reservada. Sazónela con pimienta y sal. Déjela refrescar bien una o dos horas.

Pasado el tiempo ponga en platos diferentes, la harina de pan, los huevos batidos y el pan rallado. Tome porciones de la masa de yuca y haga bolas con ellas Haga un hueco en el centro de cada bola, rellénelo con la carne que preparó y cierre el hueco. Gire la bola entre las manos hasta que tenga una forma ovalada y alargada.

Ponga un sartén a la candela con aceite suficiente para freír, cuando esté bien caliente. Pase las bolas primero por la harina de pan, después por los huevos batidos y finalmente por el pan rallado. Fríalas hasta que estén doradas.

Sírvalas en una fuente o en platicos individuales. Acompáñelas con ensalada de pepino o tomates.

Ensalada fría de vegetales

Ingredientes (4 servicios):

Un paquete de coditos, 2 remolachas, 2 zanahorias, 2 tomates pintones o maduros, 1 ají pimiento natural, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de mostaza dulce, 1 cucharadita de vinagre, mayonesa, comino, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Ponga a hervir agua con sal en un caldero y cuando rompa el hervor agregue los coditos y revuélvalos de cuando en cuando hasta que se cocinen sin que se “pasen”. Bótele el agua, lávelos y resérvelos.

Lave las remolachas y las zanahorias. Ponga a la candela una cacerola a la candela y cocine por separado las remolachas y las zanahorias. Cuando estén, déjelas refrescar. Retire la piel de las remolachas y córtelas en tiras. Corte las zanahorias en rueditas.

Lave y pique los tomates y el ají en tiras. Limpie y lasquee los dientes de ajos.

Ponga en una fuente honda los coditos y vierta todos los vegetales. Añada la mayonesa, la mostaza, el vinagre, el comino y puntéelo con pimienta y sal. Mézclelo todo y déjelo enfriar. Acompáñelo con rebanadas de pan tostado.

Pollo rebozado con salsa agridulce

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro contramuslos de pollo, aceite, 4 dientes de ajo, 1 huevo, harina y salsa china.

Preparación:

Corte el pollo en cuartos y marinar con los ajos pelados y machacados y la salsa china. Déjelo reposar en ese adobo durante 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, pase el pollo por la harina, por huevo y por la harina de nuevo.

Ponga una cacerola a la candela con aceite, cuando estén dorados sáquelos, déjenlos refrescar y cúbralos con una salsa agridulce

Salsa agridulce

Ingredientes:

Dos ruedas de piña, 1 pepino, 2 tajadas de fruta bomba, 1 zanahoria, 1 taza de vinagre, 1 taza de agua, ½ taza pasta de tomate, 4 cucharadas azúcar blanco y 2 cucharadas de maicena

Preparación:

Lave la piña, el pepino, la fruta bomba, la zanahoria y píquelo todo en dados pequeños. Póngalo una cacerola a la candela con los dados de la frutas, junto con el vinagre y el agua y déjelo hervir, añada la pasta de tomate y el azúcar blanco.

Cuando todos los ingredientes estén blandos, y con el recipiente todavía al fuego, agregue la maicena deslaila a fin de que la salsa espese.

Pollo Don Manuel

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro cuartos de pollo, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de azúcar, 2 pedazos de jengibre, 1 ají pimiento, 1 cebolla, 2 cucharadas de vino blanco o vino seco, ½ cucharadita de vinagre, 4 cucharadas de salsa de soya, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpia y lave el pollo. Limpie, lave y pique en tiras finas el jengibre y el pimiento. Limpia y corte en ruedas finas la cebolla. Ponga una cacerola a la candela con el pollo, agua y sal hasta que se cocine. Cuando esté se saca, se deja escurrir y se ponen en una fuente. Se le da pequeño corte a la carne y se salpimienta.

Se pone a la candela un sartén con el aceite y se le añade la cebolla hasta que esta se duerma, se la añade el ají y se deja 2 ó 3 minutos más. Se agrega el pollo y luego se le van añadiendo el azúcar, el vino, el vinagre, la salsa de soya y se mezcla todo bien, luego se le adicione el jengibre y una taza de agua.

Cuando se reduzca la salsa, se baja de la candela y se deja reposar. Acompáñelo con arroz blanco y una ensalada de vegetales frescos.