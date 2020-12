El Regalo de Ivette Cepeda para Alicia Alonso

Alicia Alonso vuelve a bailar para su público mientras Ivette Cepeda canta Regalo No.1, del trovador cubano Augusto Blanca. El milagro es posible gracias a una realización audiovisual del cineasta Lester Hamlet que rinde tributo a la Prima Ballerina Assoluta en su centenario, una nueva oportunidad para verla bailar desde la eternidad.

El clip es una compilación de obras icónicas de la legendaria bailarina, archivadas en el Museo de la Danza y custodiadas por el Ballet Nacional de Cuba, a las cuales se tuvo acceso gracias al crítico de arte Ahmed Piñeiro y al historiador del Ballet, Miguel Cabrera.

Ivette comenta: “Me llamaron muchas veces a cantarle a Alicia en su cumpleaños. Recuerdo que en la última ocasión me tomó las manos y yo me emocioné muchísimo, porque me dijo: ‘los bailarines cantan con sus manos, con su cuerpo, todo en ellos canta. Un verdadero bailarín es como un gran cantante. Me gusta cuando cantas porque lo que dices llega a mis manos’. Eso me marcó, me hizo pensar que quizás para la próxima vez ya ella no estuviera. Yo le voy a regalar una canción y ella nos reafirmará que su arte sigue siendo el arte mayor. El regalo es volverla a ver”.