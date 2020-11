Sabor y Tradición: Tarta de arroz, panetela de calabaza y pasta al horno

Cuando hablamos de la comida caribeña, nos referimos a un conjunto de platos que identifican una región geográfica, donde los productos son muy comunes e identificativos, donde el coco en todas sus manifestaciones, ya sea la masa, el agua, el aceite, la manteca y hasta el cuesco o jícara, va estar presente, junto a los productos del mar, así como las especias y otros productos como tubérculos y frutos.

Además, el Caribe tiene una fuerte tradición en cuanto a la música, el baile, el folclor, que nos une. Esto es, entre otras cosas, lo que define de forma general al Caribe, pues como digo siempre, Cuba, a pesar que somos isleños, la cocina tiene sus características diferentes y sobre todo cuando visitas otros lugares del Caribe, uno se da cuanta que sus platos están fundamentalmente basados en los productos del mar, en primer orden. Que hacen un aprovechamiento máximo de todo lo que disponen. Y esto lo digo porque hoy quiero rendir mi pequeño homenaje a una persona sencilla, bonachona. Siona, una isleña de la isla colombiana de San Andrés, quien tiene unas manos prodigiosas en la cocina. Durante el evento de “La cocina importa”, que se desarrolló en La Guajira colombiana, al cual fui invitada, tuve la oportunidad de degustar sus manjares, ya que una de las actividades fue dedicada a San Andrés, Providencia & Santa Catalina.

Allí, por primera vez, comí chicharritas del fruto del pan verde, que para mí eran malangas fritas y me aclararon lo que era eso. En Cuba tenemos el fruto del pan y muchas veces lo despreciamos. También se come cocido y en otros platos. Donde único lo he visto trabajar es en la región oriental y sobre todo en la zona de Baracoa, la cocina más caribeña que se puede degustar en Cuba.

También el plátano es otro de los productos que se aprovecha al máximo en todas sus variedades, como ya hemos visto aquí en esta columna.

Hoy les traigo varias recetas: tarta de arroz y panetela de calabaza. Y un lector me pidió recetas con queso y trataré de complacerlo con estas de calabaza rellena y pastas o papas al horno, espero que las puedan hacer y degustar.

Tarta de arroz

Ingredientes (varios servicios):

Una taza de arroz cocido, 2 tazas de leche de coco, ½ taza de azúcar, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de vainilla y ralladura de nuez moscada a gusto.

Preparación:

Ponga a la candela una cacerola con la leche de coco y déjela hervir, bájela, agréguele el azúcar y mézclelos bien.

En una fuente ponga el arroz, la canela, la nuez moscada y la vainilla, mézclelo todo y agregue poco a poco la leche de coco, mézclelo todo de nuevo nuevamente.

Tenga previsto un molde previamente engrasado (pude utilizar mantequilla, aceite o manteca de coco). Vierta el contenido de la fuente y póngalo al horno hasta que le introduzca el cuchillo y salga limpio. De no tener horno eléctrico puede hacerlo en uno de carbón, tape el molde y póngale encima de la tapa unos carbones encendidos o en una olla coloque el molde y a fuego lento cocínelo como si fuera una panetela. Déjela refrescar de 4 a 6 horas.

Panetela de calabaza (Pumpkin cake)

Ingredientes (varios servicios):

Una calabaza mediana, 1 taza de leche coco, 1 y media taza de harina, 1 cucharadita de sal, canela, vainilla y azúcar a gusto.

Preparación:

Lave y pique la calabaza en pedazos. Ponga a la candela una cacerola con la calabaza, la sal y cúbralas con agua y déjela a la candela hasta que esté cocinada.

En una fuente honda ponga la masa de la calabaza después de sacarle la cascara y aplástela con un tenedor, luego agregue el azúcar, la canela, la vainilla, la leche de coco y mézclelo todo bien. Una vez mezclado agregue la harina cernida poco a poco hasta que la mezcla espese y quede suave y uniforme.

Tenga previsto un molde engrasado y enharinado, vierta la mezcla y expándala uniformemente en el molde.

La forma de hacerla es igual, póngalo al horno hasta que le introduzca el cuchillo y salga limpio. De no tener horno eléctrico puede hacerlo en uno de carbón, tape el molde y póngale encima de la tapa unos carbones encendidos o en una olla coloque el molde y a fuego lento cocínelo como si fuera una panetela. Déjela refrescar de 4 a 6 horas.

Calabaza rellena

Ingredientes (4 servicios):

Una calabaza pequeña o una calabaza güiro, 1 taza de picadillo hecho (el que disponga), ½ taza de mayonesa y ¼ taza de queso rallado.

Preparación:

Lave y corte la parte de arriba de la calabaza con cuidado para que sirva de tapa, en el caso de la calabaza güiro corta la parte abajo y luego corte arriba para que haga la tapa. Límpiela con cuidado, saque la tripa.

Coloque en camas el picadillo y la mayonesa y por último el queso si lo tiene, tápela y póngala en una bandeja de hornear, previamente untada de grasa y al horno durante 25 minutos, dándole vuelta para que no se pase y se cocine la calabaza. O en una olla sin presión con un poco de agua que no tape el molde.

En realidad como la vi hacer es con un hueco donde se pone carbón y se cubre la calabaza, luego encienden el carbón y la tapan con tierra y la dejan cocinar lentamente.

Pasta al horno

Ingredientes (4 servicios):

Un paquete de pasta cocinado (espirales, conchitas, coditos, macarrones, lo que esté a su alcance), 1 taza de picadillo hecho, ½ taza de queso rallado (si lo tiene; no se cohíba de hacerlo si no tiene queso, puede agregarle un poco de puré de tomate u otra pasta de tomate que disponga). Puede agregar lo que tenga: quimbombó, dados de pepino, ruedas de tomate, lascas de jengibre, ruedas de cebolla, ají pimiento o cachucha picados en tiras.

Preparación:

Tome una bandeja, úntela con aceite y coloque camadas de la pasta, el picadillo y, como dicen hoy, los agrego de que disponga. Si tiene queso, será de queso la última capa y lo pone a hornear. De hacerlo con el tomate entonces mezcle antes y póngalo en la bandeja a hornear.