VALIENTES: Odalys, vencer el miedo

La doctora Odalys María de la Guardia Peña tiene 52 años y es especialista en segundo grado en Inmunología. Actualmente desempeña la función de Jefa de Servicios Externos del Instituto de Hematología e Inmunología y es una de las especialistas que participa en el estudio de lesiones pulmonares en pacientes positivos a la COVID-19 que hoy se desarrolla en Cuba, para el tratamiento de células madres. Sobre su experiencia comentó:

“Tuve la responsabilidad de hacer la consulta de captación de los pacientes en sus viviendas. Decirte que no sentí miedo sería engañarte. Nosotros empezamos esta investigación en los meses del pico de la pandemia en Cuba y recorrimos municipios que tenían áreas en cuarentena, como Diez de Octubre, donde había 11 familias contagiadas. Entonces, al principio sí sentí el miedo porque esa era la tarea que me tocaba; pero primero que todo uno es médico y sabe que esto nos corresponde, para eso nos formamos y la profesión exige sacrificios, no queda de otra.