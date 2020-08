De un Transfermóvil “millonario” y otras actualizaciones

Que casi 367 000 operaciones hayan realizado los espirituanos a través del Transfermóvil en los primeros 7 meses del año habla a favor de la seguridad y el confort que encuentran los habitantes de esta central provincia cubana en la aplicación líder del comercio electrónico en la Isla.

Pero si aún usted es de esas personas incrédulas, y duda de sus beneficios, le ofrezco otro dato revelador: ya suman casi un millón los cubanos que la han instalado en sus teléfonos celulares para pagar entre otras, la factura eléctrica y telefónica, realizar compras virtuales, transferir dinero y mucho más.

Recientemente su creador, Julio Antonio García Trápaga, Director de Comercio Electrónico de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), anunciaba en las redes sociales un nuevo “paquete” de actualizaciones que hicieron de la APK un producto más eficaz e innovador.

Ni corto ni perezoso este reportero lo contactó en su oficina, una especie de pequeño gran cuartel general, ubicado en el corazón mismo del Centro de Negocios de Miramar, en el capitalino municipio de Playa.

Hombre amable, lleno de sueños, toma la iniciativa y se adelanta a mi pregunta para explicar:

“El Transfermóvil es un proyecto que responde al proceso de informatización de la sociedad cubana y su objetivo fundamental es fomentar el desarrollo del comercio electrónico en Cuba, ya que es imposible hablar de este, sino existen formas de pago digitales en el país, de ahí la importancia de la plataforma.

Hoy trabajamos sobre la base de 3 pilares fundamentales: la unión del equipo, mejoras sistemáticas y un constante desarrollo. La idea siempre ha sido avanzar paso a paso, y siempre hacerlo mejor. Al inicio fuimos solo dos personas, luego cuatro, y al poco tiempo se nos unieron varios especialistas. Desde el 2018 se han sumado más de veinte entidades al equipo del Transfermóvil. Entre todos han aportado su experiencia en pos de un bien común: mejorar la calidad de vida de los cubanos”.

—¿En qué consisten las nuevas actualizaciones?

“El pasado 4 de agosto hicimos el segundo lanzamiento del año con las actualizaciones (el primero se hizo en el mes de marzo de 2020), las mismas consisten en un paquete de 9 funcionalidades y nuevos servicios, entre los que se incluyen: pago de cuota del Nauta Hogar (con un descuento del 10 por ciento del importe a pagar), la recarga de cuentas de usuarios del joven club, así como mejoras a la hora de pagar impuestos y tributos, con una bonificación del 3 por ciento.

También ofrecemos la posibilidad para los habaneros de pagar la factura del agua en el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y en el Banco Popular de Ahorro (BPA). Gradualmente incorporaremos esa posibilidad para otras regiones del país.

Ahora agregamos un servicio muy interesante y me refiero a la “consulta de tipo de cambio de moneda” que implementa el Banco Metropolitano y también el envío de solicitud (a dicho banco), para la impresión de tarjetas USD. De igual forma BPA introduce el servicio de creación y cierre de cuentas a plazo fijo.

Como puedes apreciar se trata de unas cuantas mejoras en la plataforma, lo cual complejizó mucho el lanzamiento de la última versión, pero lo más novedoso es el hecho en sí, de que ya no es necesario tener las tarjetas asociadas.

De manera general la aceptación ha sido muy favorable por parte de los usuarios, fíjate que hablamos ya de casi 100 000 clientes que han migrado hacia la nueva actualización. Significativo es además el sobrepasar la cifra de los 900 000 clientes, lo cual se hizo realidad el 7 de agosto”.

Días atrás presentaron fallas técnicas, lo cual paralizó momentáneamente casi todo el comercio electrónico del país. ¿Cuál fue la causa?

“Ante cualquier falla técnica en un servicio de alto impacto, la idea es restablecerlo en el menor tiempo posible y buscar la solución al problema; eso fue justamente lo que hicimos. El error estuvo asociado a varios eventos que de forma aleatoria coincidieron, pero fueron enmendados con la mayor rapidez posible.

No hay servicio electrónico exento de fallas técnicas, pero lo importante no es que pueda colapsar el sistema, sino que vuelva a funcionar en la mayor brevedad posible. Durante casi 5 años, Transfermóvil ha estado siempre disponible para nuestros usuarios, y me refiero a las 24 horas del día, los 365 días del año, lo cual significa un gran compromiso para nuestro equipo”.

—¿Han tomado en cuenta que pudieran colapsar los servicios del Transfermóvil en el horario de la mañana, ante la avalancha de solicitudes de pago que se generan para adquirir los llamados módulos?

“Constantemente, como parte de las tareas de rutina, chequeamos el dimensionamiento de la plataforma virtual, el cual evidentemente se va perfeccionando. Normalmente las plataformas que se compran son estáticas y solo se actualizan una o dos veces al año, no así el Transfermóvil.

Que no le quepa duda a nadie, todos los días mejoramos la plataforma y la optimizamos, es decir, yo comparo nuestra APK con un organismo vivo que evoluciona y se desarrolla en el tiempo, mientras crece.

Para que tengas una idea, la semana pasada duplicamos la cantidad de usuarios que habíamos alcanzado a finales del 2019”.

El Transfermóvil se vuelto una herramienta indispensable en la lucha contra la COVID 19, al evitar la aglomeración de personas y facilitar las gestiones desde casa. ¿Las estadísticas lo corroboran?

“Desde marzo hemos crecido en más de 5 millones de operaciones mensuales y ya para el cierre de julio terminamos con 15.3 millones de operaciones realizadas. Además de incorporar 15 nuevos servicios y funcionalidades.

No hemos dejado, ni dejaremos de trabajar a pesar de la pandemia porque alto es el compromiso contraído con la sociedad.

Las estadísticas te las ofrezco con sano orgullo para ilustrarte la aceptación del Transfermóvil en tiempos de Coronavirus. La Aplicación le ha permitiendo a casi un millón de personas realizar operaciones de varios tipos, desde la comodidad de sus hogares. Gracias a ella ya no es necesario visitar las oficinas habilitadas para el cobro de la factura eléctrica, o comprar presencialmente en una tienda.

De eso se trata, de evitar las colas y mejorar la calidad de vida de los cubanos”.

—¿Hacia dónde se encamina el Transfermóvil?

“Transfermóvil es un facilitador de pagos electrónicos para los servicios públicos y también permite la integración con cualquier plataforma electrónica que ofrezca productos y servicios. Para los usuarios hoy ofrecemos más de 30 servicios y funcionalidades, todo esto incluido dentro de una misma aplicación.

Ahora, desde un punto de vista conceptual, estamos iniciando la tercera etapa que abarca el desarrollo del monedero móvil en Cuba y dentro de este, su primera etapa.

Sin embargo, la ventaja estratégica que yo considero más importante es que nuestra APK ofrece un presente y un futuro para el comercio electrónico en Cuba. Su proyección impacta positivamente en el desarrollo económico de la Isla, eso periodista, es innegable”.

—Su pasión al hablar del Transfermóvil es tan contagiosa como la risa de un niño. ¿Qué les diría, con esa misma pasión, a los lectores de Cubadebate?

“Estamos conscientes de que aún nos falta mucho por hacer, por mejorar y por seguir evolucionando. Pero es un proyecto que está definido por capas, al igual que su estrategia. No improvisamos nada, todo lo que se hace está bien pensado y avalado.

Transfermóvil crea los puentes necesarios para unir las autopistas por donde transitan los servicios, ese es el camino por donde marchamos.

Quizás a veces esperamos varios meses para lanzar un nuevo servicio, pero trataremos de acortar ese tiempo de espera en aras de acercar novedades y utilidades a los usuarios. Ah, se me olvidaba, y si todavía alguien duda de instalarlo en su celular, que no lo piense más, le aseguramos seguridad y confort”.