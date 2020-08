Recordando a Fidel en su cumpleaños

Fidel, en el corazón de los pueblos latinoamericanos y caribeños

Un día 13 de agosto, pero en el año 1926, nació uno de los seres humanos que en todo el curso de la historia más ha aportado a los pueblos de América Latina y el Caribe, y quien con su accionar político y social llegó a ser, hasta que su corazón dejó de latir, el líder político más relevante de su época: Fidel Castro.

El nombre de Fidel Castro, está ligado a las páginas más brillantes que se han escrito y podrían ser escritas en el porvenir sobre el despertar de las masas populares latinoamericanas y caribeñas.

En vida, y después de su desaparición física, Fidel gozó y ha gozado de prestigio y merecido respeto, por su liderazgo indiscutible, ganado con su actitud ante la vida, durante la cual recorrió un largo y glorioso camino, defendiendo con su talento y energía las mejores causas de su pueblo y las de otros a nivel mundial.

Con el transcurso de los años, la figura histórica de Fidel, se hace cada vez más señera y brillante. No es posible comprender el contenido y la orientación social de esta época, en Latinoamérica y el Caribe, sin recurrir a su multifacética labor creadora y doctrinaria.

A los Comuneros de París, que emprendieron el intento heroico de demoler el régimen burgués y establecer el poder proletario, Carlos Max, les llamó “asaltantes contra el cielo” y parte de la grandeza de Fidel está en su decisión de guiar y acompañar a su pueblo a construir el socialismo a 90 millas del imperio más poderoso económico y militar sobre la tierra.

Fidel, demostró gran fidelidad a las ideas del socialismo real; ser un servidor abnegado de los intereses de la clase obrera internacional, así como apego y apasionamiento al internacionalismo proletario, piedra de toque de la solidaridad.

El talento de Fidel

Fidel puso de manifiesto la fuerza de su genio al tomar conciencia de las exigencias cardinales del período que vivía, la correlación de fuerzas a nivel internacional en cada ocasión y adaptar la experiencia del desarrollo social a la práctica revolucionaria combinándola con la siempre cambiante realidad objetiva.

El profundo pensamiento de Fidel, le llevó a visualizar los últimos avances en las ciencias naturales, lo que se comprobó al elaborar la idea y materializarla para llevar a investigación de las ciencias médicas hasta lo más alto, lo que se evidencia hoy con el desarrollo que tiene Cuba en la preparación de medicamentos, lo mismo que se ocupó de darle formación ideológica en el internacionalismo y la solidaridad, al material humano cubano que hoy presta servicios de salud a la comunidad internacional.

El talento de Fidel no se limitó a pensar en la necesidad de la investigación y la salud para el ser humano, sino que también llevó a los hombres y mujeres del pueblo de Cuba a dominar los más elementales aspectos espirituales de la sociedad y el individuo; la ideología y psicología social de las masas; de la interacción del ser social y la conciencia social y de la economía y la política, con lo que demostró ser un gran pensador y científico genial que abrió una nueva etapa en la práctica del socialismo científico.

Para su pueblo, Fidel ideó una democracia en la que cada persona apta para el trabajo lo realiza en bien de todos y en la medida de sus fuerzas, dotes y capacidades, y es remunerada en correspondencia con la cantidad y calidad del trabajo realizado. Esto es laborar bajo la democracia socialista.

Cuantas veces escuchamos a los oprimidos de la región reclamando derechos y demandando reivindicaciones, ahí está presente la prédica de Fidel, quien les enseñó a rebelarse contra las injusticias.

El recuerdo de Fidel, perdurará eternamente en la memoria de las mujeres y los hombres sensibles que aman ideales de paz, progreso y humanismo.

Fidel y el pueblo dominicano

El día que el pueblo dominicano alcance su liberación rompiendo las cadenas que lo atan al actual ordenamiento económico y social, a la minoría nacional y al imperio, llegará a tener conocimiento de que Fidel Castro, siendo un jovencito se alistó en Cayo Confites, para venir a enfrentar a Trujillo, con las armas en las manos.

De igual manera, el momento llegará cuando nuestro país será debidamente informado de que, una vez triunfó la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro, puso el territorio de Cuba, asesores militares cubanos; y facilitó hombres, armas, embarcaciones y dinero, para que la Raza Inmortal, llegara al territorio nacional dominicano por Constanza, Maimón y Estero Hondo, a enfrentar la tiranía de Trujillo.

Estoy plenamente convencido de que no está lejana la ocasión para nuestros pueblos quitarse de encima el bombardeo ideológico que sale de los laboratorios del imperio, para por medio de sus órganos informativos desinformar a las masas populares.

En este cumpleaños de Fidel, recuerdo nuevamente cuando en el año 2006, a los fines de celebrar sus 80 años, por medio de la Fundación Guayasamin, me invitó a La Habana, para celebrarlos, pero por quebrantos suyos se pospuso para el 2 de diciembre de ese mismo año, cuando sí lo festejamos.

Mi simpatía, mi admiración por Fidel se extiende a su obra, la Revolución Cubana. Nunca he borrado de mi memoria los hechos más significativos que han ocurrido en Cuba después del triunfo de la revolución. Me he formado la idea que el proceso revolucionario cubano, con sus altas y sus bajas, con sus aciertos y desaciertos, es el acontecimiento de mayor significación para nuestros pueblos en todo el siglo veinte y lo que va del veintiuno.