Lilita, una sonrisa que florece en El rostro de los días

Quienes conocen a Lilita (la Lía de la actual telenovela El rostro de los días”), saben que su franca sonrisa expresa la jovialidad y la seguridad con que defiende sus criterios. Esos son rasgos que la unen al personaje que interpreta en la actual novela cubana en pantalla.

Con una experiencia de lo que significa el escenario y la magia de las cámaras, debido a su permanencia durante 14 años en La Colmenita, es realmente esta telenovela el gran debut actoral de la muchacha.

Para ella ha constituido un gran desafío esta oportunidad, al respecto asegura: “A veces, mientras veo los capítulos de la telenovela, siento miedo no haber podido entregar lo que Lía representa. Es un personaje que adoro y al que aprendí a querer no solo con lástima, sino también desde la admiración que me inspiró saber que, a pesar de su corta edad, tuvo que madurar sobre la base de principios muy firmes, y eso es respetable en cualquier edad”.

No obstante, temores aparte, Lilita se ha crecido, y de qué manera. En la telenovela, se mueve todo el tiempo sobre el “filo de una navaja”, pero lo hace desde el sentimiento. Se torna creíble, tanto desde la inocencia como desde la fuerza que impone como adolescente convencida. Modula las emociones, el tono de la voz, lo que resulta muy importante a la hora de exponer la veracidad de lo que dice, hecho que en este personaje sale más airoso que en otros principales.

Sobre las experiencias vividas en medio del proceso de grabación de la telenovela nos comentó la actriz: “Además de lo fuerte del conflicto que siempre como individuo a uno le toca, recuerdo que el tiempo de grabación fue muy intenso, incluso me enfermé de una dermatitis tremenda, producida por el propio estrés. Fue un período de grabación muy intenso en que se me unió mi salida de 12 grado, la realización de las pruebas de ingreso para comenzar en el Instituto Superior de Arte (ISA) y el proceso me tomó mi primer año de estudio en esa universidad. Fue todo una feliz locura.

“Lía no es un personaje tan grande, pero encierra una verdad gigantesca”, así se despide esta actriz que, con las buenas opiniones recibidas de los televidentes. Ya cursando el segundo año del ISA está llena de ilusiones que le despierta el mundo de la actuación. Dentro de ellas, hay una que tiene nombre y es la preparación del nuevo filme de Fernando Pérez, Riquimbili o el mundo de Nelsito, donde Lilita interpretará una peculiar joven llamada Doraysi. Este será otro rol que nos hará recordar la difícil sonrisa que Lía hizo florecer en El rostro de los días.

