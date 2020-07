Sabor y Tradición: Cachelo con papa, guacamole y cebolla rebosada

En estos días de pandemia la imaginación y las colas me han ayudado a pasar mejor los días. Qué cubano no ha hecho cola o fila, como le llaman en otros lugares, que también se hacen. Las colas por momentos son irritantes, por momentos, divertidas y hasta haces amistades e intercambias cómo elaborar un plato.

Muchos se extrañarán, pero en estos días hice una cola de dos horas en La Defensa, el mercado de productos cárnicos de venta liberada sito en 10 de Octubre, esquina a Miguel, en Santa Amalia, para adquirir la oferta del día: cinco libras de lacón y cinco de tocineta, entre otros productos, y recordé una receta incluida en mi libro Sabores de los 50, para el que acometí una investigación que me llevó a reconstruir, hasta donde pude, la carta-menú de no pocos restaurantes y hoteles habaneros en esos años.

En el Hotel Riviera me comentó en su momento un viejo cocinero, ya fallecido, que en la época era muy demandado el cachelo con papa. Como tenía el lacón y las papas no me faltan ya que las conservo congeladas, aproveché para elaborar ese plato.

Diré, de paso, que suelo congelar todo lo que me sea dable meter en el congelador: frutas, papas, tomate y ¡pan! Es una forma de conservar y alargarle la vida al producto y tenerlo a mano, aunque en ese momento no esté disponible en el mercado.

De manera que corté en trozos un pedazo de lacón, tomé papas y tomates, que también tenía en el congelador, y elaboré un plato sabrosísimo y con sabor de época.

En caso de no disponer de papas en la despensa, pienso que puede elaborarse con tostones o tachinos. Hacen buena química con el lacón.

Aquí les traigo esa propuesta. Y dos más: la cebolla rebosada y, ahora que empiezan a aparecer los aguacates en el mercado, el guacamole. Espero las disfruten.

Cachelo con papa

Ingredientes (4 servicios):

Un lacón, 4 papas grandes, 4 tomates, 1 cebolla, 1 pimiento, 4 dientes de ajo, ½ taza de puré de tomate, 2 cucharadas de aceite, 1cucharadas de vinagre, ¼ taza de vino blanco o vino seco, 1 cucharadita de comino, 4 granos de pimienta, 1/2 cucharadita de orégano, 1 hoja de laurel y sal a gusto.

Preparación:

Lave el lacón, déjelos escurrir y después píquelo en pedazos. Limpie, lave y pique las papas en ruedas. Limpie y macere los ajos. Limpie y pique la cebolla en ruedas finas. Lave, limpie y pique en cuatro los tomates.

En una cacerola con aceite póngala a la candela con los cebolla, los ajos, los tomates, los pimientos, el comino y deje sofreír 5 minutos. Añádale el lacón y déjelo sofreír. Luego agréguele el vinagre, el vino, el puré, la pimienta, el orégano, el laurel, las papas y cubra con agua, puntéelo de sal y déjelo cocinar hasta que se reduzca el líquido y quede en su propia salsa.

Acompáñelo con puré de papa y vegetales frescos.

Guacamole

Ingredientes (4 servicios):

Dos aguacates, 1 cebolla mediana, ½ mazo de cilantro, 1 ají picante, 4 dientes de ajo, 1 tomate maduro, 1 limón, pimienta negra molida y sal a gusto.

Preparación:

Lave y extraiga la masa de los aguacates. Limpie y pique la cebolla en ruedas. Lave y pique el cilantro. Lave, limpie y pique el ají en tiras. Limpie los ajos. Lave, limpie y pique en tiras finas el tomate maduro.

Ponga en la batidora la cebolla, el cilantro, el ají y los ajos. Bátalos. Añada el aguacate y vuelva a batir. Vierta el batido en una fuente. Agregue el zumo de limón y los tomates maduros. Mezcle y sazone con pimienta y sal.

Cebolla rebosada

Ingredientes (4 servicios):

Seis cebollas medianas, 2 huevos, 3 cucharadas de harina de pan, ½ macito de perejil, aceite el necesario, pimienta y sal a gusto

Preparación:

Limpie y pique en ruedas la cebolla. Lave y pique finamente el perejil. En un plato, bata los huevos y agregue la harina, la pimienta y la sal. Mézclelo todo bien.

Ponga a la candela una cacerola con aceite, cuando esté caliente pase las ruedas de cebolla por la mezcla. Hágalo con cuidado para que no se desbaraten. Échelas a freír hasta que se doren. Sírvalas en una fuente. Adórnelas con perejil picado por encima.