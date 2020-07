Guía de las principales webs para encontrar subtítulos y cómo descargarlos

Más allá de las novelas, animados y series dobladas, la televisión cubana nos acostumbró a ver producciones audiovisuales en versión original y con subtítulos. Ya sea en el espacio de la película del sábado, Arte siete, la retransmisión de series, incluso, la llegada de los animados japoneses con Cuadro a Cuadro. Siempre se encontró en la pequeña pantalla, producciones donde podíamos disfrutar a plenitud, la labor de los actores, incluso cuando solo dan voz a nuestros personajes favoritos.

La llegada de casetes de video Betamax o VHS, CD-ROM, discos extraíbles y finalmente, Internet, influenció en la forma en que disfrutamos la televisión y el cine, y agilizó el intercambio de audiovisuales. Además de los tradicionales canales, hoy ya hablamos de plataformas de streaming o bajo demanda, conciertos o galas de premiaciones en directo. Mas, un solo detalle no ha cambiado durante muchos años, y es la necesidad de encontrar subtítulos a tanto contenido en versión original.

Un ejemplo de esto, lo vivimos hace poco con la popular Wasp Network (Red Avispa), la película que narra la historia de René González, uno de nuestros cinco antiterroristas cubanos. Desde su salida en Netflix, y la imposibilidad de poder disfrutarla en streaming, la película llegó a muchos por canales alternativos. Y aunque hay bastante trama en español, faltaban muchos diálogos en otros idiomas. Finalmente, un grupo de personas que han dedicado su vida a traducir y archivar textos en un bloc de notas, publicó varios subtítulos en páginas que llegan al cubano en un extraíble, pero que muchas veces desconocen su procedencia.

Hoy hablamos en Canal USB de las principales páginas para encontrarle subtítulos a las series y películas que perseguimos siempre. Además, les dejaré la guía definitiva para buscarlos ya dentro de esas páginas, algo que a veces resulta tedioso por su diseño y la publicidad, así como descargarlos sin morir en el intento.

Subdivx

Subdivx no es la primera web de subtítulos y su entorno no es muy agradable. Pero a diferencia de otras, es la más completa debido a una comunidad que se mantiene activa. Su diseño no ha migrado a la web 2.0, algo que por una parte es negativo en cuanto a accesibilidad o estética, pero mantiene un consumo de datos bien reducido, incluso testeado en conexiones de 56kb.

Otra de las características de esta página, y en mi opinión, la mejor de todas, es que reúne subtítulos subidos a otras webs, por lo que puedes seleccionar el que necesites de acuerdo a la calidad del archivo que tengas, el autor y la sincronización del metraje.

Subdivx tiende a ser confusa para el usuario novato, precisamente por su diseño y la publicidad, pero en la práctica llega a ser más factible que otras páginas por la variedad de opciones que presenta. A continuación, le dejaré los pasos para la búsqueda.

1. Coloca el nombre de la serie o película que busca en la barra de la derecha. En este primer paso, es muy importante conocer el nombre original del archivo, pues como a muchos usuarios, le puede ocurrir que no encuentre nada en la web. Por ejemplo, en el caso de las películas, usamos Wasp Network y no tendremos problema. Pero en el caso de las series, la búsqueda se complica, pues tiene que establecer temporada y capítulo en los criterios de búsqueda. Entonces, si buscamos una serie como Game of Thrones (recuerde usar el título original de la serie), entonces tendríamos que poner en el buscador nombre + temporada + capítulo. Quedaría de esta forma si quisiéramos la temporada 4, capítulo 3: Game of Throne S04E03. En el caso de plataformas de streaming como Netflix, que ofrece la temporada completa el mismo día, entonces no tendríamos que buscar cada capítulo. Solo con poner el número de la temporada sería suficiente: The Witcher S01.

2. Cuando acceda a la búsqueda, encontrará las coincidencias que los autores y colaboradores de la web hayan subido. En este momento, es importante que lea la descripción de cada opción, y seleccione de acuerdo a su archivo. Puede ser HDTV (que por lo general es 480p.), 720p. o 1080p; o si tiene una codificación h264 o x265. En otras ocasiones un subtítulo es compatible con diversos formatos. Por eso, es importante leer y comparar. En último caso, puede también descargarlos todos y probar cuál se ajusta al metraje del audiovisual.

3. Cuando pinche sobre el archivo de su preferencia, solo le quedará en la próxima página “Bajar subtítulo ahora”. La página es perfectamente compatible con gestores como IDM o Eagleget, por lo que, si no se descarga directo, se abrirá el gestor que tenga instalado en la PC. Luego de este paso, solo tendrá que descomprimir el archivo .srt y pegarlo en la carpeta donde se encuentra el video. Algunos usuarios abren la película o la serie y luego arrastran el archivo al reproductor. Otros copian el nombre del fichero audiovisual y lo pegan en el subtítulo, de esta forma, aparecerán de forma automática cuando reproduzca el video.

Para acceder a Subdivx pinche aquí

Subswiki

Subswiki tiene un diseño más amigable y diferentes opciones para buscar subtítulos. Como en Subdivx, tienes una barra de búsqueda que funciona de la misma manera (Game of Thrones S01E01). Pero también puede usar la barra de “búsqueda rápida”, si no estamos seguros del título de una serie, cómo se escribe o como buen cubano dice, metemos el dedo que no es.

Otra característica de esta página es que en el mismo home, tienes los últimos subtítulos subidos de series y películas, así como traducciones que están comenzando, terminando o que son de la autoría de la página. Así que tampoco está de más echar un vistazo primero a la portada.

Si no encuentra lo que busca, entonces puede proceder a buscar directamente en la barra de subtítulos, o en la rápida que ya tiene los nombres ordenados alfabéticamente. En esta última, luego de seleccionar el audiovisual, deberá también pinchar la temporada y el capítulo. Cuando complete estos pasos, la página lo guiará al subtítulo automáticamente.

Por lo general, Subswiki es más rápida en la subida que Subdivx u otras páginas, pero no ofrece muchas opciones de sincronización o formato, y tampoco descargar temporadas completas con un solo clic. Las opciones por lo general son español neutro de España o Latinoamérica. Esto quiere decir que es muy posible que deba resincronizar manualmente el subtítulo con el video, algo que es un proceso muy engorroso, y casi siempre, continúa cambiando hasta el final del metraje.

Para acceder a Subdivx pinche aquí

Subtitulamos

Subtitulamos es visualmente más agradable y tiene autocompletado en su barra de búsqueda. Posee opciones inmediatas en el home para ir directamente a lo último subido, traducciones, ediciones y archivos que han vuelto a sincronizar.

A diferencia de las anteriores, Subtitulamos te dice en la propia barra de búsqueda el formato que utilizan para encontrar subtítulos. En este caso, la web nos evita caracteres de más, y deja en el título con el número de temporada y capítulo, más directo. “Game of Thrones 7x01”, pone el ejemplo. No tiene pérdida.

Gracias a las diversas funcionalidades que tiene, no tendrá que escribir completamente el nombre de lo que quiere en el buscador. Su sistema completa coincidencias del nombre de la serie o película que busca, si no es nada muy específico. Puede optar por la opción de pinchar en el nombre entero que aparezca, o terminar poniendo Game of Thrones 7X01 para ir exactamente a ese capítulo y sus opciones.

El problema, en el caso de Subtitulamos, es que no hay suficientes opciones. Posee diferentes idiomas, en los que destaca inglés, español y catalán, pero las versiones son neutras, y pueden no ser compatibles con capítulos que hayan llegado a nuestro poder, con diferente codificación (x265) o formato.

Para acceder a Subtitulamos pinche aquí

Tusubtítulo

Tusubtitulo es la heredera de la famosa subtítulos.es, aquella web que los más veteranos recordamos por “Difunde la palabra”. Posee la mayoría de las opciones que tenía la antigua web española, y un buscador que se sostiene en el poder de Google para encontrar el contenido de nuestro interés. Incluso, parte de los traductores y moderadores del antiguo proyecto pasaron a tusubtítulo.

Con cinco años de creada (están de cumpleaños en estos días), su funcionamiento no es muy diferente de su antecesora. Posee categorías para los subtítulos subidos recientemente, versiones, traducciones, en proceso y editados. Es rápida en la subida de subtítulos de series y películas de estreno y de alta demanda, así como un foro digno de una versión 2.0.

En el caso de las búsquedas, ofrece mayor alcance que otras páginas al ser respaldado por el gigante Google. Su metodología es similar a otras: Nombre de serie + temporada + capítulo (Game of Thrones S03E08) y te dará coincidencias bastante precisas. Su debilidad radica en la neutralidad de los subtítulos encontrados, así como la variación de sincronizaciones de acuerdo al formato de video o codificación. Por lo general, es inmediata en la subida del archivo base (inglés) lo que da la posibilidad a otras plataformas de obtener el archivo y trabajar sobre el. Y tiene opciones de traducción en español internacional, de España, inglés y catalán. Una de las características más conocidas es que el usuario puede ver en tiempo real el estado de la subida.

Para acceder a Tusubtitulo pinche aquí

Entre otras páginas destacadas, podemos también buscar subtítulos en OpenSubtitles y Addic7ted, reconocidas por la inmediatez de la subida cuando se trata de contenido de estreno. También tenemos Argenteam, una página de la comunidad hispanohablante, con un buscador excelente que va más allá de los subtítulos. Subscene, por su parte, está más enfocado en el diseño, con imágenes de las series y películas disponibles para descargar el subtítulo; y un grandísimo archivo de traducciones donde casi siempre aparece lo que buscas.

¿Conoces alguna otra alternativa para descargar subtítulos? Déjanos un comentario 👇👇👇