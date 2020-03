Aldo y Saverio, dos italianos “egoístas” y agradecidos por Cuba

Hace tres días 29 personas mayores del barrio Buena Vista en el municipio Playa, en la capital, almuerzan a la manera más italiana, gracias a las pizzas margaritas y espaguetis boloñesa que dos italianos “egoístas” y agradecidos en Cuba les regalan diariamente, desde su restaurante “Bella Ciao”.

Aldo Amadori y Saverio Grisell llevan en la Isla casi 20 años. Llegaron desde la Toscana y fundaron, luego, la primera empresa mixta cubano-italiana de gastronomía en Cuba. Desde 2013 emprenden el restaurante “Bella Ciao”, en uno de los municipios más afectados por el nuevo coronavirus en el país.

“Cuando hay un problema social como este, hay que estar unidos. Si estamos unidos, ganamos la batalla. Sin solidaridad no llegamos a ninguna parte ”, dice Saverio, mientras se fuma un cigarro sentado en una de las mesas de su restaurante vacío.

Hemos llegado hasta este sitio para contarles una historia de solidaridad plena, tan humana y necesaria en tiempos donde ataca el miedo, la incertidumbre, y, aún así, nada se vuelve más grande que la esperanza de los cubanos, nada se vuelve más hermoso como este gesto, que alimenta y salva.

Debido a la situación sanitaria el restaurante solo ofrece servicios de comida para llevar o a domicilio. Aldo y Saverio, aferrados a su causa, se comunicaron con la presidente del CDR para que les proporcionara el listado de las personas mayores de su localidad. Ahora, cada mediodía, la hija o nieta de la presidenta viene y busca 29 comidas para esas personas.

Muchas plantas rodean las mesas de este lugar, diseñado completamente por el mismo Saverio al mínimo detalle. Pero lo que antes era un espacio lleno de niños jugando por sus jardines y domingos de peña de futbol, hoy es un lugar callado. Los clientes que vienen por estos días ordenan desde el carro o esperan en una de las mesas de la entrada, luego de lavarse las manos con hipoclorito. Así debe ser.

“Estamos viviendo un momento difícil. Estamos, como todo el mundo dice, en guerra. El problema es que es un enemigo invisible. No se puede matar. El único modo de matarlo es la disciplina social ”, asegura Saverio, mientras Aldo da vueltas por el restauranteorganizando lo que aún queda en funcionamiento.

De los 30 trabajadores contratados regularmente hoy quedan muy pocos laborando. Hay una mesera con nasobuco que espera atenta a los carros que pasen y preguntan si siguen abiertos. “No, pero ofrecemos comida para llevar”, les responde.

“Ahora mismo, comercialmente, estamos perdiendo, pero estamos abiertos para prestar un servicio. Hay gente que no puede moverse de casa. Las personas mayores son las más afectadas y corren más riesgo si salen a comprar comida. De esta manera, no tienen que ir a la tienda, disminuye el riesgo para ellos y para todos”, explica Aldo.

Esta no es la primera vez que estos dos amigos, que asumen a Cuba como propia, tienen este tipo de iniciativas para ayudar en su localidad. Ya lo hicieron con niños diagnosticados con cáncer y preparan otros proyectos para cuando esta pandemia termine.

“No es una ayuda grandísima. No soy millonario, pero es lo que puedo hacer. También es una forma egoísta. Lo hago por mí mismo. Me siento bien ayudando a los demás. Es una forma cristiana egoísta. No soy católico. Pero yo creo que la religión católica es una forma egoísta. Ayudando a los demás, te ayudas a ti mismo. Es una forma casi egoísta”, dice Saverio, mientras se disculpa por esta entrevista que él considera “darse propaganda”.