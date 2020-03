Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial: “Yo creo en el color cubano”

Desventajas históricamente acumuladas asociadas al origen étnico y el color de la piel que se traducen en asimetrías económicas y sociales y vulnerabilidades no suficientemente estudiadas , aunque perceptibles en la sociedad cubana actual.

No se ha avanzado suficiente en la comprensión del tema en la escuela cubana, incluyendo la formación de maestros. Es necesario profundizar en la situación de la enseñanza superior.

No puede ignorarse que el regionalismo no es un simple folclorismo, los prejuicios sobre los orígenes regionales o locales tocan puntos de contacto con la xenofobia y ello no está lejos de los prejuicios raciales.