Joseíto Ramírez: El arte de cargar bates entre Camagüey y Matanzas

¿Por qué te mudas al equipo de Matanzas?

“Tengo un récord difícil de igualar: fui cargabates con dos equipos diferentes en la misma serie nacional. Hace ocho años estaba con Camagüey con Luis Guevara como director, pero no clasificamos a la segunda fase. Entonces Víctor Mesa me llamó al estadio Cándido González para que estuviera con Matanzas en la segunda parte del campeonato”.

¿Tu relación con Víctor Mesa?

“Le debo mucho al profesor Víctor Mesa. Me fui a Matanzas porque me gusta mucho la pelota y me daba la posibilidad de estar en la segunda ronda. Decidí seguir con otro equipo. Víctor me dijo que no me moviera del estadio que enviaría un carro a recogerme. Cuando llego al hotel Oasis, en Varadero, en la recepción había un cartel que decía ‘Bienvenido al hotel el mejor cargabates de Cuba: Joseíto Ramírez’. Víctor Mesa merece muchos elogios y le hacía falta al béisbol cubano”.