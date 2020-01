Yorbis Borroto: “Quiero quedarme en Camagüey”

Al término del partido del pasado jueves y en medio de la algarabía por el triunfo de los Toros, Cubadebate conversó con Yorbis Borroto, torpedero y capitán de los Tigres de Ciego de Ávila, quien fue uno de los refuerzos que escogió la dirección del equipo camagüeyano después de concluida la primera etapa de la fase clasificatoria de esta Serie Nacional.

“Siempre he dicho que Matanzas es un rival muy difícil en un Play off, hay que jugar al detalle”, significa.

El tres veces campeón nacional con los Tigres de Roger Machado pudiera coronarse nuevamente en esta temporada el próximo domingo, si los Toros logran vencer en sus predios en par de ocasiones a los yumurinos.

“En la mañana previa al partido se reunió la dirección del equipo con los atletas y se habló que todos teníamos que salir alegres al terreno de pelota, que estábamos discutiendo un campeonato y que no podíamos regalar nada. Ahí está el resultado”, dijo emocionado en medio de las celebraciones.

Borroto, quien el próximo 6 de febrero cumplirá 35 años de edad, nos dio su visión de lo sucedido esa tarde donde su tropa, arrinconada y con el público adverso, supo sobreponerse para seguir viva en la serie de campeonato:

“Desde el primer inning salimos aguerridos al campo para que no quedara nada por nosotros y el pueblo disfrutara el espectáculo.

En este resultado cada quien puso su granito de arena, unos a la defensa y otros a la ofensiva. El picheo respondió cuando más lo necesitamos y ya vieron, nos llevamos la victoria y ahora vamos por más. Se la dedicamos a nuestra gente allá en Camagüey, para que puedan disfrutar la final allá en su tierra”.

Desde hace algunos días se comenta en las redes sociales la posibilidad de que el destacado pelotero, integrante en múltiples ocasiones de nuestros equipos nacionales, se quede oficialmente en Camagüey para continuar allí su estupenda carrera deportiva.

“Es un muchacho inteligente, muy defensivo en su posición, con excelentes números, y sobre todo, es un ejemplo sobre el terreno. Es el torpedero que necesito”, declaró Miguel Borroto, director de los camagüeyanos, a Radio Cadena Agramonte, después de solicitarlo como refuerzo.

“Quiero quedarme en Camagüey. Estamos en ese proyecto, esta es una provincia muy buena. Estoy haciendo los trámites a ver si Ciego de Ávila me da la liberación”, confiesa Yorbis.

Pudiera parecer que la salida del mentor Roger Machado del conjunto y la entrada de una nueva directiva al mando de Yorelvis Charles, tuvieran algún tipo de peso en esa decisión, pero Yorbis aclara los motivos: “Nunca he dejado de querer a mi tierra natal, lo he dado todo por ella durante 17 Series Nacionales. Nada tiene que ver en esto la nueva dirección del equipo ni los responsables de la provincia. Esta decisión está basada solamente en otros intereses familiares y personales. La tomamos entre todos y espero que me ayuden con eso”.