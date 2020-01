Sabor y Tradición: Pescado al pimentón y postre bella

Quizás muchos se pregunten de dónde saqué esta receta, pues bien, les diré. De niña siempre me llamó la atención cómo mi mamá -que era costurera-, tenía el radio puesto. La acompañaba y estaba siempre informada, pero no solo ella, muchas más amas de casa tenían la misma costumbre.

El radio se ponía y no limitaba los quehaceres de la casa. Claro, siempre se ponía bajito y como decían los mayores era para oírlo en casa y no para el vecino. Casi siempre se tenía cerca una libreta o algo donde anotar y un lápiz.

Como no había televisor en todas las casas, ni tampoco se podía comprar libros de cocina, pues el dinero se debía emplear en lo más útil. Casi se puede afirmar que la mujer cubana fue una gran economista, pues tenía que timonear bien el dinero hasta fin de mes. Para pagar los estudios de los hijos, comprar libros, pagarle al médico, etc. Se compraba lo necesario. Aunque hay personas que tienen amnesia o falsifican su pasado.

En esa libreta lo mismo se copiaba una receta que daban en los programas de la radio sobre cocina o se pegaba cualquier receta que venía en algún periódico o revista, así se conservaban para degustarla cuando se pudiera.

No piensen ustedes que es ahora solamente cuando las cosas escasean y no da la cuenta, es peor aun cuando las ves y no las puedes comprar. Y como digo: al pobre nunca le alcanza el dinero. Yo tenía una de esas libretas y una amiga me hizo llegar otras 9 de su familia, con recetas copiadas o pegadas desde 1949.

Al igual que libros que me hacen llegar. Gracias, una vez más, gracias. En una de ellas aparece la receta Pescado al pimiento. Sencilla y ahora que hay pescado podemos hacerla. En tanto, la receta Bella Laika, es una panetela que se degustaba mucho en el Hotel Riviera. Espero la disfruten ustedes también.

Pescado al pimentón

Ingredientes (4 servicios):

Un kilogramo de filete de pescado, 2 cebollas, 1 hoja de laurel, 2 ajíes pimientos, 2 limones verde,1 cucharada de pimentón, ½ taza de harina de pan, ½ taza de aceitunas, ¼ taza de vinagre, ¼ cucharadita de pimienta, aceite el necesario y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y deje escurrir los filetes. Limpie y pique la cebolla en ruedas finas. Limpie, lave y pique los ajíes en tiras finas. Lave y extraiga el zumo de los limones.

Ponga en una fuente los filetes y adóbelos con el zumo de los limones, la pimienta y la sal y déjelos en ese adobo. Sáquelos y escúrralos.

Mientras, ponga una cacerola a la candela con el aceite necesario para freír. Pase uno a uno los filetes por la harina de pan y cuando el aceite esté caliente póngalos a freír hasta que se doren, sáquelos y apártelos.

Prepare una salsa, ponga en una cacerola una cucharada de aceite, el vinagre, la cebolla, los ajíes, el adobo, el laurel, un poquito de sal y déjelo cocinar hasta que los ajíes estén cocidos, agregue el pescado y se polvorea con pimentón, dejándolo hasta que reduzca el líquido, dándole vuelta por ambos lado.

Cuando esté agréguele las aceitunas. Acompáñelo con arroz blanco y tostones.

Bella Laika

Ingredientes:

Dos tazas de harina de pan, 4 huevos, 3 claras de huevo, 1 taza de leche, 1 taza de azúcar, 1 cucharadita de vainilla, 1⁄2 barra de mantequilla derretida, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1⁄2 taza de licor de menta, una pizca de sal y helado de chocolate para el relleno, el necesario.

Preparación:

Coloque las yemas de huevo en una taza y las claras en una fuente honda. Bata las claras a punto de merengue. Añada las yemas una a una y mezcle.

Agregue el litro de leche con la vainilla y la mantequilla.

Aparte, ligue la harina con el azúcar, la sal y el polvo de hornear y cuélelo. Eche esta mezcla en la fuente hasta que esté todo unido, sin que se formen grumos y la masa sea homogénea.

Si lo hace en olla, tápela y manténgala a fuego lento, sin presión, hasta que cuando le introduzca un cuchillo la hoja salga limpia. De lo contrario, hornee la panetela en el molde hasta que al introducir el cuchillo la hoja salga limpia.

Retírela y déjela refrescar. Haga un merengue a punto de nieve con las tres claras, cuando esté añádale dos gotas de vinagre. Corte la panetela a la mitad o hágala en dos partes.

Rellene la panetela con el helado bien frío (que esté bien duro), tape con la otra parte, cúbrala con el merengue y póngala en el refrigerador hasta la hora de servir; entonces añada el licor de menta y flamee la panetela.