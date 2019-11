Esteban Llorach me volvió medio loco

Aquella tarde de noviembre nos dimos cuenta de que Esteban Llorach quería

volvernos locos. Cursábamos entonces el tercer año de la licenciatura en

Periodismo, y por recomendación de Jesús Arencibia, periodista y profesor

cercano, habíamos matriculado en la dichosa optativa “Taller de edición de

textos”, impartida por el señor medio calvo, regordete y de cuidada barba

blanca, que llegaría de un momento a otro para aplicarnos una pregunta escrita

con la complejidad de una prueba de ingreso.

“Asere, esto está de madre” y “No hay Dios que se lo aprenda”, eran los

comentarios previos a la llegada del profe Esteban, a quien nos habían

presentado como Premio Nacional de Edición, editor de un sinfín de libros

infanto-juveniles, prologuista de otros muchos, maestro de maestros…

En aquel momento, sin embargo, su figura era el suspenso casi seguro

abalanzándose sobre nosotros. La prueba, una de las dos evaluaciones del

curso, consistía en aprenderse (¡de memoria!) una lista larguísima de símbolos

─casi jeroglíficos─ para señalar en un texto cuándo “poner en negrita”,

“cambiar por mayúscula”, “añadir sangría”, “bajar párrafo”. Por si fuera poco,

había que dominar la norma editorial cubana de cabo a rabo, conocer las

partes de un libro y prepararse para alguna que otra sorpresa.

Cruzó el pasillo por fin, guayabera y pantalón, maleta en mano y con toda la

calma del mundo. De nada valieron los ruegos y las caras del gato de Shrek. “Todos los años hago el mismo examen. Si los otros grupos han podido, ¿cómo no van a poder ustedes?”.

El miedo no disminuyó... Se levantó de la silla, tomó una tiza y explicó, uno a uno, de memoria, cada símbolo del folleto. “¿Alguien se quedó con dudas?”. Silencio general. Menos tensión, quizás. Nos hizo dispersarnos y repartió los exámenes. Se sentó al frente del aula y empezamos a escribir…

─¡Vaya, flaco! ─me dijo, tras ojear la prueba recién entregada─, ¡y yo dudando

de ti porque tenías la gorrita para atrás! Viste, que no era tan difícil.

Si mal no recuerdo, todos aprobamos aquella prueba imposible.

24 de noviembre, dos años después

─¿Viste? Se murió Esteban Llorach ─me escribe Sheila por WhatsApp.

─¡No jodas! ¿Cuándo? ¿De qué?

─Lo dijeron ahora, en el noticiero del mediodía. Ni idea.

─¡Coñooo! Seguro de un infarto. No se veía tan mayor…

Abro el navegador para buscar los detalles de la noticia. La única referencia

hasta el momento ─2:30 p.m.─ no pertenece a un medio oficial. Reescribo los

términos, por si las moscas, y el resultado es invariable. Voy a la pestaña de

noticias. Lo mismo. Me decepciono y luego me resigno. Abro el enlace.

─Isquemia cerebral ─le confirmo minutos después─. No ha salido nada por la

prensa oficial todavía.

***

─¿En serio? ─se sorprende Naimy al ver mi estado anunciando la noticia. Me

recuerda que tenía pensando conversar con el profe para que la ayudara con

su tesis─. ¿Tú estuviste en su optativa? Era genial… aunque en su momento

no la valoramos. Ahora me hace falta una de sus clases. Hay cosas que he

olvidado.

─Pues yo si veo una línea viuda en un documento me traumatizo ─le escribo,

haciendo referencia a la línea de un párrafo que queda suelta y aparece en la

otra página, sola, seguida del espacio en blanco.

─Jaja, sí. De eso sí me acuerdo. Las líneas viudas…

“No se ve bien”, pienso cada vez que me topo con una mientras escribo la

tesis. Es uno de los trastornos perfeccionistas que permanecen de aquella

optativa. Uno de los tantos. Más de una vez, para burlarse de mis obsesiones

adquiridas, Sheila y Karina me han coreado: “¡Esteban Llorach, sal de ese

cuerpo!”

***

─¿Te dio clases? ─me pregunta Andy unas horas después de ver mi estado.

─Sí. Me dejó un legado de trastornos obsesivo-compulsivos a la hora de

escribir.

─¿Qué?

─Nada... Cosas de líneas viudas, tipografías, párrafos, márgenes… de diseño y

eso. Locuras de editores.

─Asere, tú que fuiste alumno de él y lo conociste, escribe una crónica o algo de

eso. Y vemos si se puede publicar o algo ─sugiere por mensaje de audio.

─Bueno, papa… ─le escribo─. Deja ver qué sale.

Enciendo la laptop. Abro el Word y pasa el tiempo. No sale nada todavía.

***

─¿Viste? Murió el profe Esteban ─me escribe Claudia Rafaela, a las doce y

pico de la noche, tras leer la noticia por fin publicada─. No se me ocurre otra cosa que escribirte. ¿Por qué no nos acostumbramos a la muerte?

─Porque uno nunca la espera… Intento escribir algo. No me sale (emoji con

cara de decepción)

─Tranquilo. Saldrá cuando toque… Lo recuerdo con una camisa azul, de unos

detalles hermosos. ¡Y esas guayaberas! Y así todo era un tipo sencillo, chico…

Pasamos un rato hablando de sus clases y de sus libros, y le cuento de aquella

vez que le dije que tenía un problema personal y me fui para un concierto de

rock. Nos acordamos de cuándo él preguntaba dónde iba mayúscula y dónde se ponía el número de página, y de aquella vez que explicó cómo se dividían las palabras al final del renglón: “Si vas dividir, por ejemplo, la palabra ridículo, no puede ser justo después del ridí-, porque la otra línea ¡no puede empezar con una palabrota!”.

***

Esta no es la crónica que esperaba escribir sobre Esteban Llorach. Me faltó

numerar cada uno de sus reconocimientos, cómo los obtuvo, cuánto le costó,

qué le motivaba. Solo que no lo sé. No sé si en realidad lo conocí o si me

correspondía escribir sobre él. No sé, ni siquiera, si alguien leerá esto. Aun así,

escribo. Abro el Word, aumento el tamaño de la fuente y vuelven a mí todas las

manías. Miro una gorra negra que apenas me pongo, porque está más que

gastada y ahora llevo el pelo largo. Me acuerdo del día en que le entregué la

prueba y trato de imaginar mi cara en aquel momento. Ya no soy el de la

gorrita.