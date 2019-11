Sabor y Tradición: Coctel de naranja y ponche de frutas

Hay cosas que se han perdido en detrimento del consumidor. Quizás muchas personas lo vean natural y no reclaman o se quedan, si no tienen dinero suficiente, atragantados en una mesa, cuando no pueden comprar una botella de agua. Por otro lado decimos popularmente que “el agua no se le niega a nadie”.

En estos días caminando con un calor agotador, llegamos a un lugar a comer algo e hicimos el pedido. Como yo no tomo cerveza y no tenían agua ni refresco, le pido un poco de agua “normal”. Cuál fue mi asombro cuando el dependiente me dice “que aquí no se da agua porque de lo contrario los clientes no la compran”.

El comprar agua o no es una decisión de la persona, no hay porqué obligarla. Esto pasa en muchos lugares privados y estatales, lo cual no debe ser. En todos los países te ponen agua y cuidado de no ser de buena calidad, apta para el consumo.

Bueno, volvamos al tema. Tan temprano como en la colonia existían regulaciones del cabildo que los establecimientos tenían que cumplir, pues de no ser así se le advertía una vez y, a la segunda, le cerraban el negocio; así de tranquilo. Por lo que se cumplían las regulaciones establecidas.

Una de esas regulaciones, del 24 de abril de 1556, establecía que de manera gratuita el establecimiento tenía que suministrar al cliente agua en la mesa, tanta como él solicitara, así como mesa y manteles limpios. Otras disposiciones exigían que la lista de precios fuera legible y que estuviera situada donde todos pudieran verla. Otra más daba por sentado que el vino debía servirse a la vista del cliente.

Con tantos calores les propongo saborizar el agua para su consumo y

personalizarla a gusto, y dos recetas refrescantes coctel de naranja y ponche de frutas, disfrútelas.

Saborizar el agua para tomar y que sea más agradable: una vez clorada, filtrada o hervida le podemos poner a gusto dentro de la jarra o recipiente unas rodajas de pepino, naranja, limón, hierba buena, etc.

Coctel de naranja

Ingredientes (4 servicios):

4 tazas de jugo de naranja, 4 onzas de coñac, hielo picado

Preparación:

Poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora o en una coctelera de mano. Bata. Sírvalo en copas.

Ponche de frutas

Ingredientes (4 servicios):

2 tazas de jugo de naranja, 1 taza de jugo de piña, 4 cucharadas de jugo de limón, 5 cucharadas de azúcar, 1 naranja, 2 ruedas de piñas, agua gaseada, hielo.

Preparación:

Pique las ruedas de piña en dados pequeños, sáquele la cascara de la naranja con cuidado, separe los hollejos y retírele la piel que los cubre con cuidado y resérvelos.

Ponga en una ponchera todos los jugos, el azúcar y mézclelos. Si lo desea puede añadir más azúcar. Adicione los cubos de hielo, el agua gaseada, los dados de piñas y los hollejos de naranja.