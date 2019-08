Por una escuela renovada en el curso 2019-2020

Unas 233 instalaciones del Ministerio de Educación (MINED) han sido totalmente reparadas este año, tanto en su infraestructura interna como externa, incluyendo áreas verdes y aulas de Educación Física, informó Francisco Navarro Gouraige, director de Inversiones de ese organismo.

Al comparecer este miércoles en el espacio televisivo Mesa Redonda, el funcionario precisó —sin embargo— que unas mil 339 instituciones están evaluadas de regular y mal (13.04%), “lo que no quiere decir que no se hayan atendido los peligros potenciales, pues no puede estar en riesgo la integridad física de ninguna persona”.

Sobre el estado constructivo en el que se encuentran los centros docentes del MINED se refirió el directivo, quien mencionó que el efecto del bloqueo se hace sentir en los programas de mantenimiento, reparación e inversiones del sector.

“Las principales afectaciones en un número no despreciable de instituciones están en el tema de los impermeables, pues cada año se importan alrededor de 300 mil metros cuadrados de manta impermeable, y en lo que va del actual calendario sólo hemos recibido 32 mil metros cuadrados, a partir de un donativo de UNICEF”.

Otro recurso cuya adquisición se vio perjudicada fueron los muebles sanitarios y los herrajes hidrosanitarios, “lo que no quiere decir que los baños de las escuelas no cuenten con agua corriente”, recalcó Navarro Gouraige.

Asimismo, se refirió a limitantes con la iluminación artificial (lámparas y otras luminarias).

Añadió que entre los problemas también se encuentra el de la carpintería, sobre todo las puertas de aluminio, que este período no se han podido obtener; mientras que la confección de ventanas depende del arribo de las materias primas.

El funcionario del MINED enfatizó, no obstante, que se deben continuar combatiendo los problemas subjetivos. “Es ilógico que una institución inicie el curso escolar —por ejemplo— con las instalaciones sanitarias tupidas del curso anterior”.

Las provincias que más afectadas están en el orden constructivo son Artemisa (52,7%), Matanzas (25,4%), Sancti Spíritus (25,3%), La Habana (22,5%) y Holguín (19,7%).

Entre los territorios más destacados y que en dos años todas sus escuelas estarán evaluadas de bien se encuentran Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Camagüey, Pinar de Río y Cienfuegos.

De acuerdo con Navarro Gouraige, el plan inicial de mantenimiento de este año fue de mil 390 escuelas a intervenir, y 16 en inversiones; sin embargo, sólo se logró crecer en 22 instituciones, por tanto, hoy el plan es de mil 412.

En tanto, fueron atendidas 327 centros señalados por Salud Pública que presentaron riesgos para el inicio del curso escolar; de ellos, 13 no abrirán.

Al cierre de su intervención, el director de Inversiones del MINED mencionó las acciones de recuperación a las instalaciones afectadas por eventos meteorológicos entre el 2017 y 2019, como los huracanes Irma (dos mil 264) y Michel (64) y el tornado en La Habana, a principios de 2019 (78). Solo resta por recuperar ocho centros, planificados entre el 2019 y el 2020.

Por escuelas más informatizadas

El Ministerio de Educación en correspondencia con la política de Informatización del país, ha desarrollado un Plan de Adopción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(TIC).

En este sentido, Fernando Ortega Cabrera, director de Tecnología Educativa del MINED, dijo que esto permite trazar los proyectos destinados a la automatización de la gestión educativa dentro de la escuela y el desarrollo de contenidos digitales destinados al uso común en su red telemática más conocida como Rimed.

“Los mismos se centran dentro de las plataformas educativas, Cubaeduca y la joven iniciativa Aprendiendo, destinada al trabajo colaborativo en red entre estudiantes y docentes. Esto, acompañado de la producción de recursos informáticos y audiovisuales desarrollados por su empresa Cinesoft, permite la existencia de una gran cantidad de materiales digitales para el sistema nacional de educación, elaborados por maestros y para maestros, competitivos, con altos estándares de calidad y de factura nacional”.

El directivo enfatizó que para lograr el uso de los recursos antes mencionado, es necesario disponer del equipamiento para estos fines, razón por la cual “el Estado cubano ha dispuesto la adquisición de un grupo partes y piezas de computadoras que permiten elevar la Disponibilidad Técnica de las PC en su red de laboratorios escolares de computación a un 82,8% en todas las provincias”.

Según informó, estos medios están siendo distribuidos he instalados por COPEXTEL en estos momentos y hasta la primera quincena de septiembre, lo que permitirá que “todas las escuelas tengan un grupo de computadora funcionando en óptimas condiciones”, aseguró el Director de Tecnología Educativa del MINED.

El funcionario dijo que de igual manera se inicia el curso con una la disponibilidad técnica de los televisores frente a las aulas de un 96%, gracias a la inserción al sistema de más de 20 000 TV híbridos de 32” en el presente año y la reparación por parte de Copextel de un número significativos de TV 29”.

“A estos dispositivos se les instalan cajas decodificadores de la señal digital, lo que permite que en estos equipos tengan múltiples usos dentro del aula además de ver la TV, se usan para proyectar presentaciones digitales, poner infografías, videos ,audios entre otros recursos que son materiales de apoyo para el docente”, detalló.

Por último, Ortega Cabrera indicó que el presente curso inicia con una mayor cantidad de centros conectados a Rimed, gracias al trabajo mancomunado con ETECSA.

Estas acciones, valoró, ha permitido brindar los servicios de navegación por internet y correo electrónico a los docentes y estudiantes de 3 129 escuelas y 317 instituciones educativas conectadas (Palacios de pioneros, DPE, DME, CDO etc.) y en lo restante del presente año se debe conectar al menos 951 nuevas escuelas a la red. Lo que demuestra la voluntad del gobierno cubano y del Mined de avanzar en la conectividad de sus planteles hasta llegar a la totalidad de ellos en la medida que las condiciones tecnológicas y financieras lo permitan.

Sin descanso en el trabajo preventivo en las escuelas

Eugenio González Pérez, viceministro de Educación, se refirió a las líneas fundamentales del trabajo preventivo, que en la escuela cubana tiene como línea directriz la formación integral de los educandos.

Este accionar encuentra su basamento científico en el Tercer Perfeccionamiento desarrollado en el MINED, de máxima prioridad en la concepción del trabajo metodológico.

“Asimismo, están sustentado sobre bases legales los procederes para prevenir y enfrentar fenómenos sociales que constituyen riesgos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, abundó.

Citó la Resolución Ministerial (R/M) 111, la cual establece los procedimientos generales para el diseño, ejecución y control del trabajo preventivo en todos los niveles educativos, así como la R/M 357, sobre el Reglamento Escolar, clave en el ámbito familiar, docente y de la comunidad.

Resaltó que existen herramientas para atender y tratar de manera oportuna los casos de estudiantes que hoy se valoran en los grupos de trabajo preventivos a nivel de institución, y si ésta no tiene respuesta, se elevan a los niveles correspondientes.

González Pérez reconoció que en la concepción del sistema de trabajo del MINED, el trabajo preventivo transversaliza tres procesos esenciales: superación, trabajo metodológico y la actividad científica.

“Estamos en una etapa de diagnóstico de estudiantes, docentes, directivos, familia, comunidad para establecer estrategias educativas que permitan un enfoque psicológico, pedagógico desde la propia escuela y hacia lo exterior”.

Ponderó la alianza con organismos, organizaciones de masas y estudiantiles e instituciones a todos los niveles, como los ministerios del Interior, Salud Pública, la Fiscalía, Justicia, la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, entre otros.

El vicetitular también apuntó a la preparación y capacitación sistemática no sólo de los maestros, sino de todo el personal que influye en el diseño de la personalidad del individuo.

Informó que este año concluye la capacitación de docentes en temas relacionados con la Trata de Personas, con los niveles educativos de Primera Infancia, Primaria y Especial. En esta semana se preparan más de 85 mil docentes, a los que se le suman factores de la comunidad interesados.

González Pérez subrayó que actualmente las escuelas están enfrascadas en la elaboración de su Reglamento Escolar, una tarea donde intervienen docentes, familia, educandos y organizaciones estudiantiles.

“No se trata sólo del director quien ´impone´ lo que debe pasar en la escuela: somos todos quienes nos ponemos de acuerdo sobre las normas a cumplir sobre la base de la R/M 357”, puntualizó.

Cuestiones que llaman la atención de ese Reglamento son las medidas ante indisciplinas de carácter grave y el uso del uniforme escolar, cuando no podemos permitir que este sea adaptado de acuerdo a patrones y conductas de la moda.

En otro momento de su intervención, el vicetitular del MINED enfatizó en que como ha llamado la máxima dirección del país, resulta esencial desarrollar todas las acciones posibles (claustros, asambleas de grupos y escuelas de educación familiar) para debatir y proponer acciones conjuntas sobre temas relacionados con las indisciplinas sociales, el fraude, las banalidades, la chabacanería.

A nivel de centros, municipios y provincias —especificó— se siguen preparando los grupos de trabajo preventivo diseñados para atender, tratar y proponer medidas encaminadas a la solución de la problemática que enfrenta el estudiante.

Existen más de 36 mil 300 estudiantes promotores en las escuelas, para la prevención de las adicciones ante las drogas.

Añadió que de conjunto con las universidades, se continúan convocando cursos de postgrado sobre la educación para la prevención del consumo de estupefacientes.

Un verano en la escuela

Al evaluar el cumplimiento del Plan del Verano, Dania López Gulbone, Viceministra de Educación, destacó que en la etapa estival más de mil 600 instituciones educativas mantuvieron abiertas las áreas deportivas, en las que se realizaron variadas actividades con la asistencia de niños, adolescentes y jóvenes.

“Debemos puntualizar que 245 seminternados prestaron este servicio, por lo que se beneficiaron 6 784 estudiantes teniendo en cuenta la necesidad y preocupación de las madres trabajadores para lograr el cuidado de sus hijos durante esta etapa. En los meses de abril y mayo del próximo año se realizará en cada centro escolar el levantamiento de las madres que necesitan de este servicio, para garantizar los aseguramientos en la etapa veraniega”, agregó.

También explicó que se mantuvieron abiertos unos 1 069 círculos infantiles, con una matrícula de 42 751, al igual que 162 instalaciones pioneriles, que beneficiaron a 48 285 pioneros y 4 995 guías destacados de las zonas rurales y de difícil acceso.

Como otro aspecto positivo de la etapa vacacional resaltó el desarrollo 1 192 cursos de la Enseñanza Técnica Profesional desde los centros politécnicos, con una matrícula de 24 013 participantes. “Los cursos se diseñaron en función de las necesidades identificadas en los territorios y en coordinación con las entidades laborales. Se impartieron además 473 cursos de idioma (inglés, francés, portugués, ruso y alemán) con una participación superior a los 9 mil 400 jóvenes”, comentó la viceministra.

Otras de las acciones acometidas, destacó López Gulbone, fue el acondicionamiento, de conjunto con los gobiernos provinciales, de 123 villas educacionales para la estimulación a los trabajadores destacados del sector. Gracias a ello, dijo la funcionaria, se beneficiaron 24 836 trabajadores seleccionados y su familia, con un amplio programa recreativo y ofertas gastronómicas a precios módicos, viajes a la playa y excursiones a sitios históricos y culturales.

Entre tanto, al comentar sobre la apertura de los 16 campamentos de verano en coordinación con la Unión de Jóvenes Comunistas y otros organismos, dijo que se desarrollaron dos rotaciones con muy buenos resultados y los programas previstos para la primera y segunda etapa; “ratificándose como opción atractiva y de gran aceptación entre los jóvenes de diferentes sectores”, acotó.

La vice titular ponderó en el programa televisivo la calidad de los actos de fin de curso y de graduación, a los que calificó como “llenos de alegría en el que se reconocieron tanto la familia, a los estudiantes, así como a directivos y docentes más destacados”.

“En esta propia etapa se desarrollan variadas actividades para los niños de los hogares sin amparo familiar, de las Escuelas de Conducta, las de Formación Integral (EFI) y en las salas de hospitales oncológicos y pediátricos”.