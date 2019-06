Watch Dogs Legion y Cyberpunk 2077 se llevan las cámaras del E3 2019 (+ Videos)

Otro añito de sueños pasa y los gamers acuden a la Electronic Entertaiment Expo (E3) para saber cuándo estos se harán realidad. Muchos dicen que las conferencias del E3 no hay que verlas, hay que sentirlas. Y yo, verdaderamente, «lo siento».

Desde el 2015 la industria de los videojuegos está pasando por una crisis creativa y basa sus productos en el hype y el fan service, o sea: 15 segundos de cinemáticas y reciclaje de personajes, respectivamente. Como dije, cada vez es más difícil la supervivencia de los triple A, y esto se debe a que el jugador evoluciona más rápido que los videojuegos. Esta E3, al igual que las anteriores, da muestra de estos síntomas, pues predominan las secuelas y las compañías siguen aferrándose a estos elementos para sustentarse.

Pero bueno, vayamos al tajo. ¿Cuál fue la noticia más grande del E3? Que no fue Sony. ¿Y qué fue lo mejor del E3? Bueno, depende, si eres fan de las cinemáticas, Cyberpunk 2077 con la presentación de Neo,… digo, John Wick,… ¡Perdón! Keanu Reeves. Su presentación en la conferencia de Microsoft motivó a todos los allí presentes; como gritó uno de ellos, los “dejó sin aliento”. Si lo tuyo son los gameplay, pues Ubisoft ofreció casi media hora de juego de lo que será el próximo Watch Dogs: Legion, el cual será más Cyberpunk que los anteriores.

Con esta pequeña introducción de lo que fue la E3 del 2019, veamos cuáles fueron los títulos presentados por las varias empresas de videojuegos. Hubo algunas cositas bastante buenas que llamaron la atención y, en dependencia de cómo se desarrollen, podrían llegar a sorprendernos (y esto lo digo en los dos sentidos).

Ubisoft

Regresa la empresa de videojuegos más grande del mundo con la misma mecánica de todos los años: todo secuelas y uno nuevo, para hacer creer que renovamos. Si le tuviera que poner un calificativo a la E3 de este año, sería la E3 de las cinemáticas, y esto se debe mayoritariamente a Ubisoft.

Presentaron Watch Dogs: Legion, la secuela de esta nueva saga con fecha para el 6 de marzo del 2020. Ambientada en un Londres bastante futurista en el que los drones ya son armas e instrumentos de represión. La democracia ahora es un chiste, guardias patrullan las calles escaneando y vigilando a todos los ciudadanos, y con tolerancia cero hacia las revueltas.

Lo novedoso del videojuego es que parece que tendrá muerte permanente. No, no te asustes, porque tendrás docenas de personajes jugables, los cuales serán ciudadanos de este Londres futurista, cansados de la injusticia y la falta de libertades. Ubisoft al parecer declara que no habrá límites en cuanto a quiénes puedes reclutar, toda la ciudad será un gran campo de reclutamiento y así lo mostraron. Es preocupante que en el gampplay, para reclutar a una sola persona, se realizaron tres misiones con tres personajes y uno de ellos murió, así que no creo que sea sencillo aumentar tus filas.

Y hasta ahí los gameplay de Ubisoft. Lo siento, si esperabas más, no lo hay. Todo lo demás son cinemáticas y muchas especulaciones.

El próximo título es una futura secuela de Tom Clancy’s Rainbow Six con el nombre de Quarantine. Su minuto y medio revelan muy poco. Solo que al parecer hay una especie de infección la cual posee el protagonista y hay criaturas semejantes a zombies.

El tráiler se mostraba a través de la visión borrosa del protagonista, por lo cual nada quedaba claro y existen muchas dudas respecto a la temática de este videojuego. Los desarrolladores por lo menos ya declaran que será un cooperativo entre tres jugadores (PvCoOp) y que marcará tendencia de la misma forma que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege para los PvP.

Continuando con los Tom Clancy’s, fue expuesto otro clip de Ghost Recon: Breakpoint. Los tráilers mostrados en semanas anteriores presentan muchas semejanzas con Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands. Había muchos elementos de supervivencia, la cual será el punto central de esta nueva entrega pues un ex ghost dará caza al equipo de los ghosts para eliminarlos de una vez por todas.

El actor Joe Bernthal encarna al villano que dará caza con sus «lobos» a los ghosts. Su ejército supera a estos veteranos de operaciones especiales en casi todos los aspectos: números, armamento, tecnología,… pero será la habilidad del jugador la que iguale el campo de batalla.

Sonó bastante la presentación de Roller Champions, una mezcla entre competencias de patines con baloncesto. Los jugadores deberán realizar tres vueltas en patines alrededor de una pista para poder encestar un balón. Estos utilizarán equipo similar al de un jugador de fútbol americano y se moverán con patines. Stephane Drapeau, productor ejecutivo de Ubisoft Montreal, afirmó que él y sus compañeros quieren hacer algo nuevo con capacidad para multijugador que afirman será “tan divertido de mirar como de jugar”.

Bethesda

Llega el turno de los padres de Fallout y The Elder Scrolls. No, lo siento, no se dijo nada del futuro The Elder Scrolls VI, sólo que siguen trabajando en ello, toca conservar la paciencia y el hype. Se habló un poquito de DLCs, Packs y expansiones para varios videojuegos, algunos de ellos en desarrollo.

Gore, gore y más gore. No, no hablo de una película de Quentin Talantino, sino del Doom Eternal. Una pantalla llena de sangre y extremidades arrancadas fue lo que mostró un gameplay de aproximadamente 5 minutos de este título de Bethesda a estrenarse el 22 de noviembre de este mismo año.

Ofreció ciertas características de Parkour las cuales ofrecen espléndidas combinaciones con la acción, desde saltar entre barras mientras se dispara a una horda de enemigos, hasta deslizarse por debajo de enormes criaturas mientras se les remata por la espalda. El seleccionador de armas mostraba al menos a siete de estas, con capacidad de ocho. Contaban cada una con un estilo de juego y situación diferentes. La jugabilidad fue extremadamente frenética y con mucho movimiento, sin embargo resultaba muy difícil esquivar los movimientos y disparos de los enemigos.

Destacó una pequeña muestra del modo Battlemode de Doom Eternal. Un jugador tomará el rol del Slayer, mientras otros dos serán demonios que tratarán de matarlo. Combatirán a ganar dos de tres rondas. O sea, diversión para toda la familia. No hubo gameplay en este caso, pero era apreciable que los demonios contarán con ciertas habilidades para igualar el combate entre los contrincantes.

El gore continúa pero en menor medida con la muestra de Wolfenstain: Youngblood, secuela de la famosa y antigua saga de la compañía. Estará ambientado en un París ocupado por las fuerzas Nazis en un mundo alternativo, en el cual Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial.

Dos jugadores tomarán el rol de las hijas gemelas de B.J. Blazcowitz, el protagonista de las entregas anteriores. Estas van a París a buscarlo y con ello moverán cielo y tierra con tal de encontrarlo. Dejarán un camino de sangre tras ellas, pues no pretenden dejar vivo a ningún soldado nazi que se cruce en su camino. Esta obra de Bethesda saldrá a la luz el 26 de julio del presente año.

En esta entrega el nivel de personalización de las armas, los personajes y el estilo de juego será mayor que en las anteriores entregas, y así lo demostró su tráiler. Las dos protagonistas se les veía siempre con las mismas armaduras pero cada escena con diferentes colores. Volvían las armas clásicas de las antiguas entregas de la saga, pero era apreciable ciertos cambios en sus diseños, como distintos tipos de miras, cargadores o acoplamientos. Esto permitirá un estilo de juego variado entre los dos jugadores en cooperativo, para así adaptarse a todos los tipos de situaciones.

Hubo dos títulos novedosos que llamaron bastante la atención. El primero fue Ghostwire: Tokyo, y si nadie tiene idea sobre qué será el Death Stranding, este ofrece menos pistas. Sólo parece que se ambiente en Japón y los humanos comienzan a desvanecerse. Unas criaturas supernaturales empiezan a tomar el control, mientras que el personaje principal deberá combatirlas.

La trama será bastante misteriosa, de acuerdo a las explicaciones de Ikumi Nakamura, directora creativa de Tango Gameworks. Caerá en manos de los jugadores unir las piezas del puzle que aclaran la situación de este Japón contemporáneo. El protagonista en su tráiler posee un arco y ciertos superpoderes como armas para combatir a este mal, el cual muestra similitudes con los demonios de la cultura japonesa.

El otro videojuego es Deathloop, el cual se ambienta en una especie de mundo post-apocalíptico donde el caos predomina. Habrá dos personajes jugables, los cuales poseen ciertos poderes y lucharán contra los bandidos y saqueadores que se han apoderado de todo, pero también tratarán de matarse entre ellos mismos. Se encuentran en una especia de loop, pues reviven cada vez que mueren. En el tráiler ellos hablan de que necesitan matarse para romper el ciclo, y (me imagino) encontrar la paz por fin cuando el momento les llegue.

Este título está basado en el diseño de distintos niveles, cada uno con características que afecten la jugabilidad. Las armas mostraban variedad, pero no mucha, ni tampoco personalización. Sin embargo era distintivo como ambos personajes utilizaban armas y herramientas diferentes en el combate, lo que quiere decir que los equipos de uno no estarán disponibles para el otro.

Para los fans de Rage 2, la compañía anunció la salida de nuevos packs con vehículos, enemigos, criaturas, trucos, mapas, armas y locura. No presentaron fecha de salida, pero sí aseguraron extender la diversión de este videojuego a nuevos límites.

También contará con una nueva historia para aumentar el contenido rejugable y un mech, o robot que podremos manejar para liberar más muerte y destrucción. Rage 2 cuenta con unas pocas semanas de actividad y ha mostrado gran aceptación por los usuarios. Se comprende que los contenidos a añadir no se limitarán a estos, llegarán más durante los próximos meses.

Square Enix

Esta gente sí trajo algunas sorpresas. Marvel’s Avengers: A-Day entusiasmó mucho al público, aunque algunos protestaron, pues los personajes no se parecían a los actores de las películas. Toma como referencia las primeras películas y asegurará una jugabilidad fusionada con todos los superhéroes. Su fecha de salida está anunciada para mayo del 2020.

El videojuego apuesta por ser una película interactiva cargada de acción. Mostraba similitudes con los Beat’em up tradicionales, pero cada personaje tendrá un estilo de combate único. Será un cooperativo de cinco jugadores, quienes podrán elegir entre Thor, Hulk, la Viuda Negra, el Capitán América e Iron Man; cada uno desempeñará una función determinada dentro del diseño de los niveles. La historia afirman será completamente nueva, trabajada con los guionistas de Marvel Games. Sin embargo, no dieron explicaciones si posee relación con la trama de los filmes o si se enmarcará antes o después de estos.

Lo que más resonó de Square Enix fue el muy esperado remake de Final Fantasy VII, que ya cuenta con fecha para el 3 de marzo del 2020. Con unos gráficos sorprendentes aparenta mantenerse fiel a la jugabilidad del original y así complacer a los fans de la famosa franquicia. Regresarán los mismos amados personajes y un villano con muchas ganas de mortificar al protagonista.

Durante los enfrentamientos habrá una barra de energía que, una vez llena, se podrá entrar al modo estrategia. Este se manifiesta a través de un slow motion en el cual el jugador planificará sus movimientos y podrá utilizar las habilidades que tenga disponibles durante el enfrentamiento.

Ofrecieron un gameplay en el cual dos protagonistas se enfrentan a una araña mecánica, aquí se pudo apreciar cómo podremos cambiar entre los distintos personajes en medio del combate y utilizarlos de acuerdo a lo que la situación demande. Dicho enfrentamiento duró bastante tiempo y demostró tener una gran dificultad.

Habrá varios personajes jugables durante lo largo de la historia (hasta ahora se sabe de dos), que apuesta por ser magnética e intrigante, sus habilidades y estilos de combate serán completamente distintos, con el objetivo de complementar entre sí sus funcionalidades para asegurar la victoria. Sudor, esfuerzo y sufrimiento compondrán el recorrido que deberá seguir el jugador durante Final Fantasy VII Remake.

Electronic Arts

Ellos fueron como ese estudiante que va al examen y no se sabe las preguntas uno y dos pero hace cuatro cuartillas de la pregunta tres. Su conferencia mostró un pequeño clip del FIFA 2020 que contará con fútbol callejero (Voltac football) obedeciendo a sus mecánicas y posibilidades, y nuevos contenidos futuros de Apex Legends.

The Sims 4, en el cual llevará a los jugadores a vivir unas relajadas vacaciones en una paradisíaca isla tropical, cuenta con interesantes novedades. Entre las posibilidades que esta isla ofrece está construir castillos, manejar jetskies, nadar, broncearse y aparecerán delfines con los cuales los sims podrán interactuar. Los desarrolladores declararon que tus acciones influirán en el ambiente de la isla; si se cuida, será más verde, con más flores y aún más afrodisíaca.

Los desarrolladores de EA mostraron casi 20 minutos de Star Wars Jedi: The Fallen Order. No obstante, este título promete. Mostró mecánicas de RPG y árbol de habilidades. Su combate aparentaba ser maravilloso, muy fiel a los filmes de la famosa franquicia. Pero, como estamos hablando de EA, prepárense para los DLC y microtransacciones.

Su gameplay sin embargo mostró ciertos defectos en la IA, la cual daba mucho tiempo de racción y respuesta del jugador. El combate recordaba mucho al Sekiro: Shadows Die Twiece, lo que quiere decir que prima la habilidad y capacidad (mucho rolleo) sobre el equipo con el que contemos. Contaremos además con un pequeño robot (el cual recuerda a R2D2) cuya función principal es el apoyo: medicamentos, hackear, entrar a lugares inaccesibles, mapas, rastreo, entre otras capacidades que aún no se han mostrado.

Nintendo

La conferencia de estos japoneses no excitó mucho. Fecharon un Super Smash Bros. Ultimate para este verano y Dragon Quest XI para el 27 de septiembre del 2019. Lo más memorable fue el anuncio del desarrollo de la secuela de The Legend of Zelda: The Breath of the Wild, la cual aún no tiene fecha y posee un título provisional. Sí, parece desarrollarse en el mismo mapa de la entrega original.

Microsoft

Y lo mejor para el final. Keanu “Neo“ “Wick” Reeves apareció en el tráiler cinemático de Cyberpunk 2077, el cual saldrá a la venta el 16 de abril del 2020 (¡Yupi!). El tráiler en sí no era la gran cosa, no obstante lo que lo convertía en lo más genial del mundo fue la aparición del aclamado actor, que se revela será uno de los villanos.

Su presencia en el E3 fue cálidamente recibida por el público. Varios fans preguntaron si, debido al historial de los videojuegos de CD Project, el jugador podría tener relaciones sexuales con el personaje que el actor personifica. La respuesta de la compañía: no queremos revelar nada. También manifestó la empresa que sería posible finalizar el juego sin derramar sangre. Es una propuesta muy atrevida. Afirmaron que habrán armas las cuales permitirán eliminar a los enemigos sin asesinarlos, incluidos a los jefes.

Es sabido que la selección de los personajes también influirá en el desenvolvimiento de la trama (hay un personaje masculino y otro femenino), o sea, no será la misma experiencia para ambos. La vestimenta también tendrá impacto en los stats del jugador y, por lo visto, las armas deberán ajustarse a la situación, pues no aparenta que podamos ir a interrogar a alguien con un RPG, en otras palabras, habrá determinada limitación.

Halo regresará bajo el nombre de Halo: Infinite, y así lo demuestra las cinemáticas con el motor gráfico del juego. Master Chief estará de vuelta y luchará una vez más por hacer justicia. Fijaron las navidades del 2020 como fecha de lanzamiento, aunque es posible que esto varíe. No hay información más allá de estas declaraciones en la E3.

Destacó un pequeño tráiler de un videojuego en desarrollo nombrado 12 minutes. Tratará la historia de un hombre atrapado en un loop (que se especula dure 12 minutos) en el cual su esposa es asesinada por un misterioso homicida. El jugador tratará de romper este loop y salvar la vida de su compañera mientras combate contra este siniestro asesino.

Fue recordado el próximo y cercano lanzamiento de Borderlands 3 (13 de septiembre del 2019), el cual aparenta estar a la altura de sus antecesores. Será más grande en casi todos los aspectos, y su apartado gráfico mejora pero manteniendo el carisma de cómic que lo caracteriza.

Traerá también el humor que lo distingue así como los personajes tan amados por los fans. Habrá nuevos personajes y un caos enorme. La acción será igual de frenética y aumentará la cantidad de armas, las cuales aseguran serán millones.

Fue revelado por fin el misterio de las reuniones entre Hidetaka Miyazaki (el padre de Dark Souls) y George R.R. Martin (el autor de Canción de Fuego y Hielo), y su nombre es Elden Ring. Miyazaki afirma que estará fuertemente inspirado en Dark Souls y que se podrá recorrer el mundo a caballo sin tropezar con ningún obstáculo. La función de R. R. Martin fue modelar la mitología sobre la cual se sustentan las bases de Elden Ring.

Dying Light 2 reveló una novedad muy importante sobre la trama de la secuela en su nuevo tráiler: el protagonista está infectado. Se especula que este elemento funcione de forma similar al Far Cry 2, en el cual el jugador contraía malaria y debía buscar medicinas para contrarrestar sus efectos. Tal vez en este caso se trate de antizina, la medicina que retrasa los efectos de la conversión zombie.

Siguen sin mostrar mucho gameplay, sin hablar de las armas ni los zombies. Mencionaron sobre la toma de decisiones y el impacto de estas en el mundo. De igual forma desarrollaron el parkour, característica principal del original. Dada la carencia de información, es impresionante que citen como fecha de lanzamiento la primavera del 2020.

Game Over: Un nuevo rumbo para la industria

La E3 del 2019 ha sido decepcionante en general. Ya son muy pocos los títulos que captan la atención del público y en su mayoría son secuelas. Una crisis creativa y de originalidad azota los estudios de las grandes empresas de videojuegos. El protagonismo de los indies ha desplazado a los triple A, los cuales luchan por encontrar los métodos necesarios para satisfacer a los consumidores.

Si se quiere que la industria avance, es necesario comprender más cómo piensan los jugadores y no averiguar nuevas formas de robarles el dinero (¿me oyes EA?). Títulos como Katana Zero y Undertale demuestran nuevos caminos que se deben tomar. También está el caso de Hellblade: Senua’s Sacrifice de Ninja Theory, que probó cómo se pueden lograr productos de calidad sin presupuestos multimillonarios y con buenas ganancias.

Conseguir una industria que sepa convertir en arte sus productos a la vez que satisface a sus públicos no es imposible, el cine lo consiguió. En varias encuestas realizadas en línea la mayoría de los jugadores afirmó priorizar la historia sobre la jugabilidad, lo que demuestra una exigencia a la hora de narrar, de enganchar a los players y sumirlos dentro de estos mundos maravillosos. Mucha gente que no era fans de la fantasía quedó fascinada con The Witcher 3 por la construcción de su historia y del mundo.

La narrativa no es el único soporte a desarrollar por supuesto. Las mecánicas deben complementarse perfectamente a ella para poder dar sentido a la historia que se desea contar. Así hace A Plague’s Tale: Innocence, que la protagonista se ve forzada a cuidar de un hermano que no conoce en un mundo peligroso, y no hace comprender esa carga a través de las malcriadeces del niño y de obligarnos a estar cerca de él. Mejorar y desarrollar a través de la originalidad y la creatividad son las claves para colocar a la industria en el pináculo del entretenimiento.