Pasaje a lo desconocido: ¿Cómo reconocer la “mala ciencia”? (+ Podcast)

Transcripción: Ana Álvarez Guerrero

Programa transmitido el 19 de abril de 2019

Reinaldo Taladrid: Bienvenidos a Pasaje a lo desconocido. Estamos en la era de Internet, por un lado, uno de los más grandes avances en la historia de la humanidad: científico, comunicacional, tecnológico, desde todo punto de vista. Es una revolución. Como parte de esa era, también estamos en la era de: “Oye, leí en Internet que…”.

La cuestión está en que se pueden leer las cosas más serias y profundas o las otras de ese tipo de “leí en Internet…tal cosa”. Este tema es bastante abarcador, hoy vamos a hablar de cómo se trata la ciencia o cómo se puede detectar lo que llaman “mala ciencia” en Internet. Si le interesa, acompáñenos.

Se trata de una guía que originalmente apareció en una publicación estadounidense Compound Interest, la cual cuenta con doce puntos que le permitirán detectar “mala ciencia” cuando se enfrente a un artículo, a un reportaje u otra publicación.

A partir de eso se nos ocurrió traer esta guía al programa. Apareció un artículo en la revista Juventud Técnica donde un profesor de la Facultad de Física de la Universidad de la Habana, el Doctor Osvaldo de Melo Pereira, tocaba precisamente a partir de las llamadas pseudociencias este tema y se incluía esta guía. Hoy está con nosotros el autor del artículo. Muchas gracias Doctor por haber aceptado la invitación. Sería bueno que nos comentara sobre el trabajo que publicó.

Osvaldo de Melo: Muchas gracias a ti Taladrid. El trabajo trata sobre un caso particular de lo que yo ahí llamo ciencias ocultas inalámbricas, en una especie de analogía con la electrónica, digamos el mando del televisor, la Wifi…

Hay varias tendencias. La radiestesia es una, en la cual las personas dicen que con unos dispositivos muy sencillos, digamos unos palitos, pueden detectar minerales o mantos acuíferos debajo de la tierra.

La otra es la telequinesia que supone que por el poder de la mente se pueden mover objetos a distancia. Este sería como un emisor, el otro como un detector.

Reinaldo Taladrid: Usted inicia el artículo con una frase. ¿Cómo dice?

Osvaldo de Melo: “El que crea en la telequinesia que levante mi mano”.

Reinaldo Taladrid: Ah, mi mano… ¿Pero no hay gente que mueve objetos?

Osvaldo de Melo: Bueno, eso no se ha demostrado.

Reinaldo Taladrid: O sea, que usted no conoce ninguna evidencia ni el método científico donde se haya podido repetir varias veces lo mismo. Digamos que mueva varias veces la silla con la mente.

Osvaldo de Melo: Otra frase que puedo usar es refutar. O sea, no he visto a nadie que se haya puesto: “Refúteme. Yo voy a hacer el experimento y voy a mover eso”. Eso no existe.

Reinaldo Taladrid: De eso trataba su artículo.

Osvaldo de Melo: De eso. Estaba la telequinesia, la radiestesia y la telepatía.

Reinaldo Taladrid: En ese artículo usted incluyó una guía para detectar “mala ciencia”. Vamos a dedicar el programa a analizar la guía punto a punto, pero antes les propongo irnos hasta Cienfuegos donde está nuestra escultora del periodismo televisivo, Reglita Abreu, quien salió a la calle y le preguntó a la gente al azar sobre otra arista de este tema.

Regla Abreu, desde Cienfuegos: Muchas veces los investigadores necesitan de los periodistas para acercar de forma atractiva sus resultados al público, pero cómo saber si detrás de un trabajo periodístico se están transmitiendo bien o no, los resultados científicos. Opiniones en la calle: Está en dependencia de cómo se maneja el tema de la ciencia.

Depende el trato.

Sobre todo transparencia y no ocultar nada que genere que la población pueda tener dudas.

El trabajo científico tiene que hacerse de una forma más profunda, de modo que se le explique bien a la población para que no se quede con dudas. Estoy seguro que hay gente que a veces se queda a medias, y como dice Taladrid, el dios Cronos, nos deja así y no puede ser. Regla Abreu, desde Cienfuegos: La unión entre investigadores y periodistas es vital en la trasmisión del conocimiento científico. Así nos despedimos desde Cienfuegos. Hasta la próxima.

Reinaldo Taladrid: Muchas gracias a Reglita. ¿Qué le parece lo que vio?

Osvaldo de Melo: Me parece muy bien. Efectivamente, es un reto para los periodistas y los científicos que además divulgan la ciencia poder llevarla a un nivel comprensible sin tergiversar, simplificar o decir lo que no es. Es un reto.

Reinaldo Taladrid: Vamos a comenzar con su versión, punto a punto de esta guía para detectar “mala ciencia”. El primer punto dice así:

Titulares sensacionalistas: Los titulares de los artículos están diseñados para captar la atención del lector, animarlo a hacer clic y seguir leyendo. En el mejor de los casos, simplifican en exceso los resultados de una investigación. En el peor, los sensacionalizan y malinterpretan.

Esta tiene que ver más con los periodistas que con los científicos. Lo que sucede es que el titular es para «agarrar». En el mundo en que vivimos donde se lee menos a nivel universal, el titular es clave para que usted se interese y trate de leerlo todo, por una parte. Por otra, usted dice que los titulares son síntoma de “mala ciencia”. Explíqueme eso.

Osvaldo de Melo: Yo creo que eso es como todo en la vida. Los excesos son malos. Tal vez si el titular no es nada sensacionalista, nadie se lo lee. Debe tener un componente para atraer la atención. El reto está en que eso no implique que distorsione la verdad del descubrimiento.

Reinaldo Taladrid: Por ejemplo, ¿qué titular usted le puso a su artículo?

Osvaldo de Melo: Yo no soy periodista, pero bueno… A lo mejor no está ni bueno el título. Le puse: Ciencias ocultas inalámbricas.

Reinaldo Taladrid: Ciencias ocultas inalámbricas. Suena bien. Lo inalámbrico es moderno. Ciencias ocultas…hay quien puede pensar que son cosas raras.

Osvaldo de Melo: Fue para no decir pseudociencia que es un poco ofensivo, un término eufemístico.

Reinaldo Taladrid: ¿Lo escogió usted?

Osvaldo de Melo: Sí, el título lo cogí yo.

Reinaldo Taladrid: ¿Y usted cree que ese titular es buena o “mala ciencia” de acuerdo a la guía?

Osvaldo de Melo: Yo estoy muy comprometido. Te voy a decir que sí.

Reinaldo Taladrid: Vamos al segundo punto de la guía.

Resultados malinterpretados: En ocasiones, los artículos de las noticias distorsionan o malinterpretan los hallazgos de una investigación en favor de una buena historia, ya sea intencionadamente o no. Si fuera posible, a la hora de informarte, intenta leer la investigación original en vez de fiarte de un artículo.

En este segundo punto volvemos al periodismo. “Intenta leerte el artículo original”. Se publica un artículo por uno de ustedes, que entender un artículo por uno de ustedes…y mire que yo tengo bueno amigos en la Facultad de Física, pero óigame, leerse un artículo de ustedes es complicado. ¿Y si me leo el original y no lo entiendo? ¿Qué pasa?

Osvaldo de Melo: Hay dos problemas. Uno es ese. Que el artículo sea inaccesible para un grupo de personas informadas. Ahí estas poniéndole un reto al lector porque puede ser que no lo entienda. También puede pasar que el artículo original no se encuentre disponible en Internet.

Reinaldo Taladrid: Vamos a partir de que esté ahí.

Osvaldo de Melo: Aun así. Por eso es necesaria la divulgación científica. Por ejemplo, si yo voy a hacer divulgación científica sobre un descubrimiento importante yo trato de leerme el original y entenderlo para poder redactar el artículo. Pero si la persona a la que yo le dirijo la divulgación científica, pudiera entender el original no se leería este.

Lo que pasa es que hay veces que el artículo de divulgación científica o la noticia, con tal de hacerse llegar simplifica mucho, tergiversa o incluye errores.

Reinaldo Taladrid: Ahora, ¿quién tergiversa? ¿los periodistas que en este caso somos los villanos de la película? o ¿un científico interesado en dirigir la atención a una parte específica?

Osvaldo de Melo: Eso también puede ser, pero ya es otro problema. Un científico que tenga un conflicto de intereses, (creo que es otro punto de esa guía) puede manipular para reflejar la parte que más le interese por vanidad o alguna ventaja.

Reinaldo Taladrid: Y usted no cree que eso pudiera ayudar en esta dirección a hacer las citas textuales entre comillas de lo que diga el científico para evitar malas interpretaciones.

Osvaldo de Melo: Yo creo que sí son importantes las citas textuales, sobre todo las referentes a cuestiones fundamentales.

Reinaldo Taladrid: Pero de todas maneras nos vemos en el dilema de que la recomendación es leer el artículo original.

Osvaldo de Melo: Eso es una buena cosa, pero está duro para quienes desconocen de cerca el tema. La divulgación la necesitamos todos, lo que hay que tener cuidado.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted nos puede poner ejemplos a medida en que vayamos avanzando?

Osvaldo de Melo: Hace unos días salió la noticia de que habían mandado un electrón al pasado. Salió en los titulares de la Revista Buenos Días, creo que es verdad que es un descubrimiento muy interesante. Lo que dice es que se viró la flecha del tiempo y un fenómeno que debe ocurrir de una cierta manera, los físicos decimos aumentando la entropía, aumentando el desorden…ellos lograron invertir eso durante un tiempo muy pequeño. Esto no quiere decir que el electrón fue al pasado, aunque el titular fuera ese.

Reinaldo Taladrid: Yo no lo interrumpí. Pero, ¿cómo fue que usted dijo? ¿Entropía? Míreme mi cara. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la entropía?

Osvaldo de Melo: Usted sabe lo que es la energía. Hay dos magnitudes importantes con respecto a los problemas del calor y de la mecánica la energía que es como la capacidad para aprovechar, mover algo o generar electricidad, digamos.

La entropía tiene que ver con la forma en que transcurren los procesos. O sea, cómo usted sabe que este instante es posterior al programa de la semana pasada.

Reinaldo Taladrid: Bueno, a veces no lo sé.

Osvaldo de Melo: Pero bueno…hay una flecha que es psicológica que usted dice: “Ahora tengo más cosas que recordar. Ha pasado más tiempo”.

Reinaldo Taladrid: ¿Esa es la entropía?

Osvaldo de Melo: No. Esa es una flecha del tiempo (psicológica). Hay una que es cosmológica, donde se visiona al mundo como más expandido. Usted no lo va a medir, pero se sabe que, si el mundo está más expandido, ahora es después; y que la semana pasada fue antes.

La otra cosa es que la entropía aumenta, viene a ser una medida del desorden. Las cosas van hacia el desorden.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué hubiera pasado si yo no le pregunto qué es la entropía y usted continúa explicando con los mortales, con el 99% de nosotros?

Osvaldo de Melo: Es verdad. No soy un buen divulgador.

Reinaldo Taladrid: No, es que usted habla de la entropía como algo cotidiano. Normal, usted maneja ese término. Es igual que yo le dijera que vamos a irnos del programa en fade o por corte, cada cual entiende de su área. El tema de hoy es ese: ciencia-público, mala ciencia-público. Ahí perfectamente hay quien usa tres palabras de estas que no se entienden y después dice que viajó al pasado.

El otro problema es que estamos hablando de medios masivos de comunicación de cualquier tipo: redes sociales, televisión, radio, prensa escrita, Internet…el tiempo es limitado. Imagínese usted lo que hubiera llevado en ese programa todo el procedimiento del electrón y lo de la entropía. Imagínese qué cantidad de tiempo. Y aquí nos estamos pasando y vamos solo por el segundo punto. Vamos al tercero.

Conflicto de intereses: Muchas empresas contratan científicos para llevar a cabo investigaciones y publicarlas. A pesar de que esto no invalida necesariamente la investigación debe tenerse en cuenta al analizarla. Un estudio también puede ser malinterpretado para favorecer intereses económicos o personales.

En este caso es que, yo soy científico, estoy trabajando para una empresa que quiere producir un medicamento nuevo que se supone que va a curar algo grave y publico un estudio diciendo que ese medicamento… bla-bla-bla. ¿A eso es a lo que se refiere?

Osvaldo de Melo: Creo que sí. Está bastante claro el punto. Yo creo que las empresas tienen que contratar científicos, pero hay que tener cuidado de que estos no estén en combinación con la empresa, aunque no sea mentira que vaya a decir algo sesgado.

Reinaldo Taladrid: Estamos hablando de alguien que está contratado por una empresa, vamos a suponer que esa empresa va a promocionar viajes al pasado (vamos a volver con el tema que habíamos tocado).

Osvaldo de Melo: En realidad, hoy en las publicaciones te piden declarar si hay un conflicto de intereses. Las revistas lo exigen.

Reinaldo Taladrid: Vamos al cuarto punto. Hacia el futuro siempre.

Correlación y causalidad: Sé precavido ante la confusión entre correlación y causalidad. La correlación entre dos variables no significa automáticamente que una sea causa de la otra. El calentamiento global ha aumentado desde 1980 y el número de piratas ha disminuido, lo que no implica que la escasez de piratas provoque el calentamiento global.

Aquí se usa el humor y todo. Está muy bien usado. Piratas y calentamiento global, las dos cosas son verdad.

Osvaldo de Melo: Eso me hace recordar un programa que se hizo aquí sobre la alimentación y la evolución, donde el muchacho entrevistado dijo: «Comer carne da cáncer. Es que eso es una correlación y así usted puede demostrar que ver películas de Nicholas Cage produce gastroenteritis». Aquello me dio mucha gracia.

Es verdad que hay veces que con buena o mala fe se abusa de esas correlaciones. Uno encuentra una correlación y sin justificarla bien la pone como cierta.

Reinaldo Taladrid: Lo que entiendo que dice es que a veces una cosa, provoca otra y no es así.

Osvaldo de Melo: Hay una teoría que no digo que sea verdadera que dice que lo que pasa es que la temperatura aumenta, el CO2 que está en el mar se libera del agua y aumenta el CO2, o sea que el aumento de la temperatura provoca el CO2 y no al revés. Esa es otra teoría que hay, también una correlación.

¿Cuál es la causa y cuál el efecto? Parece que lo más aceptado es que se eleve el CO2 y se libere la temperatura…

Reinaldo Taladrid: En resumen, usted es mi profesor y me evalúa. Lo que entendí es que se debe tener cuidado con la causa-efecto.

Osvaldo de Melo: En eso consiste la investigación, en determinar verdaderas causas y no simple correlaciones. Hay veces que los científicos, los divulgadores y periodistas abusan de esto y se apropian de correlaciones que no son así.

Reinaldo Taladrid: Los periodistas somos los villanos. Continuamos con la próxima.

Lenguaje especulativo: Las especulaciones derivadas de un estudio son solo eso: especulaciones. Estate alerta especialmente ante expresiones como «quizás», «podría», «parece» y otras de ese tipo, ya que es poco probable que un estudio arroje pruebas fundamentadas en las conclusiones que suelen inferirse de ellas.

Osvaldo de Melo: Otra vez digo que los extremos son malos. En un artículo se pueden hacer especulaciones, pero no puede ser que este esté plagado de ellas. Tiene que haber algo concreto que no sea «podría» o «pudiera ser».

Uno debe afirmar. Por lo general en las investigaciones hay cosas que no quedan totalmente claras y ahí se puede utilizar el «podría». Si todo es «podría», uno puede sospechar que ahí hay algo…

Reinaldo Taladrid: Y cuando los ilustres amigos míos físicos, han venido a explicar qué cosa es un agujero negro y dicen que dentro de este no funciona ninguna ley de la física. ¿Eso es especulación o no?

Osvaldo de Melo: A mí me parece que hay algo de especulación en los agujeros negros. Pero es mi opinión.

Reinaldo Taladrid: Es que nadie ha entrado en un agujero negro.

Osvaldo de Melo: Hay ciencia. Los agujeros negros responden y aquí está tu otro amigo Álvarez Pomares…bueno, el podrá hablar mejor que yo de eso.

Reinaldo Taladrid: Pero es que dicen que son cálculos matemáticos. Igual que cuando se habla de cosas distantes en el universo… A ver, lo que yo he entendido. Soy limitado en eso.

Osvaldo de Melo: Es que no se puede ver. Todo es negro. Nadie ha entrado, ese es el problema.

Reinaldo Taladrid: Lo otro son los cálculos matemáticos, a través de ellos se predice lo que hay ahí. ¿Eso no es especulación?

Osvaldo de Melo: En general los cálculos matemáticos son muy importantes y deben predecir algo y ese algo debe verificarse después con un experimento. Si hay algo que no se puede verificar en ningún experimento, hay estudios epistemológicos que consideran que entonces no está dentro de la ciencia. Tú tienes que poder hacer una predicción con tus cálculos, pero a la vez tiene que poder ser refutada. Si no, no es ciencia.

Hay cosas que son muy difíciles de refutar porque están en el límite de las técnicas que se conocen. Ahora, los agujeros negros sí existen, eso pasó por una prueba.

Reinaldo Taladrid: Está claro que existen. Yo me refiero a que dicen que, dentro de ellos, a pesar de que no ha entrado ningún aparato, no rige ninguna ley de la física.

Osvaldo de Melo: Hay tiene que ver la entropía también…

Reinaldo Taladrid: Ah, pero no tenemos tiempo. Entre la entropía y los agujeros negros, el dios Cronos… Sigamos adelante en la guía.

Grupos de estudio demasiado pequeños: En los estudios clínicos, cuánto más pequeño es el grupo que se estudia, menor confianza ofrece los resultados de aquel cuando se aplican a toda la población. Debe tenerse esto en cuenta a la hora de analizar las conclusiones obtenidas con grupos de estudio de menor tamaño. Debe resultar sospechoso que el grupo de estudio pudiera haber sido mayor de lo que realmente fue.

En este caso, estamos hablando más bien de medicamentos o de cura.

Osvaldo de Melo: No solo los grupos clínicos. En general cuando hay pequeños grupos aparece lo que se conoce como fluctuación. Tú puedes tomar una parte del grupo que no representa la totalidad. Mientras mayor sea el grupo es mejor.

Es cuestión de estadística. Si escoges un grupo pequeño…por ejemplo, buscas la edad promedio de Cuba y escoges solo 2000 personas o 10. Los números son relativos.

Reinaldo Taladrid: Esto tendrá que ver quizás con lo que he visto y leído cuando dicen: “logré curar a dos personas, a tres…”

Osvaldo de Melo: Hay enfermedades que se curan solas. Hay personas que no estaban realmente enfermos y usted dice: “Bueno, si estas personas se curaron…si hubiera tomado un grupo de 100 hubiera tenido de seguro un resultado más fiable”.

Reinaldo Taladrid: Seguimos con la lista.

Muestras no representativas: En estudios clínicos humanos, los investigadores tratan de seleccionar individuos que sean representativos de una población mayor. Si la muestra seleccionada es distinta a la población en su conjunto, las conclusiones bien podrían no ser correctas.

Yo quiero que me aclare un poquito esto de las muestras.

Osvaldo de Melo: Esta es parecida a la anterior. Por ejemplo, si vas a hacer un estudio sobre el estado de las casas y vas solo a la Calzada de Diez de Octubre, te vas a encontrar una cosa, que no será lo mismo que en Miramar, ni en ningún otro lugar.

Tienes que hacer un estudio amplio, digamos en este caso, de todos los lugares. También depende de la intencionalidad. Si quieres resaltar que las casas están mal, vas un lugar específico.

Reinaldo Taladrid: O sea, que la muestra abarque todo lo posible. Cada vez hay más artículos totalmente contradictorios, por ejemplo, uno que diga: “Comer zanahoria reduce un 32 por ciento de las posibilidades de tal enfermedad”.

Dentro de un mes encuentras otro que dice: “Comer zanahoria puede perjudicar en tal cosa”. Entonces, ¿esto puede estar influido por las muestras que se escogieron para eso? Esto de la zanahoria lo acabo de inventar yo.

Osvaldo de Melo: Puede ser a partir de las muestras que se escogieron o puede ser la calidad de esa investigación.

Reinaldo Taladrid: O que el que escribió el artículo o el científico trabaja para una compañía que produce zanahorias.

Osvaldo de Melo: También puede ser, por el conflicto de intereses que analizábamos antes.

Reinaldo Taladrid: Volvemos a la lista.

Ausencia del grupo de control: En estudios clínicos, los resultados de los sujetos estudiados tienen que ser comparados con los de un «grupo de control» al que no se le ha administrado la sustancia a estudio. Los grupos también deben asignarse de manera aleatoria. En todo experimento general debe usarse un grupo de control en el que todas las variables están controladas.

Yo adiviné algo ahí. Evalúeme. Esto tiene que ver con el famoso efecto placebo.

Osvaldo de Melo: Tiene que ver. Otra vez te digo que no soy médico. La cuestión es así, si quieres probar algo, un medicamento, por ejemplo, se le da a un grupo de personas, al mismo tiempo a otro grupo se le da algo que se le parece pero que no tiene nada.

Reinaldo Taladrid: Digamos que tiene harina. El efecto placebo trata de que esa pastilla que no tiene nada «le cause la cura» a alguien. Es increíble eso.

Osvaldo de Melo: Porque el efecto placebo existe evidentemente. Hay una respuesta química de las endorfinas y esas cosas hacen que las personas por la perspectiva de estar atendiéndose se curen.

Reinaldo Taladrid: Esto es un punto que tiene que ver sobre todo con los medicamentos. Siempre tiene que haber un grupo que se le dé lo que no es lo que se está probando para ver cómo reacciona.

Osvaldo de Melo: Aunque el grupo de control se debe usar para muchas otras investigaciones. En la física, por ejemplo, cuando se va a probar algún tipo de procedimiento que actúe sobre las personas.

Reinaldo Taladrid: El próximo punto dice así:

Ausencia del “doble ciego”: Para evitar cualquier sesgo, los sujetos no deben saber si pertenecen al grupo de estudio o al grupo de control. En los estudios con “doble ciego”, incluso los investigadores no saben qué sujetos pertenecen a cada grupo hasta después del estudio. Nota: el “doble ciego” no es siempre viable o ético.

¿Doble ciego? Qué quiere decir.

Osvaldo de Melo: Que las personas que están en el grupo de control no lo saben, o sea dos personas no lo saben: los que están sometidos a la prueba no saben si están en el punto de control o en el otro, ese es un ciego.

Reinaldo Taladrid: A ver… estamos probando una pastilla para curar la alergia y nadie sabe si a mí me dieron la que tiene el medicamento o la que tiene almidón.

Osvaldo de Melo: El que la toma sería uno de los ciegos. No sabría cual se está tomando. A doble ciego es que los que están dirigiendo el experimento tampoco lo saben. Alguien codificó las pastillas con una numeración sin su conocimiento.

Reinaldo Taladrid: Y por qué al final decía que este procedimiento puede a veces, no ser ético.

Osvaldo de Melo: En general ese es un problema ético, que puede tener mayor o menor trascendencia, voluntaria o involuntariamente. Un caso de sesgo importante ocurrió con la homeopatía, por ejemplo, cuando un científico de relevancia dijo haber encontrado una prueba de que ya no había que probarlo en la sangre de los humanos, entonces el efecto placebo se eliminaba. Y mandó un artículo a la revista Nature, y por tal de no censurarlo-porque estaba bien escrito-lo aceptó pero envió un equipo para que investigara.

Entonces hicieron un experimento a doble ciego, codificaron las muestras y descubrieron que los resultados eran falsos. Las muestras de control y las otras daban lo mismo. De esa manera, una persona encumbrada y que había hecho investigaciones muy serias quedó muy mal parada.

Reinaldo Taladrid: Volvemos a la lista, Doctor.

Resultados parciales: Estos implican seleccionar resultados de los experimentos que secundan la conclusión de un estudio omitiendo los que lo hacen. Si en el informe de una investigación se sacan únicamente conclusiones de una parte de los resultados, puede que sean parciales y seleccionados así intencionadamente.

Aquí sí está un poco más claro. Hacer eso es engañoso, poco ético y mala ciencia.

Osvaldo de Melo: Es una variante de los anteriores. Es mala ciencia.

Reinaldo Taladrid: Continuamos con la lista entonces.

Resultados irreproducibles: Los resultados deben ser reproducibles en investigaciones independientes y comprobados -cuando sea posible-en un amplio número de situaciones para asegurarse de que pueden generalizarse. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, lo que implica mucho más que un solo estudio independiente.

¿Resultado irreproducible? ¿Qué es eso?

Osvaldo de Melo: Algo que se exige a la hora de los resultados de una publicación es que los datos que des le permitan a otro investigador reproducir eso.

Reinaldo Taladrid: Eso lo hemos hablado en otros programas de ciencia y pseudociencia, que hay que reproducir varias veces, que cada vez que se haga lo mismo tiene que volver a pasar.

Osvaldo de Melo: Tú vas a reproducir un grupo independiente. Yo presento mis resultados. Debe pasar que otro grupo, si lo necesita, pueda leer mi artículo y reproducirlo. Esa es una cosa importante. Y ahí se detecta no solo fraude pueden ser también errores.

Han habido casos recientes cuando se dijo que los neutrinos viajaban a una velocidad mayor que la luz. En un centro de Italia donde estudian partículas para analizar los rayos cósmicos enviaron unos neutrinos, que son unas partículas que son muy ligeras, por debajo de la tierra, desde Suiza y las detectaban allí.

Estaban haciendo el experimento para otra cosa, pero detectaron con sus equipos que se movía a la velocidad de la luz. La teoría física de hoy no admite que nada se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Ellos no lo publicaron sino que lo dijeron y animaron a los demás a hacer los experimentos, cuando estos trataron se dieron cuenta de que no era posible.

Reinaldo Taladrid: Ese es el punto, que si otra gente no puede reproducir lo que usted dijo, entonces no…

Osvaldo de Melo: Así ha habido muchos casos. Hubo algo relacionado con la fusión nuclear que requiere altísimas temperaturas…

Reinaldo Taladrid: Yo leí que eso iba a ser maravilloso como solución a los problemas energéticos.

Osvaldo de Melo: A lo mejor el experimento era razonable sin embargo no se pudo reproducir después. Ahí se quedó. La ciencia es muy escéptica. Muchos científicos consideran que hay algo interesante ahí, pero no se ha podido repetir.

Sería interesante porque se refiere a la energía nuclear a partir del hidrógeno; la otra variante tenía una temperatura altísima que no hay recipiente que contenga el material. Pero con eso…

Reinaldo Taladrid: Entonces Doctor, nos vamos al último punto.

Publicaciones y referencias: Las investigaciones publicadas en revistas importantes han estado sometidas a un proceso de revisión, pero aun así pueden contener errores, de modo que deben evaluarse teniendo esto en cuenta. Del mismo modo, el hecho de contar con un gran número de referencias no siempre indica que la investigación esté fuertemente respaldada.

¿A qué se refiere? Cuando uno ve artículos con tres páginas de referencias.

Osvaldo de Melo: Ahí se refiere no solo a las citas que pone el mismo artículo, sino a las citas que hacen los demás sobre ese artículo. Lo que hay estadísticas sobre las citas que se han hecho sobre un determinado artículo por los demás científicos.

Reinaldo Taladrid: Estamos hablando de que se publicó un artículo y de cuántas veces lo citan después. Como dice el profesor en… ¿cómo se llamaba su artículo?, Ciencias ocultas inalámbricas. ¿Es eso a lo que usted se refiere?

Osvaldo de Melo: Salvando las diferencias este no es un artículo científico sino de divulgación científica. Pero bueno, es ese estilo de cosas. No sé si el público se va aclarar con esto, pero si uno coge una revista y lee un artículo, eso no te garantiza que no sea mala ciencia.

Hay revistas que publican lo que mandan sin detenerse a revisar. Pero las importantes, tienen una revisión por pares, donde alguien lee, critica y el editor decide si lo va a publicar. Incluso en estas revistas puede haber problemas. Por eso yo digo que el hecho de que las investigaciones se publiquen es una condición necesaria pero no suficiente tampoco. Lamentablemente no basta.

La ventaja que tiene el método científico es que los otros investigadores pueden escribir a la revista y criticar si hay errores. De esa manera el hecho de publicarse fue bueno. También están los rankings de revistas, que de conocerlas sabes que las cosas están bien.

Reinaldo Taladrid: Se nos acaba el tiempo y el electrón no puede volver al pasado. En esta era, donde no solo están las revistas, sino las publicaciones digitales, los sitios, las redes sociales. ¿En su opinión usted cree que hoy se publica más mala ciencia que antes a nivel global?

Osvaldo de Melo: No tengo ninguna estadística para fundamentar mi criterio. Sí sé que han proliferado mucho, a mí me parece que demasiado. Por otra parte, hay mucha exigencia con los investigadores para que publiquen. Eso es bueno porque te hace trabajar, pero el otro componente de presión para que escribas y te publiquen genera un problema con el hecho de la mala ciencia o la calidad de la investigación. Creo que, de todas maneras se está haciendo una ciencia de muy alto nivel.

Reinaldo Taladrid: Para finalizar vamos al momento de los accionistas.

Joaquín Hernández Morales: Me encanta este programa y soy un fiel televidente de él, en ocasiones los he escuchado hablar de un falso documental como los de las Sirenas, yo tenía a DISCOVERY como muy confiable en este aspecto y pregunto ¿Cómo se pueden identificar este tipo de documentales?¿NO sería un buen tema para debatir en el programa?

Reinaldo Taladrid: Falsos documentales. Evidentemente él no vio el programa en que invitamos a nuestro querido amigo Rolando Pérez Betancourt; con su maestría habitual explicó qué cosa es un falso documental; trajimos un artículo del The New York Times explicando cómo en los últimos años esta tendencia ha proliferado en la red DISCOVERY.

Falso documental era que aparece un biólogo que en realidad es un actor. Y ahí se reconstruyen los hechos en forma de película. O sea, una sucesión de hechos reconstruidos, como una trama de ficción mezclada con hechos reales.

De todas maneras, no estaría mal hacer un programa sobre esto, para analizar esta tendencia si aumenta o no. ¿Qué usted cree?

Osvaldo de Melo: El falso documental no siempre es malo. No es para engañar a nadie. A veces es como si fuera un juego.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias Doctor y siga publicando en esta gran revista que es Juventud Técnica. Ojalá que tenga más circulación y que publicaciones de este tipo proliferen. Yo se las recomiendo de todo corazón.

Solo me resta invitarlos como siempre a que busquen, lean, profundicen, estudien, analicen… para que como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones.