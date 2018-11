Respuesta a “Pensando con lógica y creatividad entre malvados e incautos”

Agradezco a quienes les pusieron interés a este acertijo atípico, que no exigía habilidades de cálculo, pero sí análisis lógico, creativo y ético. Hubo razonamientos muy profundos y como de costumbre unas décimas poéticas de RARJ para no perdérselas.

Considero necesario hacer algunas precisiones antes de ir avanzando por cada inciso.

Alerté que tener un comportamiento estúpido no debía interpretarse como ineptitud intelectual, ya que la teoría de Cipolla deja claro su concepción, que ahora amplío.

Para lograr una mejor comprensión denominaremos a la persona que hace algo A, y a quien resulta impactado B. Se debe tener en cuenta la percepción de cada cual. Por tanto al considerar la acción de A, y al valorar los beneficios o las pérdidas que A obtiene, se debe tener en cuenta el sistema de valores de A; pero para determinar la ganancia o la pérdida de B es absolutamente indispensable tomar como referencia el sistema de valores de B, y no el de A.

Advierte que su ensayo no es ni producto del cinismo ni un ejercicio de derrotismo social, es el resultado de un esfuerzo constructivo por investigar, conocer y posiblemente neutralizar, una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar y de la felicidad humana.

La mayor parte de las personas no actúa de un modo coherente. En determinadas circunstancias una persona actúa inteligentemente, y en otras circunstancias esta misma persona puede comportarse como una incauta. La única excepción importante a la regla la representan las personas estúpidas que, normalmente, muestran la máxima tendencia a una total coherencia en cualquier campo de actuación.

El malvado perfecto es aquel que con sus acciones causa a otro, pérdidas equivalentes a sus ganancias. El carterista es un buen ejemplo de malvado.

Una persona inteligente puede entender la lógica de un malvado. Las acciones de un malvado siguen un modelo de racionalidad: racionalidad perversa, si se quiere, pero al fin y al cabo racionalidad. Desde luego, esto no es justo, pero es racional, y si uno es racional puede preverlo.

La persona inteligente sabe que es inteligente. El malvado es consciente de que es un malvado. El incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. Al contrario que todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido. Esto contribuye poderosamente a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora.

Vamos por parte:

I

Escriba un buen ejemplo (solo uno) de cada una de las cuatro categorías.

Recordemos las cuatro categorías:

Inteligentes: benefician a los demás y a sí mismos. Desgraciados o incautos: benefician a los demás y se perjudican a sí mismos. Bandidos o malvados: perjudican a los demás y se benefician a sí mismos. Estúpidos: perjudican a los demás y a sí mismos.

Hubo muy buenos ejemplos, tales como el comportamiento de los buenos médicos, maestros, artistas, empresarios.

Interesante la reflexión del amigo Oro “Sugiero analizar si hay personas que comparten parcialmente dos de esas categorías, por ejemplo Malvados y Estúpidos (propongo llamarlos “Malvúpidos”).

II

Haga un analices PICE (pensamiento, inteligente, creativo y ético) de una de las leyes cuyo texto aquí apareció con su corolario.

La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. El corolario de la ley dice así: El estúpido es más peligroso que el malvado.



Esencialmente, los estúpidos son peligrosos y funestos porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento estúpido.

Buen aporte de Arnaldo G. Lorenzo.

“No hay nada más dañino que un estúpido con entusiasmo”. Esa frase no es mía, creo que fue el maestro Frank Fernández quien la dijo en una entrevista. Si no me equivoco, me parece que fue a raíz de un caso que se dio en una empresa donde gastaron una cantidad enorme del presupuesto para construir un Mural, nadie niega la utilidad del mural pero no hay que exagerar.

III

Aquí también se hicieron buenas propuestas, algunas específicas y otras globalizadoras o generales, algunas preventivas y otras correctivas. Entre estas tenemos:

Pienso que lo mejor que nos puede ayudar frente a la estupidez es la sabiduría.

Aislar a todas aquellas personas que esté demostrado que tienen un comportamiento marcadamente estúpido.

Estimular el pensamiento lógico y el pensamiento lateral desde las edades tempranas, incluirlo como parte de la educación primaria.

Incentivar la creatividad, la efectividad creativa y el pensamiento eficiente ante una amplia gama de opciones. Si existe una única opción es muy fácil decidir, si hay dos es un poco más complicado y si hay 10 hay que sentarse a pensar.

La mejor (si no la única) forma de combatir el incremento de personas estúpidas en el mundo es mediante la educación. Se debe perfeccionar la educación, para que se un mecanismo de pensamiento crítico, del desarrollo de la individualidad y participación social al mismo tiempo. De respeto a los demás, aunque sean diferentes.

Educar en la utilidad de la virtud.

Limitar el abuso de las nuevas tecnologías en detrimento del contacto humano…

Gracias a Carlos G., a María, a Marga, a Rodo, a Oro, a Alejandro, a Dave, a Arnaldo G., por sus comentarios enriquecedores.

Hay alguno acertijandos destacados ausentes: Peter, Rolando, DCAlessyAr,…

Si les interesa el libro de Cipolla me lo dicen para que puedan facilitar el acceso.

Termino con las décimas de nuestro cucalambé.

RARJ dijo:

-1-

Esos personajes “gratos”

Por los cuales se interesa,

Si usted se acerca a una mesa

De dominó, ve a los cuatro.

Allí sabrá de inmediato

Quien es el inteligente,

Que es ese hombre prudente

Que lleva todo el fichero

Y el que ayuda al compañero

Con un juego consistente.

-2-

También verá a uno parado

“Sapeando” cada jugada,

Del cual no digo más nada

Porque ese es el desgraciado.

El personaje malvado

Es el que, para ganar,

Hace trampas al contar

Las fichas que alguien le entrega

Y el estúpido es quien llega

Borracho y quiere jugar.

-3-

Si analizan, el malvado

Bien se pudiera enmendar,

Pero ¿quién va a controlar

A un hombre que está drogado?

Sugiero abrir Internados

Que a este trabajo eche gana,

y abogar por vida sana

Sin droga y sin armamento,

Que así bajará el porciento

De la estupidez humana.

Nos vemos el primer lunes de noviembre con la matemática numérica y algo más.