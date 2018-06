Cuba rumbo a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla

El próximo 19 de julio arrancan los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. El objetivo de Cuba es mantener el cetro regional que ha coquistado en todas sus participaciones desde Panamá-1970.

El calendario es parecido al de hace cuatro años en Veracruz, cuando la Mayor de las Antillas remontó en los últimos días para sobrepasar a México y liderar el medallero con 123 preseas doradas. En tierras sudamericanas se anhela que el comportamiento sea similar. Cuba quizás marche tercera al concluir la primera semana, pero luego comenzarán las disciplinas donde sale como favorita y si repite una actuación como la pasada es probable que el 3 de agosto, día de la clausura, conquiste el liderato de esta justa por decimotercera ocasión. Eso sí, Colombia y México intentrán impedirlo a toda costa.

Sobre este nuevo reto para el movimiento deportivo cubano versó el programa televisivo la Mesa Redonda, que tuvo como invitados a representantes del Instituto Cubano de Deporte y Recreación (INDER).

Cuba en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla

544 atletas

295 sexo masculino

249 sexo femenino

794 delegación total, incluidos entrenadores, médicos y personal de apoyo

Competirá en 34 deportes y en el 80 por ciento de las 457 pruebas

Todas las provincias están representadas

103 de los 168 municipios representados

De los 36 deportes de alto rendimiento que se practican en Cuba solo no clasificó el fútbol en ninguno de los dos sexos. Tampoco el ajedrez porque no está contemplado en el programa.

Territorios que más deportistas aportan:

La Habana: 160

Santiago de Cuba: 76

Granma: 39

Villa Clara: 32

José Miranda Carrera, director de Alto Rendimiento del INDER, develó que diez glorias deportivas estarán acompañando la actuación de los atletas, luego de ayudar también durante la preparación: Tomás Herrera Martínez (bronce olímpico en baloncesto), María Caridad Colón (oro olímpico en jabalina), Margarita Tarradel Asencio (oro en Copa Mundial de tiro), Yandro Miguel Quintana (oro olímpico de lucha), Diadenis Luna Castellanos (bronce olímpico de judo), Karel Aguilar Chacón (plata mundial de canotaje), Armando Martínez Limendu (oro olímpico de boxeo), Mayra González Borroto (oro panamericano de remo), Yohanka González Borroto (plata olímpica de ciclismo), José Antonio Estrada González (oro olímpico en béisbol).

Unos 40 deportes estarán presentes en Barranquilla-2018. En un inicio, se programaron 470 pruebas, pero 13 fueron eliminadas por no cumplir con el requisito de lograr al menos cinco países inscritos.

Una peculiaridad de este tipo de citas es que la nación sede tiene potestad para incluir o excluir las disciplinas que considere. Por tanto, no están todas las pruebas del programa Panamericano (faltan 36) ni el Olímpico (-32). Por el contrario, existen 142 pruebas exclusivas para estos Juegos, “en las que Colombia y México salen favorecidas”, dijo Miranda.

Cuba no competirá por 90 medellas de oro de las 457 en disputa. Unas 22 de ellas por pertenecer a deportes que no se practican en el alto rendimiento de nuestro país como el rugby, boliche, esquí acuático o el golf. Y en las otras 68 porque no se alcanzó la clasificación. En Veracruz-2014 no estuvimos presentes en 105, el número se reduce en 15 para esta nueva cita.

El calendario es similar a Veracruz-2014. “Hemos realizado un trabajo desde el punto de vista psicológico porque cinco días antes de terminar los Juegos es muy probable que Cuba marche tercero, quizás segundo, del medallero”, agregó el director de Alto Rendimiento. “Los principales deportes para Cuba están en la última semana, entre ellos el boxeo, el atletismo, el judo, la lucha, el tiro, el polo acuático. Esto constituye una presión para nuestros atletas”, dijo sobre la remontada final que deberá protagonizar la Isla.

Al quedarse fuera de 90 discusiones, Cuba deberá aventuralo todo a su garantía para imponerse a la hora buena. “Estamos apostando por un 60-65 por ciento de efectividad en las finales, eso nos va a dar el éxito”, consideró José Miranda.

“El primer oro puede llegar en la gimnasia artística por equipo (20 de julio), luego deben incorporarse el remo, el taekwondo, el ciclismo y el tenis de mesa”, opinó el directivo del INDER.

La preparación más extensa

Al comentar sobre la fase de preparación de la comitiva cubana de cara a la cita multideportiva, Oscar Nuevo Reyes, jefe del Departamento Técnico Metodológico de Alto Rendimiento del INDER, explicó que se trata del periodo pre-competencia más largo ya que coincide con el cambio de ciclo deportivo por lo que es necesario realizar reajustes en las cargas físicas de los atletas.

“Más de 850 deportistas cubanos iniciaron desde septiembre de 2017 la fase de alistamiento en los centros de alto rendimiento Giraldo Cordo Barcardí y Cerro Pelado, etapa en la cual se discutió los planes de entrenamiento y las estrategias de cara al ciclo que se inicia”.

Agregó además que de esta selección de 544 atletas, 276 participaron en Veracruz-2014. “Se ordenaron por cuadrantes a partir de las potencialidades reales para obtener resultados, ubicándose en la primera 19 deportes que tienen la responsabilidad del 98 por ciento de las medallas que se esperan alcanzar en Barranquilla-2018”.

En otro momento del programa, Nuevo Reyes agregó que en esta fase se evaluaron los ciclos medios de la preparación para ver el crecimiento de las cargas que posibiliten alcanzar los resultados óptimos.

“Se analizaron también los resultados pre-competencia y la respuesta fisiológica de cada atleta frente a la carga de entrenamiento junto al Instituto de Medicina Deportiva y el Polo Científico”.

El directivo aseguró en la Mesa Redonda que se cumplió favorablemente todas las preparaciones excepto en el taekwondo y el tiro deportivo, disciplinas en las que apeló al cumplimiento de la ruta crítica a partir de la inserción en eventos internacionales.

Sobre este último tema señaló que se ha participado en 90 eventos internaciones animados por 571 atletas. En los mismos topes se logró 296 medallas, de ellas 133 de oro.

“La ruta crítica se cumplió como se diseñó. Hoy podemos asegurar que los 34 deportes que asistirán a las tierras colombianas se evalúan de muy bien y bien por lo que están en condiciones de cumplir con los propósitos y objetivos para estos Juegos”, concluyó Oscar Nuevo Reyes.

Por su parte, Pablo Castillo Díaz, subdirector del Instituto de Medicina General, centró su intervención en las condiciones físicas y aseguramientos para el óptimo estado de salud de la delegación.

En este sentido, dijo que la parte médica trazó una estrategia de monitoreo a la par del entrenamiento deportivo, contando con el equipamiento mínimo necesario para esta actividad

“Se ha evaluado la adaptación a las cargas y ninguna de las alteraciones detectadas ha sido un problema que afecte a los atletas. La preparación psicológica se ha ejecutado también satisfactoriamente y eso impacta en la alta motivación de nuestros representantes. Se estimuló sentimientos como la perseverancia y el espíritu de lucha lo que permita obtener grandes resultados”.

Otro elemento cardinal lo constituye la Fito profilaxis que evita la aparición de lesiones y la correcta alimentación a partir de una distribución de la carga proteica correspondiente.

Por último señaló que el 100 por ciento de los atletas están vacunas contra la fiebre amarilla y se atendieron estomatológicamente. Igualmente se realizaron los chequeos antidoping pertinentes y se trabaja en la educación preventiva contra este flagelo.

El costo del deporte

Finalmente, Manuel Trobajo Santana, director del Grupo de Balance de Aseguramiento Material del INDER, comentó sobre el apoyo de otras instituciones al movimiento deportivo cubano. Además, Trobajo explicó cómo el bloqueo económico limita el acceso a medios tecnológicos de última generación y encarecen la compra de equipamineto.

Costo de algunos equipos deportivos necesarios:

Una bicicleta de pista se cotiza en 10 mil euros

Un bote de doble par en 17 mil 400 euros

Un trampolín en 13 mil dólares

Un fusil como el que usa la medallista olímpica Eglys de la Cruz cuesta 3 mil 900 euros y cada bala tiene un costo de 37 centavos de la moneda europea.

Sobre un tema clave para el presente y el futuro del movimiento deportivo cubano, Trobajo Santana apuntó: