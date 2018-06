BuzzFeed: El mal manejo del caso es una receta para que el “miedo al ataque sónico” se expanda

En una carta al editor publicada en mayo en el Journal of Neurology, Sergio Della Sala y Robert McIntosh, dos neurólogos en la Universidad de Edimburgo, afirmaron que el reporte estadounidense sobre los alegados “ataques sónicos” a diplomáticos en La Habana tiene serios fallos.

Della Sala explicó que mucha de la evidencia que los doctores usaron para sugerir un nuevo síndrome similar a la conmociòn cerebral vino de seis diplomáticos, cada uno de los cuales fue sometido a 37 tests cognitivos. Esas pruebas estaban centradas en la atención visual y auditiva, memoria funcional, lenguaje, razonamiento, movimiento y otras habilidades cognitivas.

En su informe, los doctores de Estados Unidos revelaron que los seis miembros del equipo diplomático que pasaron por la batería completa de pruebas tenían discapacidad cerebral o de otro tipo. Sin embargo, Della Sala y McIntosh argumentan que cualquiera que tomara esos tests habría sido clasificado como discapacitado.

Señalan que es una práctica estándar en los tests cognitivos medir el rendimiento de las personas respecto a otras dentro de la población. Con frecuencia, una persona debe quedar en el 5% más bajo para ser considerada como discapacitada. Pero los doctores de EE.UU fijaron el umbral en el 40%, lo que significa que por definición cuatro de cada diez que tomaran ese examen serían calificados como “discapacitados”.

Della Sala y McIntosh ejecutaron una simulación que analizó la probabilidad de pasar con éxito los 37 tests cuando el umbral para fallar era tan alto. “Las posibilidades de que alguien pasara sin caer en alguna discapacidad es cero”, dijo Della Sala. “Ejecutamos la simulación mil veces, y nunca sucede que haya ni siquiera un solo individuo que parece normal. Todos acaban clasificados como discapacitados”.

Y añadió: “No niego que puedan haber descubierto un nuevo síndrome, pero el punto es que la evidencia que han dado no es científica. El informe es defectuoso. Incluso si los resultados son preliminares, no se conoce de un umbral que raye en la mitad de la población. No entiendo cómo algún especialista habría mirado los datos y dijera que están bien. No es cosa pequeña. Es un umbral desconocido en la ciencia y en la práctica clínica”.

En su publicación en Journal of Neurology, los científicos de la Universidad de Edimburgo concluyen: “Con los criterios usados, los síntomas neurosicológicos del nuevo síndrome propuesto tienen una preocupante falta de especificidad: todos están afectados”.

(Tomado de The Guardian, 29 de mayo de 2018 / Traducción de Cubadebate)