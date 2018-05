Estados Unidos habla de supuesto ataque sónico en China

El Departamento de Estado, a través del consulado de EE.UU en Guangzhou, China, emitió el miércoles una alerta en la que advierte a sus ciudadanos en el país asiático buscar ayuda médica si sienten síntomas similares a los de un empleado del gobierno estadounidense que según reportes tendría signos de una lesión cerebral leve después de experimentar “sutiles y vagas, pero anormales, sensaciones de sonido y presión”.

“Primero Cuba, ¿Ahora China?… Así comenzaba el título del reporte en The New York Times, en el cual se precisa que un empleado del gobierno estadounidense en esa ciudad meridional de China mostró signos de posible lesión cerebral tras informar sobre “sensaciones y sonidos perturbadores” entre fines de 2017 y abril pasado.

Una vez enviado a Estados Unidos, al empleado le fue diagnosticada una lesión cerebral ligera el 18 de mayo último, indicó Jinnie Lee, una portavoz de la embajada de EE.UU en Beijing en un email con respuestas a preguntas de la prensa.

La propia alerta emitida por la misión diplomática estadounidense señala que “actualmente no conocemos qué causó los síntomas reportados y no estamos al tanto de situaciones similares en China, tanto dentro como fuera de la comunidad diplomática”.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que equipos médicos estaban camino a Guangzhou y que las indicaciones médicas son similares a las de los supuestos incidentes que involucraron a estadounidenses trabajando en Cuba.

La Casa Blanca acusó el pasado año al gobierno cubano de estar detrás de esos supuestos ataques sónicos contra miembros de su personal en La Habana, algo que las autoridades de la Isla han negado rotundamente.

The New York Times recordó que la causa de los síntomas o afectaciones que presentaron los estadounidenses en la capital cubano aún no ha sido determinada, y que los expertos han manejado versiones divergentes sobre el origen del fenómeno, incluido el hecho de que podría ser resultado de sugestión sicológica.

En el caso del reciente caso en Guangzhou, el canciller Wang Yi, tras conversar con el secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, dijo que las autoridades chinas no han encontrado ninguna organización o individuo responsable de la presunta operación sónica contra un diplomático estadounidense.

“Estamos hablando de un caso individual que involucra a un diplomático estadounidense en Cantón. China está investigando este asunto de manera extremadamente responsable. No hemos encontrado a ninguna persona u organización que realizara un ataque sónico de este tipo”, dijo Wang Yi, citado por la agencia TASS.

