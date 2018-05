Dota 2 llega al oriente cubano, filtraciones de Facebook y el estreno de “Por 13 razones”

Ha pasado poco más de un mes desde el último Resumen Semanal y la justificación es simple: Westworld y The Handmaid’s Tale. No hay quien logre despegar del asiento cuando una de estas dos series salen (es broma, estamos saturados de trabajo). Así que aprovecho el espacio para traerle lo más reciente que he encontrado en las redes.

Nuestros amigos de la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba nos envían noticias desde Santiago de Cuba. Este fin de semana se estará disputando la clasificatoria oriental con equipos de Guantánamo, Santiago, Holguín y Granma. Asimismo, Twitter da una recomendación a sus usuarios para proteger su contraseña. El nuevo Black Ops ya tiene tráiler y fecha de estreno, pero viene con una mala noticia para los gamers cubanos. ¡Y el éxito de “Por 13 razones” se estrena hoy!

Santiago de Cuba será la sede de la clasificatoria oriental de Dota 2

Tras el éxito del Team Galaxy de Matanzas y la incorporación de provincias del occidente cubano al torneo de Dota 2 que se celebra en La Habana, la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba (ADEC) decidió llevar la competición al oriente del país con un torneo clasificatorio donde podrán aspirar al Master Habana 2018 equipos de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El Comité Organizador de la ADEC comentó a Canal USB que el torneo se celebrará los dos próximos fines de semana (19, 20, 26 y 27 de mayo) en el Palacio Provincial de Computación de Santiago de Cuba, donde ya han confirmado la participación de 21 equipos (dos de Guantánamo, tres de Granma, uno de Holguín y el resto de Santiago de Cuba).

De esta gran competición gamer en el oriente del país, solo podrán acceder cuatro equipos al Master Habana, evento que se celebrará en agosto en el Centro Cultural la Plaza de 31 y 2 en La Habana, y que medirá finalmente quien es el campeón nacional.

Según comentó a Canal USB Alejandro Ferrera, vicepresidente de la ADEC, la agrupación cubana de deportes electrónicos realiza torneos a lo largo del país desde hace algunos años, “pero es la primera vez que se hace algo tan grande y abarcador como este torneo de Dota”.

“Sabemos que en otros lugares se han hecho torneos con representación de varias provincias, pero es la primera vez que la escena del Dota tiene un marco competitivo que se proyecta a lo largo del año, y que tiene como objetivo crear un estándar competitivo para crear estabilidad en la escena del dota cubano”.

Para más información del evento puede contactar al Organizador Principal de la ADEC en Oriente Dietmar Alexander “RedDevil” Martinez Estevez mediante su página en Facebook (https://www.facebook.com/reddevil.martinez), o seguir la página oficial de la ADEC (https://www.facebook.com/ADEC.Cuba/).

Twitter recomienda cambiar tu contraseña

La web de servicio de microblogging Twitter aconsejó hoy a sus usuarios mediante un tuit en esa red social, cambiar la contraseña de acceso al sitio, como medida preventiva a un problema técnico en los sistemas internos de la página.

Aunque no hay indicios de una filtración externa -dice Twitter-, la recomendación fue firmada por el responsable técnico del servicio de microblogging, Parag Agrawal, donde también describe cómo se produjo ese error y las medidas que recomienda para continuar garantizando la seguridad de cada cuenta.

Twitter almacena las contraseñas encriptadas, reemplazado el texto escrito por el usuario con una serie de números y letras, y almacena los datos en sus propios sistemas, un proceso de “hashing” que califica de “estándar”, especifica El Diario según la publicación de Twitter.

“Debido a un error, las contraseñas se escribieron en un registro interno sin completar el proceso de ‘hashing'”, comenta la compañía, sin decir cuántos usuarios fueron afectados por el error. “Nosotros mismos encontramos el error, eliminamos las contraseñas y se están ejecutando planes para evitar que este error vuelva a ocurrir”, agrega el servicio que cuenta ya con 300 millones de usuarios.

Nueva filtración de Facebook deja al desnudo los datos de 3 millones de usuarios

Tras el cierre de Cambridge Analytica y las declaraciones de Mark Zuckerberg ante el congreso de Estados Unidos, el infierno que ha pasado Facebook parecía calmarse. ¿Recuerdan esos tests de personalidad que aparecen a cada rato en la red social y que hacemos porque es muy divertido? Una nueva investigación periodística reveló que la ‘app’ myPersonality dejó al desnudo datos personales de más de 3 millones de usuarios.

Según el medio británico New Scientist, no es un actor nuevo quien está detrás de la nueva filtración. Una serie de académicos de la Universidad de Cambridge crearon myPersonality con el objetivo de almacenar y compartir esa información con cientos de investigadores a través de un sitio web con “seguridad insuficiente”.

“Los datos expuestos son muy sensibles pues revelan detalles personales de los usuarios como los resultados de pruebas psicológicas”, revela New Scientist.

La revista británica asegura que unos 6 millones de personas completaron las pruebas de la aplicación, mientras que la mitad acordó compartir datos de su perfil. Aunque la aplicación cerró el 7 de abril, New Scientist asegura que más de 280 personas de 150 instituciones diferentes (incluyendo empresas como Facebook, Google o Microsoft) se habían registrado en la web para poder recibir toda esa información. ¿Qué estarían haciendo esos tres grandes con tanta información, eh?

Call of Duty Black Ops 4, sin modo historia

Lo peor que podía pasarle a un gamer cubano se ha hecho realidad. El próximo Call of Duty (CoD) no tendrá modo historia. Atentos… se centrará en el Multijugador: zombis y Battle Royale. Los de Activision y Treyarch saben que Fortnite y Pubg están dominando el mercado de los videojuegos, y no quieren quedar fuera de la tajada. Lo que no saben es que dejan a un gran número de seguidores cubanos fuera de la partida.

La presentación celebrada este jueves deslumbró a los asistentes e internautas que siguieron la presentación en vivo por Youtube, pues el nuevo CoD dejará a un lado la tradicional campaña (según Treyarch solo un 3% de los jugadores la terminan), para enfocarse en un modo más colectivo donde el protagonista no será un jugador, sino un comando de jugadores con habilidades especiales que deberá funcionar como un reloj para ganar la partida.

El modo zombi, tan querido por la comunidad, tendrá tres campañas según la compañía. Nuevamente el jugador luchará contra hordas de enemigos en una arena de gladiadores y… (flípalo) un enfrentamiento a bordo del Titanic. No quiero darle falsas esperanzas, pero confío en que alguien logre “habilitar” esa breve travesía en el contexto de desconexión de los cubanos. Hasta puede que un día algún server se filtre y llegue a la comunidad inalámbrica de jugadores cubanos. No sé ustedes, yo de momento ya tengo toda la franquicia remasterizada para luchar contra la nostalgia.

No prometo nada, pero ahí va. Desde el Facebook de Canal USB intentaremos hacer un live (si la conexión lo permite), o subir una partida de los dos juegos del momento. Fortnite y Pubg. Así es, como lo leen, desde Cuba. Así que estén pendientes.

Netflix vuelve este viernes con 13 Reasons Why

La exitosa serie de Netflix sobre bullying y acoso sexual en el Instituto Liberty, Por 13 Razones, vuelve este viernes con una segunda temporada independiente del best-seller de Jay Asher.

La joven Hanna Baker (Katherine Langford), se suicida por 13 razones que le llevan a tomar esa decisión. Hanna le deja a Clay Jensen (Dylan Minnette), el primer amigo que hace en el instituto, un total de trece cintas de audio donde cuenta por qué cada una de esas personas es culpable de su decisión final.

En la segunda temporada Hanna Baker dejará de ser el hilo conductor de la trama luego de exhibir a cada uno de los implicados en sus cintas de audio. En cambio, cada capítulo será narrado por los implicados que deberán testificar en un juicio por la muerte de Hanna. Pero alguien tratará de impedir que la verdad de la muerte de la joven salga a la luz.