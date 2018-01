Primerizos

Para todo existe una primera vez, para las cosas más trascendentales como el nacimiento de los hijos y para las menos notorias como montar en bicicleta o descubrir que el mango maduro también se puede freír. Subirse a los aviones e iniciar su primigenia salidita internacional ocupa un rol interesante en esa larga lista de estrenos que vamos acumulando a lo largo de la vida, esa primera sensación dentro del “tubo de aluminio” es misteriosa, emocionante y notoriamente estresante.

Cuando usted se acomoda en el asiento tiene un mundo nuevo por descubrir que va desde el cierre del cinturón y la bandejita para los féferes, hasta el uso del mando para la pantallita en el respaldo del sillón delantero. Los menos pretenciosos le preguntan al compañero de viaje más cercano, que por sus movimientos rutinarios demuestra tener algunas horas de vuelo, pero los que no quieren parecer novatos se fajan con la tecnología y usted los ve en medio de un embrollo bastante difícil de disimular.

Severino el padre de un amigo de la infancia, se fue en solitario a visitar su nieta allende los mares y el hombre, un poco por timidez y otro por temor al ridículo, estuvo desde aquí hasta Europa mirando el mapita de vuelo en la pantalla táctil, si atreverse a manipular el equipo y buscar otras opciones más atractivas; quien ocupaba el sillón a su derecha, un señor respetuoso ya curtido en los gajes del viajeteo, le preguntó con respeto si necesitaba ayuda al verlo de soslayo mirando la película que él había escogido en su menú cinematográfico, pero el muy terco le respondió algo nervioso: NO,NO, PARA NADA, ESTE ES MI CANAL PRFERIDO ES QUE ME ENCANTA ESO DE LA GEOGRAFíA, DESDE CHIQUITO ADORO LOS MAPAS.

También tenemos una vez inicial para otras cosas y no debemos sentir pena al enfrentarlas, porque en buen cubano siempre decimos que nadie nace sabiendo. Ahora en estos días de fin de año un camarada del barrio me contó que con esto de la llegada de la WIFI a nuestra querida Aldea, muchos han accedido humildemente a recibir consejos y enseñanzas de los más diestros, pero otros pretenden dominar las interioridades de algo, que por su novedad, lógicamente los sobrepasa. Ese amigo me narró que Celedonio Bujía (el Mecánico) recibió un Tablet de regalo y presume de ser experto en esas materias, pero alguien le preguntó: BUJÍA ¿YA TIENES TWITTER? Y EL ALUDIDO RESPONDIÓ DESENFADADO, NO HOMBRE NO, LO MÍO SIGUE SIENDO EL MOSKVITCH, YO ESE TAREQUITO NO LO CAMBIO POR NINGÚN CARRITO MODERNO DE ESOS DE AHORA.

El que pregunta no se pierde, es también un refrán bastante usado, así que es mejor indagar primero y no irse con la bola mala, que muchos han recibido gato por liebre, lo cual es probadamente más peligroso (basado en la experiencia cubana) que obtener pollo por pescado. Ya conozco unos cuantos arrepentidos que andan por otros parajes a quienes les vendieron el capitalismo como el aparato perfecto y ahora resulta que el equipito les está dando tremendo falleteo y todo por no haberse leído bien las “instrucciones para novatos en el sistema”, porque bien claro que lo dice el envoltorio: PRECIOSO PARA VERLO EN NOVELAS, BONITO PARA VISITAR A LOS PRIMOS Y JODIDO PARA VIVIR COMO OBRERO.

(Tomado de La Bicicleta)