Resumen Semanal: La Neurona 2.0, las prestaciones de Telegram y más noticias de Juego de Tronos

Desde los distantes parajes donde se desarrolla la Feria Tecnológica de la UCI, compartimos un nuevo resumen de lo más significativo —según nosotros— de la semana. Este viernes le traemos una nueva parte versión de La Neurona y nuevas noticias sobre la plataforma de mensajería instantánea Telegram. Además, tenemos nuevas declaraciones de George R.R. Martin sobre los spin-off que prepara HBO, y podrán ver cuál de sus series favoritas renovó y qué otra pasará al olvido. Acompáñenos.

La Neurona 2.0

Canal USB les trae una nueva exclusiva de los creadores del popular videojuego La Neurona. Luego del éxito del juego de agilidad y conocimiento basado en el programa televisivo La Neurona Intranquila, los Estudios de Animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), trabajan en una nueva versión que agregará perfiles de usuario, logros y retos, y hasta un ranking para los gamer más competitivos.

Partiendo de los comentarios generados en el sitio web del videojuego cubano, la UCI decidió añadir perfiles de usuario dentro de un mismo dispositivo. Esto permitirá que esos usuarios que no tengan un Smartphone/Tablet potente o su sistema Android no esté actualizado, puedan jugarlo en el dispositivo de un familiar que tenga ya instalado el juego.

La nueva versión presentará además una nueva modalidad donde el usuario podrá ir viendo los logros de su avance por el interesante mundo de la neurona; y además, el gamer podrá ganar neuronas o vidas mediante retos (aleatorios) que irán saliendo durante el juego.

La gran sorpresa de esta Neurona 2.0 será el sistema ranking que incorpora la UCI para usuarios nacionales, en el cual cada concursante podrá competir con los puntos obtenidos en el juego y publicarlo. El ranking estará visible en un portal que saldrá junto con el videojuego y también podrá ser actualizado vía SMS, tanto para obtener su posición respecto a los demás, como para poder actualizarla.

El equipo de desarrollo de la Neurona agregará también una nueva identidad visual (aunque conserva el mismo motor gráfico) y un grupo nuevo de niveles y secciones que traerán más preguntas para esos intranquilos adictos del conocimiento.

Intel prepara su Core i9 de 12 núcleos para este verano

La corporación Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, lanzará en el verano próximo una nueva gama de procesadores Core i9: el 7900X y 7920X de 10 y 12 núcleos respectivamente. La salida de AMD Ryzen había desestabilizado un mercado que hasta entonces domina Intel. Sin embargo, este lanzamiento habla desmedidamente de los miedos de la compañía y pretende sepultar de una vez por todas la persistencia de AMD.

Para eso, Intel incorpora procesadores (gama alta) de 6, 8, 10 y 12 núcleos y el doble de hilos de ejecución mediante la tecnología HyperThreading. Además, especulan que tendrá más Caché de nivel 3, más pistas PCIe y frecuencias de reloj que podrán alcanzar los 4,5 GHz en sus versiones más altas. Todo esto, gracias a la tecnología Turbo Clock 3.0.

Como diría un colega, con este procesador, una tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti, y una conexión directa al poste de la calle, no hay juego que se resista este año. De momento nos toca soñar, como millennials desterrados a un eterno periodo especial tecnológico.

La actualización y descubrimiento de Telegram

La aplicación de mensajería instantánea Telegram, incorporó las llamadas de voz en todas sus plataformas (la última en actualizarse fue la versión escritorio), una función que sus usuarios estaban esperando con mucho interés. En un momento en que el mercado de los servicios de mensajería se divide entre Whatsapp y Skype, la compañía alemana ha ido agregando funciones para parecerse más a sus rivales, pero conservando su mejor carta, la seguridad.

Según expertos, Telegram es una de las aplicaciones actuales con la mejor seguridad del mundo. Sus mensajes encriptados (no los voy a enredar con algoritmos cifrados de 256 bits ni protocolos MTProto), viajan del emisor al servidor y de ahí al receptor, pero con un sistema único que ni siquiera puede leerlo el servidor, ya que cada usuario genera una clave única. No es 100% infalible, pero actualmente es la plataforma que proporciona un mejor servicio en cuanto a seguridad.

Igualmente, y este dato es importante para los cubanos, gracias a su gran trabajo de optimización y su interfaz minimalista, asegura una carga rápida en conexiones lentas. Tiene un sistema de búsqueda por categoría, muy fácil de usar, donde separa la conversación de los archivos multimedia enviados, por si en algún momento necesita ir directo a una imagen que ya envió.

Aun cuando existen blog reconocidos como WordPress y Medium, Telegram tiene su propia herramienta de publicación, donde incluso podrá postear de forma anónima. Una de sus características más recomendadas se encuentra los chats secretos. Según sus creadores, usan cifrado end-to-end, no dejan rastros en los servidores, permiten la autodestrucción de mensajes y no admiten el reenvío de los mismos. Además, “no son parte de la nube de Telegram y sólo se puede acceder a ellos a través del dispositivo de origen”. Así que mantenga mejor la seguridad sobre su dispositivo.

No necesita usuario y contraseña. Se accede mediante su número de teléfono y un código que le enviarán cuando haga la solicitud de inicio de sesión. Sí, Cuba aparece, y no solo funciona a la perfección el envío del mensaje con su número; si falla (por razones obvias), podrá solicitar una llamada libre de pago (incluso para Etecsa) donde una computadora le dirá su código. Este procedimiento, incluido en cada una de sus plataformas, se repetirá cada vez que quiera iniciar sesión, solo en el caso de la versión web y de escritorio (Windows, Linux y macOS).

Telegram puede parecerse mucho a Whatsapp, Skype u otros servicios de mensajería, y es por eso que ha puesto interés en desarrollar características para diferenciarse de sus competidores, más cuando llega de último a la fiesta. Por eso, entre sus grandes funciones, los usuarios podrán la verificación en dos pasos para acceder a la aplicación (solicita dos contraseñas); eliminación de mensajes luego de un tiempo establecido; se puede utilizar un alias (para los que no quieran dar su número de teléfono); envío y recepción de mensajes desde varios dispositivos; enviar archivos de hasta 1,5 gb; permite la creación de grupos de hasta 5 mil personas (Whatsapp permite solo 256) lo que casi puede ser un foro; los grupos estándar son más democráticos, no tienen administrador; se pueden crear canales, entre otras más enfocadas al diseño.

Si quiere ver todas las funciones que posee Telegram o tiene cualquier duda puede ir a su página de preguntas o hacernos llegar un comentario, Canal USB la recomienda.

George R.R. Martin confirma que HBO trabaja en cinco ‘spin-off’

En el último resumen hablamos de cuatro “spin-off” en los que está trabajando HBO. Pues el autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin, confesó que realmente son cinco, donde se encuentra también inmerso en el trabajo de guinista.

El escritor reveló en su blog que un nuevo guion para un piloto se ha añadido a los libretos que se están trabajando para una posible continuación de ese universo fantástico. Además, comentó que ningún personaje de la versión cinematográfica de Juego de Tronos saldrá en los spin-off, ya que cada una de las propuestas son precuelas de la ficción.

Para tranquilidad de sus fans, Martin comentó en su blog que no solo se ocupa de dos de los proyectos, también trabaja junto a los otros escritores “debatiendo nuestras ideas, la historia de Poniente y su mundo más allá y diversos detalles encontrados en El mundo de hielo y fuego y Tierras de hielo y fuego“.

El autor advirtió que ninguna de las precuelas estará basada en los Cuentos de Dunk y Egg, y aclaró que tampoco girarán en torno a la Rebelión de Robert, pues a pesar de saber que muchos fans quisieran ver la llamada Guerra del Usurpador, “cuando termine Canción de hielo y fuego todos sabrán lo que ocurrió en la Rebelión de Robert”.

Sobre la sexta novela de la saga Canción de hielo y fuego, Vientos de Invierno, George bromeó sobre lo lento que es escribiendo y confesó que “desearía clonarme o encontrar alguna manera de que el día tenga más horas o una forma de no dormir”. Así que ya saben, al invierno todavía no llegará en los libros.

Series canceladas, series renovadas

Para terminar este resumen, dejamos una lista de las series que fueron canceladas o renovadas por sus cadenas, para que no pierda tiempo en seguirlas o empezarlas. El listado está actualizado hasta el 18 de mayo.

Canceladas

ABC: Los pasajeros del tiempo, Conviction, Notorious, Uno para todas, American Crime, Dr. Ken, Imaginary Mary, Secret and Lies, The Catch, The Real O’Neals.

CBS: BrainDead, American Gothic, Duda razonable, La extraña pareja, Dos chicas sin blanca, The Great Indoors, Mentes criminales: Sin fronteras, Ransom, Training Day, Puro Genio.

NBC: Aquarius, Patient Zero (Cancelada antes de su estreno), Powerless, Emerald City, The Blacklist: Redemption.

CW: No Tomorrow, Frequency.

FOX: Pitch, Sleepy Hollow, Rosewood, APB, Making History, Son of Zorn, Scream Queens, Shots Fired.

AMC: Feed the Beast, Freeform, Dead of Summer, Guilt, Papá canguro, Lifetime, Criadas y malvadas.

USA Network: Donny, Eyewitness.

ITV: Houdini y Doyle, The Halcyon.

Syfy: Hunters, Aftermath, Incorporated.

TNT: Asesinato en primer grado.

Showtime: Penny Dreadful, Roadies, Masters of Sex.

FX: Sex&Drugs&Rock&Roll, Tyrant.

HBO: Vinyl.

MTV: Mary + Jane, Loosely Exactly Nicole, Sweet/Vicious.

WGN: Salem, Outsiders.

TV Land: Impastor.

Starz: Blunt Talk.

Hulu: Please Like Me.

Netflix: Marco Polo.

Amazon: Good Girls Revolt.

PBS: Mercy Street.

Cinemax: The Knick.

FXX: Man Seeking Woman.

CMT: Sun Records.

Renovadas

ABC: The Middle, Cómo defender a un asesino, Scandal, Anatomía de Grey, Modern Family, Black-ish, Agents of SHIELD, American Housewife, Sucesor designado, Once Upon a Time, The Goldbergs, Speechless, Fresh off the Boat, Quantico.

CBS: The Good Fight, The Big Bang Theory, Madam Secretary, Man with a Plan, MacGyver, Scorpion, NCIS: New Orleans, Blue Bloods, Hawaii 5-0, La vida en piezas, NAVY: Los Ángeles, Kevin Can Wait, Bull, Superior Donuts, Mom, NAVY: Investigación criminal, Mentes criminales, Elementary, Código negro.

NBC: This Is Us, The Good Place, Superstore, Shades of Blue, Taken, Blindspot, Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Great News, The blacklist, Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales, Timeless.

CW: Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Sobrenatural, Crazy Ex-Girlfriend, Jane the Virgin, Riverdale, Los 100, iZombie, The Originals.

FOX: Bob’s Burgers, NAVY: Investigación criminal, Los Simpson, Empire, Lucifer, The Mick, Arma letal, Star, Padre de familia, Gotham, El último hombre en la tierra, Expediente X, The Exorcist, Brooklyn Nine Nine, New Girl.

AMC: The Walking Dead, Humans, Fear the Walking Dead, Into the Badlands, The Son.

Freeform: Stitchers, Una chef en casa, Familia de acogida, Beyond.

USA Network: El tirador, Falling Water, Colony.

Syfy: 12 Monkeys, Dark Matter, Killjoys, Van Helsing, Z Nation, Channel Zero, The Magicians.

TNT: Animal Kingdom, The Last Ship, Buena conducta, Major Crimes, The Librarians.

Showtime: Homeland, Ray Donovan, The Affair, Billions.

FX: American Horror Story, Archer, Atlanta, Better Things, The Americans, Taboo, Baskets, Legion.

FXX: It’s Always Sunny in Philadelphia, Man Seeking Woman, Eres lo peor.

HBO: Westworld, Ballers, Curb Your Enthusiasm, Divorce, Juego De Tronos, Insecure, Silicon Valley, Veep, Crashing, The Young Pope.

Netflix: BoJack Horseman, Daredevil, Jessica Jones, Lady Dynamite, Love, Orange Is The New Black, Haters Back Off, Viajeros, The OA, Día a día, Una serie de catastróficas desdichas, Big Hero 6, Santa Clarita Diet, Mindhunter, Por trece razones.

TBS: Search Party, People of Earth.

Starz: Ash vs Evil Dead, Counterpart, Dice, Outlander, Power, Survivor’s Remorse, The Girlfriend Experience, American Gods.

Amazon: Bosch, Transparent, The Man in the High Castle, Sneaky Pete, Mozart In the Jungle, Red Oaks, Goliath, Patriot, The Marvelous Mrs. Maisel.

Hulu: Chance, Shut Eye, The Path, Freakish, The Handmaid’s Tale.

BBC: Dirk Gently, ¡Llama a la comadrona!

Sundace: Rectify.

MTV: Scream.

History: Vikingos, SIX.

IFC: Stan Against Evil, Portlandia.

Crackle: StartUp.

E!: The Royals.

Bravo: Imposters.

TVLand: Younger, Teachers.

Sundance TV: Hap and Leonard