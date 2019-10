Adiós a un sin sentido

Miles de personas peregrinan al Valle de los Caídos a honrar y fotografiarse en la tumba del dictador Francisco Franco a pocos días de que se produzca su exhumación. “Yo soy de derechas”, le dice un señor allí mismo a un guardia civil, “pero lo que quieren hacer aquí no tiene razón de ser”. La frase del hombre de derechas no tiene sentido, pero a poco que uno se fije, nada lo tiene aquí. Es la puerta de un monumento mantenido por una democracia en memoria del dictador que la aniquiló. (Fuente: El País) Guillermo Tell

Bajo el revelador título de “Últimos domingos con Franco”, una crónica de la mencionada publicación lo describe como el mejor ejemplo de lo que la extrema derecha entiende por no reabrir heridas del pasado: dos tumbas glorificadas con nombres y apellidos y llenas de flores, y escondidos osarios de restos anónimos.

Pero le faltó decir que estos últimos pertenecen a exterminados del lado republicano de la Guerra civil (1936-1939) y de prisioneros que dejaron la vida edificando en condiciones de esclavos el monumento a la glorificación del fascismo y la dictadura franquista sobre montañas de víctimas.

El camino hacia el epílogo del sin sentido en el difícil intento de cerrar heridas históricas, al cabo de décadas, comenzó con un acuerdo del Parlamento bajo un gobierno del Partido Socialista en funciones, y hace unos días el Tribunal Supremo lo avaló por unanimidad.

Y aún todavía herederos privilegiados que se enriquecieron a la sombra del dictador y sus fieles de la extrema derecha neofascista continúan poniendo trabas al traslado de los restos de Franco al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Tal como escribió una vez el poeta cubano Nicolás Guillén en una especial elegía, también para víctimas y dolientes españoles “fue largo el viaje” para un gesto reparador.