Minuto a minuto: El día clave de la agresión internacional contra Venezuela

Venezuela y un grupo conformado de 60 Estados miembros de Naciones Unidas (ONU) y de los cinco continentes que respaldan al país, evalúan siete puntos concretos para el resguardo de la paz y la estabilidad de la nación, indicó el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza

“Con el Grupo de Estados miembros de Naciones Unidas se ha trabajado en siete acciones concretas que se irán desarrollando a lo largo de estas semanas, a favor de la paz y la autodeterminación de los pueblos”, expresó Arreaza en declaraciones transmitidas por Telesur desde la sede de la ONU.

En este sentido, abogó porque los países que firmaron en su momento la Carta de las Naciones y que integran este organismo internacional respeten los principios básicos de soberanía y de autodeterminación.

“Sabemos que hay países que no la respetan, que amenazan a otros con el uso de la fuerza, países que intervienen permanentemente en los asuntos internos, que no respetan la autodeterminación de los pueblos. Son hipócritas, ya que se sientan en Naciones Unidas, se sientan en Asamblea General, sin embargo, no respetan estos principios. Por eso, hoy es el momento, cuando las agresiones amenazan la estabilidad del mundo y la paz de los pueblos es el momento de ratificar, de confirmar, para defender la paz y soberanía de los países”, enfatizó.

Al respecto, señaló que se conversó con el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la situación que se vive en la frontera colombo-venezolano y el intento de una intervención militar por parte de Estados Unidos bajo el supuesto de una “ayuda humanitaria”

“Hablamos con el secretario general, lo pusimos al día de esta operación peligrosa, de propaganda en la frontera de Venezuela, de esta violación al derecho internacional sin la autorización de Naciones Unidas, sin la Cruz Roja Internacional, como pretenden forzar ayuda humanitaria teórica en territorio venezolano sin que se haya cumplido con los más elementales principios para tal fin. El secretario General está atento, está pendiente, y se mantendrá en comunicación con nosotros constantemente“.