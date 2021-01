Una nota personal

La foto de grupo pudo tener otro fondo que no fuera el ancho de la calle y los árboles del Vedado, pero no era el objetivo. No vende igual una imagen dentro del Ministerio de Cultura (con quien supuestamente piden dialogar) que los invitó una y otra vez a entrar a TODOS. No hay inocencia ni ingenuidad cuando el rostro se sustituye por celulares o se coloca en altavoz una llamada privada.

Así se construyó la narrativa; segunda temporada (intuyo que no la última), que comenzó justo para impedir lo mismo en que insisten: el diálogo. Segunda temporada también los videos en directo, las frases a gritos, el "periodismo" ciber quinta categoría en cadena, tweets de la embajada correspondiente, las manadas convocadas contra las páginas cubanas, sumados los posts/express, sin olvidar que los ideólogos de colores varios ya ejercieron su cátedra venenosa, en sus muros, grupos, pandillas, blogs propios y ajenos...

Lo nuevo de esta temporada, entre detalles diversos, es que ya vimos durante estas semanas las directas, obscenidades, insultos, el "tú no me representas" y el "tú no eres nadie" y el "quién te dijo a ti" (reclamos de protagonismo) y toda la variopinta comunicación que ellos mismos, sin recato alguno, pusieron a circular, aunque luego trataran de eliminarlos. Vimos a uno presente ayer, que artista no es, andar vestido de pionero por calles de la Habana, provocando; el mismo que con su lenguaje vulgar pide intervención a Cuba. Leímos la amenaza de otro que no estuvo y da ultimátums al vacío. Y así...

Soy amiga desde hace muchos años (con todo lo que esta palabra contiene) de Alpidio Alonso, poeta con el que he compartido en ferias, lecturas, antologías; de Fernando Rojas, desde tiempos habaneros de la AHS en la Casa del Joven Creador de la avenida del puerto; de Fernando León Jacomino, también poeta, en caminos del libro y la literatura y el teatro y La Jiribilla y la cultura toda, y de Alexis Triana, desde Holguín, soñando y haciendo por el arte joven de Romerías... y así de otros que TRABAJAN (resalto) en el Ministerio de Cultura.

Personal (y aterrizada) es esta nota de amistad y solidaridad, como ojalá la sientan muchos artistas apoyados y protegidos ahora mismo con sus proyectos, a pesar de pandemias y carencias extremas, por la política cultural cubana.

Que dimita el odio mediático y real, la provocación al límite, el irrespeto.

Y no muestro la foto de grupo a la que aludo, la del errático fondo, sino esta mía, porque hoy es 28 de enero, desde "donde son más altas las palmas". Con Martí, LUZ que alumbra. Con Cuba y por Cuba.

(Tomado de Facebook)