Presagios para 2021

Cuba se despereza, aún con la resaca de 2020 y sus consiguientes calamidades. Se despierta hoy como siempre, dispuesta a asumir el 2021 botando viejos lastres y oxidadas herramientas; asumiendo nuevas formas de vivir no exentas de complejidades, pero irreversibles ya a estas alturas. Cuba lo sabe, y comienza ya a dar sus primeros pasos con ese genoma indescifrable que siempre la ha puesto a prueba en el misterio de resistir y salir adelante. Eso que ahora llaman resiliencia.

El 2021 no será nada fácil. Tendremos todos que readaptarnos a un nuevo escenario, que exigirá grandes esfuerzos bajo un decrépito bloqueo estadounidense que ni sabemos si aflojará. De los cambios, no veremos los frutos de inmediato, si no gradualmente, si se hacen como Dios manda, y el espíritu de los propósitos cuaja bien abajo en el terreno decisorio: el municipio, el barrio, la empresa, el taller o el emprendimiento privado y cooperativo. Y con el consenso popular, no por decreto.