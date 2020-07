EE.UU: El próximo desastre está a solo unos días de distancia

Millones de estadounidenses desempleados enfrentan una catástrofe inminente.

Algunos de nosotros supimos desde el principio que Donald Trump no estaba preparado para ser presidente, que no sería capaz de lidiar con una crisis que no fue de su propia creación. Aún así, la magnitud del fracaso del coronavirus de Estados Unidos ha conmocionado incluso a los cínicos.

En este punto, solo Florida tiene un promedio de muertes diarias aproximadamente igual al de toda la Unión Europea , que tiene 20 veces su población.

¿Cómo pasó esto? Un elemento clave en nuestra debacle mortal ha sido la miopía extrema: en cada etapa de la crisis, Trump y sus aliados se negaron a reconocer o adelantarse a los desastres.

Las negativas de Blithe de que Covid-19 representaba una amenaza dieron paso a las negativas de que la reapertura rápida conduciría a un nuevo aumento de las infecciones; ahora que el aumento está sobre nosotros, los gobernadores republicanos están respondiendo de manera lenta y de mala gana, mientras que la Casa Blanca no está haciendo nada en absoluto.

Y ahora otro desastre, esta vez económico en lugar de epidemiológico, está a solo unos días.

Para comprender el precipicio por el que estamos a punto de caer, debe saber que si bien el manejo general de Covid-19 por parte de los Estados Unidos fue catastróficamente malo, una pieza, la respuesta económica, en realidad fue mejor de lo que muchos de nosotros esperábamos. La Ley CARES , desarrollada en gran parte por los demócratas pero promulgada por una mayoría bipartidista a fines de marzo, tenía fallas tanto en el diseño como en la implementación, pero hizo mucho para aliviar las dificultades y limitar las consecuencias económicas de la pandemia.

En particular, la ley proporcionó una ayuda enormemente mayor a los trabajadores inactivos debido a los bloqueos impuestos para frenar la propagación del coronavirus. El seguro de desempleo de los Estados Unidos normalmente es una protección débil contra la adversidad: muchos trabajadores no están cubiertos, e incluso aquellos que generalmente reciben solo una pequeña fracción de sus salarios anteriores. Pero la Ley CARES amplió la cobertura, por ejemplo para los trabajadores por encargo, y aumentó considerablemente los beneficios, agregando $ 600 al cheque semanal de cada destinatario.

Estos beneficios mejorados cumplieron una doble función. Significaron que había mucho menos miseria de lo que uno hubiera esperado de una crisis que eliminó temporalmente 22 millones de empleos ; según algunas medidas, la pobreza en realidad disminuyó .

También ayudaron a mantener aquellas partes de la economía que no estaban bloqueadas. Sin esos beneficios de emergencia, los trabajadores despedidos se habrían visto obligados a recortar gastos en todos los ámbitos. Esto habría generado una segunda ronda completa de pérdida de empleo y contracción económica, además de crear una gran ola de pagos de alquileres perdidos y desalojos.

Por lo tanto, los beneficios de desempleo mejorados han sido una línea vital para decenas de millones de estadounidenses. Desafortunadamente, todos esos beneficiarios ahora están a solo unos días de ser arrojados por la borda.

Para ese suplemento semanal de $ 600, que representa la mayor parte de la expansión de los beneficios, se aplica solo a las semanas de beneficios que terminan " el 31 de julio o antes ". El 31 de julio es viernes. Las semanas estatales de beneficios por desempleo generalmente terminan el sábado o domingo. Por lo tanto, el suplemento finalizará, en la mayoría de los lugares, el 25 o 26 de julio , y millones de trabajadores verán que sus ingresos caen un 60 por ciento o más dentro de unos días.

Han pasado dos meses desde que la Cámara aprobó una medida de alivio que, entre otras cosas, ampliaría los beneficios mejorados durante el resto del año. Pero ni los republicanos del Senado ni la Casa Blanca han mostrado ningún sentido de urgencia sobre la inminente crisis. ¿Por qué?

Parte de la respuesta es que Trump y sus funcionarios están, como siempre, muy por detrás de la curva del coronavirus. Todavía están hablando de una recuperación rápida en forma de V que nos llevará rápidamente de vuelta al pleno empleo, haciendo innecesaria la ayuda especial a los desempleados; aparentemente son ajenos a lo que todos los demás ven: una economía que está tropezando nuevamente a medida que el coronavirus vuelve a surgir.

Los delirios sobre el estado de la recuperación económica, a su vez, permiten a los conservadores disfrutar de una de sus ideas favoritas de zombis : que ayudar a los desempleados en una economía deprimida perjudica la creación de empleo, al desalentar a las personas a tomar empleos.

Preocuparse por los incentivos de empleo en medio de una pandemia es aún más loco que preocuparse por esos incentivos después de una crisis financiera , pero parece estar en el centro del pensamiento de la Casa Blanca (o tal vez eso es "pensar") sobre la política económica correcta ahora.

Una última cosa: mi sensación es que los republicanos tienen una visión delirante de su propia posición de negociación. Parecen no darse cuenta de que ellos, no los demócratas, serán culpados si millones se ven sumidos en la miseria porque el alivio se retrasa; en la medida en que estén dispuestos a actuar, todavía imaginan que pueden extraer concesiones como una exención general de las empresas de la responsabilidad pandémica .

Tal vez la perspectiva de una catástrofe concentrará las mentes republicanas, pero parece más probable que nos encaminemos por semanas, si no meses, de dificultades financieras extremas para millones de estadounidenses, dificultades que afectarán a la economía en general. Este desastre no necesitaba suceder; pero puedes decir lo mismo sobre la mayoría de lo que ha salido mal en este país últimamente.