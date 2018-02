Jóvenes al rescate

“Estamos juntos aquí porque si lo único que puede hacer nuestro gobierno y el presidente es enviar sus condolencias y oraciones, entonces es momento de que las víctimas sean el cambio que necesitamos ver”, declaró Emma Gonzalez durante un mitin contra las armas el sábado en Fort Lauderdale, cuatro días después de sobrevivir a la matanza en su preparatoria en el pueblo de Parkland, Florida, a unos kilómetros de donde hablaba con voz firme y entre lágrimas de ira y tristeza.

Gonzalez, de 18 años, señaló que ya todos conocen las estadísticas sobre los tiroteos masivos y cómo se repiten estas tragedias por todo el país. De hecho, ella y sus compañeros se han sumado a los más de 150 mil estudiantes en más de 170 escuelas primarias, secundarias y preparatorias que han atestiguado un tiroteo en sus instalaciones desde la matanza en la preparatoria Columbine, en 1999, según un análisis del Washington Post.

“Vamos a ser los jóvenes de los cuales ustedes después leerán en sus libros de texto. No porque vamos a ser otra estadística sobre tiroteos masivos en Estados Unidos, sino porque vamos a ser el último tiroteo masivo (…) vamos a cambiar las leyes”, prometió a los más de mil estudiantes, padres de familia y otros que se congregaron para decir ya basta.

Si el presidente quiere presentarse frente a mí y decirme en mi cara que esto fue una tragedia terrible y que nunca debió haber ocurrido, y si quiere seguir diciendo que nada se puede hacer al respecto, felizmente le preguntaré cuánto dinero ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle. Y ¿quieren saber algo? No importa, porque ya sé: 30 millones de dólares (…) A todo político que recibe donativos de la NRA (Asociación Nacional del Rifle): vergüenza, y en ese momento cientos de sus compañeros y padres de familia corearon: vergüenza, vergüenza.

“Los gobernantes electos nos están mintiendo. Y parece que nosotros los jóvenes somos los únicos que nos damos cuenta, y estamos aquí para decir que eso es BS (bullshit, una pendejada). Empresas que hacen caricaturas de los jóvenes estos días, diciendo que sólo nos importa lo nuestro y que estamos obsesionados con los trends… estamos preparados para decirles BS. Políticos que están sentados en sus curules dorados financiados por la NRA diciendo que nada se podría haber hecho para evitar esto, decimos BS… Dicen que ninguna ley podría haber prevenido cientos de tragedias que han ocurrido. Decimos BS. Que no sabemos de lo que estamos hablando, que somos demasiado jóvenes para entender cómo funciona el gobierno. Les decimos BS”. Y con ello respondió un coro: no más BS.

Gonzalez no está sola. Un nuevo grupo de líderes feroces acaba de nacer de las muertes violentas de 17 de sus compañeros en el más reciente tiroteo masivo en este país. Cualquier político que está aceptando fondos de la NRA es responsable, declaró Cameron Kasky, otro estudiante de la preparatoria en Parkland, a ABC News. Y dirigiéndose directamente al senador de su estado, Marco Rubio, agregó: “no es nuestra tarea decirte cómo protegernos. Nuestra tarea es asistir a la escuela, aprender y no ser baleado (…) Su tarea es protegernos y nuestra sangre está en sus manos”.

Vale señalar que Rubio está entre los más beneficiados por la generosidad de la Asociación Nacional del Rifle, la entidad más poderosa contra el control de las armas en manos privadas.

Otro estudiante sobreviviente David Hogg, en una entrevista con CBS News, se dirigió directamente a Trump este domingo denunciando: hemos visto el cierre de gobierno, hemos visto la reforma de impuestos, pero nada para salvar las vidas de los niños. Usted me enferma.

Respondiendo a un tuit de Trump que acusa a la FBI de no haber seguido alertas sobre el sospechoso porque estaban demasiado ocupados en investigar la colusión que no existe entre los rusos y su campaña electoral, Aly Sheehy, otra sobreviviente, respondió: 17 de mis compañeros ya no están. Esos son 17 futuros, 17 jóvenes y 17 amigos robados. Pero tienes razón, siempre se tiene que tratar de ti. Qué tonta, se me había olvidado.

Estudiantes, algunos que ya realizaron acciones locales, anunciaron que están organizando movilizaciones a escala nacional, algo que está preocupando a políticos hasta ahora muy cómodos, quienes habían logrado frenar iniciativas anteriores para imponer controles sobre las más de 300 millones de armas que están en manos privadas en este país.

En la convocatoria a la “Marcha para nuestras vidas”, acción impulsada por estudiantes a través del país y citada para Washington el 24 de marzo, se declara: Ni uno más. No podemos permitir que un niño más sea baleado en la escuela. No podemos permitir que una maestra más tenga que decidir si ponerse en frente de un rifle de asalto para salvar las vidas de sus estudiantes. No podemos permitir que una familia más esté esperando una llamada o un texto que nunca llega. Nuestras escuelas no están seguras.Nuestros hijos y maestros se están muriendo. Tenemos que hacer que nuestra prioridad principal sea salvar estas vidas.

El 14 de marzo se está convocando a una huelga estudiantil de 17 minutos, por las 17 víctimas, y otras el 20 de abril, el aniversario de Columbine, donde se pide que todos se vistan de anaranjado para exigir el cambio, entre otras.

En otra entrevista con CNN, Kasky resumió: mi mensaje a aquellos que están en cargos de elección es: están con nosotros o están en contra. Estamos perdiendo nuestras vidas mientras los adultos están jugando.

O como lo resumió el editor en jefe de Wired, Nicholas Thompson, en un tuit: Estados Unidos: donde los estudiantes de prepa actúan como líderes, y los líderes actúan como si estuvieran en la prepa.

En un país donde más personas han fallecido por violencia de armas de fuego desde 1968 hasta hoy día que el total de estadunidenses muertos en todas sus guerras desde su independencia, donde el pueblo más armado del mundo comete masacres y donde en promedio hay cinco balaceras en sedes académicas cada mes, serán los jóvenes quienes tal vez podrán rescatar a su país de esta barbarie.

(Tomado de La Jornada)