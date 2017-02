Crónica desde el Sur: Elogio, intercambio y hermandad con Alfredo Moreno

Las crónicas tienen a veces destino geográficos inesperados y dilaciones temporales ocasionadas por la movilidad del escriba o sus (intentos de) múltiples tareas a veces concomitantes pero también a veces disímiles.

Para no explicar más lo previsible, traigo aquí esta crónica escrita ahora en el Sur (en Buenos Aires), a pocos días de regresar a La Habana, a sumergirnos en los laboriosos y múltiples momentos que nos esperan en la 26 Feria del Libro que comienza el 9 de febrero.

Ella tiene su origen en el mensaje que me envió nuestro re-fraterno re-fotógrafo Alfredo Moreno para saludar, al borde del fin de año, el aniversario 20 de la creación del Centro Pablo.

A partir de ahí se da esta sucesión de mensajes y contramensajes, que finaliza con el texto enviado por Alfredo, que tanto agradecemos desde la complicidad compartida en esta tarea de aportar belleza y conocimientos en un mundo global que cada día, a su manera y con su estilo, a veces sutil, a veces brutal, los rechaza.

Ahí están como prueba referencial formidable del aporte de Alfredo a esa contienda silenciosa, a veces solitaria, siempre entusiasta que libramos cada cual en su hemisferio, ambos en el mundo complejo que nos toca vivir y en el que nos toca, si lo intentamos, luchar.

Escribí, a través del imeil, a la gente del Centro Pablo, en diciembre:

Para Depestre: escribir nota breve de intro para esta nota que nos mandó alfredo moreno.

Le pedi que me mandara un texto para yo escribir una crónica, pero no he tenido ni tendré tiempo por ahora de escribirla. Así que lo mejor es publicar el texto de Alfredo como saludo al Centro y sus 20 años, con una breve, 6 lineas, intro tuya sin firma, a nombre del centro.

Estamos ahora cerrando ese boletín y por eso escribo, a vuelacompu, esta crónica agradecida para Alfredo Moreno y su pasión por la (re-)fotografía, de la que es un maestro en nuestros días.

Texto para el Centro Pablo / 20 AÑOS

Hola Víctor, Espero que hayas tenido un buen y tranquilo viaje de vuelta. Como hablamos aquí te envío un pequeño texto sobre el Centro con toda mi admiración. Espero te guste. Abrazos.

Alfredo

Hay fechas como estratos en el tiempo que se superponen y hacen coincidir de forma mágica vetas de memoria vivida. Estamos celebrando el 20 aniversario del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, justamente cuando se cumplen los 115 años del nacimiento del escritor cubano (-puertorriqueño). La casualidad hace que se cumplan también los 80 años de su muerte, una muerte luchando por el compromiso de la razón y la democracia robada, en un frío día de diciembre entre Majadahonda y Boadilla.

Para enriquecer aún más estas capas de tiempo, se cumplen justamente 5 años de la inauguración de la exposición Pablo en Buitrago en la galería Carmen Montilla de La Habana. En estos 5 años ha viajado desde aquella Peña del Alemán junto a Buitrago del Lozoya, donde Pablo tomó verdadera conciencia del momento histórico que le tocó vivir, hasta los pueblos hermanos de Altafulla, Camallera y Fortanete.

Recuerdo con sana nostalgia aquel primer correo que mandé al Centro solicitando información acerca de la fotografía de Pablo y los dos milicianos en la Torre del Reloj de Buitrago y que un desconocido para mí, Víctor Casaus, respondió de forma emocionada y sincera. De aquella misiva surgió una complicidad y amistad que definió el trabajo posterior y que se fue moldeando correo a correo, idea a idea, fotografía a fotografía y que fructificó un año después, junto al trabajo de Yolanda del Amo y Enrique Smith, en Pablo en Buitrago (La Habana-Nueva York).

Desde entonces he seguido de forma lenta y callada utilizando ese juego de miradas que es la refotografía para intentar mostrar una realidad pausada, que no sea velada por el olvido impuesto ni por la sobreinformación. Me despido volviendo a la última frase que escribía en aquel correo de finales de noviembre del 2011:

Muchas gracias por su atención (a la cultura) y su labor.

Por muchos años, Centro Cultural Pablo de la Torriente, Víctor, María y todos los trabajadores y colaboradores que han pasado en estos 20 años por esa casa y patio de Muralla 63 en La Habana Vieja.

Alfredo Moreno García

Diciembre de 2016

Leganés, Madrid.