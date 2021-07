Aylín Justiz: Mi sonrisa, mi “cuídense mucho y tengan buen día”, nunca va a faltar

Cielo despejado, el viento a favor, un niño de cuatro añitos que no sabe de odio ni bullyng en las redes sociales, y mientras se suman vecinos e invitados a la convocatoria del barrio, el pequeño juega con su madre a que él es el león y ella el dinosaurio. “Me habías dicho antes que la serpiente, por fin cuál ”, le dice ella entre risas.

Conocidos y otros que han llegado hasta el reparto Santa Felicia, en Marianao, la saludan con alegría. Algunos le piden hacerse una foto. Hay quien la elogia directamente: “Felicidades, lo hiciste muy bien”. Y están los que la honran, de manera más callada, con su presencia allí en la calle, frente al edificio multifamiliar donde vive o desde los balcones.

Todos de una forma u otra quieren transmitirle respeto y admiración a Aylín Justiz Águila, una talentosa especialista en Meteorología, quien ante la amenaza y paso de la tormenta Elsa por el territorio nacional, tuvo la responsabilidad de informar al pueblo de Cuba sobre la evolución del fenómeno; y lo hizo genial, pero por utilizar la metáfora “tormenta atormentada”, cayó en redes de odio que algunos cibernautas y sitios web fomentan contra los profesionales cubanos.

"Me dice mi mamá: están diciendo que…"

“Yo no sabía nada de lo que había en las redes, mi cabeza estaba concentrada en la evolución de Elsa y el lunes a las 11 y tanto de la noche cuando llegué a la casa, me dice mi mamá: están diciendo que en las redes sociales hay algo raro, que si tormenta atormentada.

Ah, sí, yo lo dije, pero cuál es el problema, si yo lo dije en un ambiente espontáneo, natural, para poder realmente clasificar todo aquel desajuste desde el punto de vista meteorológico que tenía la tormenta. Y no sabía cómo explicarlo. Y dije: bueno, la palabra que salga, y salió atormentada. De hecho, ahora me dicen la mulata que atormenta las tormentas”.

¿Atormentada con la “tormenta atormentada”?

“En ningún momento me sentí triste, ni apagada, por ningún comentario malintencionado, al contrario, porque vi que detrás de cada comentario que tenía malas intenciones, habían miles con muy buenas intenciones, y esos son los que valen para mí. Porque al final, yo trabajo para esos miles que con tanto cariño me acogen cada día en su casa, y a los que ojalá pudiera darles un abrazo, a cada uno”.

—¿Leíste los comentarios en Cubadebate sobre ti?. Más de 400 foristas que salieron en tu defensa.

“Sí, cómo no. Casi todos los mensajes decían cosas muy bonitas, y me dejaba reflejado cuanto orgullo, cuanto respeto, cuanta admiración hay por el trabajo, no solo mío, sino de todos los profesionales de la Meteorología. Y por supuesto, una responsabilidad enorme que depositan en mis manos. Porque ahora mi meta es superarme cada vez más.

El pronóstico, aunque tiene elementos que son claves, es completamente improvisado, es a memoria, ahí no se lee de ningún lugar, y por tanto, siempre busco opciones para empezar diferente, para llegar mejor al público, para que me entiendan todos, los que estudian, los que no estudian, los más pequeños, los más ancianos, todos.

Esa es mi meta, y así voy a seguir. Y ahora que muchos me comparan con Rubiera, -que no tiene comparación, que tiene un camino prácticamente incomparable. Pero con esa comparación que hacen, están poniendo en mis manos ser igual que él”.

Se ríe a carcajadas cuando le hago saber el comentario de un forista de Cubadebate que elogió su moño parecido al de Celeste Mendosa, y afirma: "Asimismo me han dicho muchas personas".

"Me siento muy contenta, muy halagada"

“Me siento muy contenta, muy halagada. Aquí está mi director general, también Yinelys Bermúdez, que además de mi amiga es alguien muy importante en mi vida profesional. Y otros que no están, que las personas no ven, como Gisell Aguilar, que para mí es un paradigma. Mi tutora, Cecilia González, que lleva once años recorriendo el camino de la Meteorología conmigo. Son personas que están muy orgullosos de mí, muy felices. También mis profesores de Matemática, de Física que se sienten orgullosísimos. Y mi familia, mi mamá no para de llorar de la emoción. Y mi niño, estoy seguro, que un día cuando crezca se sentirá muy orgulloso. Todos muy contentos”.

—¿Proyecto de doctorado, Aylín?

Sí, sí, ya de hecho está preparado, es solo presentarlo ante un programa nuevo que debe abrirse por la Universidad de La Habana. Y una vez que esté presentado, enfocar todos los sentidos en función de eso, y que pronto el público pueda decirme: la Doctora Aylín Justiz, y ahí estaré siempre cuando ellos me llamen”.

Este viernes, los CDR, la organización de la familia cubana, liderada por Gerardo Hernández Nordelo llegó hasta el barrio de Aylín, para reconocer personalmente su valía como meteoróloga y mujer cubana. El Héroe de la República de Cuba aclaró:

“Yo desde bien joven soy humorista y jamás criticaría el buen humor, el sano, el constructivo, pero hay otro tipo de humor que lo hacen los mismos que estaban esperando que la tormenta nos partiera por el medio y que sintieron una frustración muy grande cuando vieron que los daños no fueron tanto, entonces muchos de ellos volcaron su odio en las redes contra lo que pudieron, entre eso, a ustedes (Aylín Justiz y Pepe Mejías). No es que uno esté en contra del humor, uno está en contra del odio expresado en chistes, que a veces repetimos de manera inocente y sin saber que le faltamos a la sensibilidad de compañeros y compañeras que tantos sacrificios hacen separados de la familia, horas y horas de trabajo, a veces con un buchito de café y dale, para que este pueblo no esté desinformado y pueda tomar todas las medidas y protegerse. Me refiero a los profesionales de la Meteorología y de nuestra prensa”.

La emoción no le impidió a Aylín corresponder al pueblo que tanto afecto y respeto le han mostrado en estos últimos días. Valiente y espontánea como es, soltó un: "Muy difícil, yo creo que preferiría volver a hablar del ciclón ante las cámaras que hablar aquí".

"Muy difícil, porque nosotros lo entregamos todo. Ustedes saben que ahí se queda mi mamá con mi niño, y yo lo olvido todo, todo, completamente todo para defender al pueblo de Cuba y a mi país. Y me siento muy emocionada porque nunca pensé que en menos de una semana el pueblo de Cuba me demostrara tanto cariño, tanta admiración, tanto respeto.

Y sin firmar ningún documento ha puesto en mí una responsabilidad muy grande porque impone el saber que cada día que me pare allí, sea de ciclón o no, Cuba va a esperar de mí lo mejor, con entrega, con amor, con alegría. Me puedo estar sintiendo mal, puedo estar enferma, pero mi sonrisa, mi cuídense mucho y tengan buen día, eso nunca va a faltar.

No puedo dejar de reconocer ni un minuto, que mientras nosotros analizamos, pensamos, valoramos por dónde puede ir un ciclón o no, los periodistas, los locutores, los presentadores en televisión, los mantienen a ustedes al tanto de todo, hasta que nosotros nos podemos enfrentar en cámara otra vez.

Gracias inmensas, del tamaño de Cuba, desde Cabo de San Antonio hasta Punta de Maisí, la Isla de la Juventud. Gracias enormes en nombre del Instituto de Meteorología por el reconocimiento. Y créanme que seguiremos ahí todos los días, todas las veces que Cuba necesite que la informemos. Gracias por todo”.

Se van algunos; otros se quedan hablando con Aylín Justiz. Ella sostiene en brazos a su hijo, que empieza una lluvia de por qué y para qué, propios de su edad. Seguramente un día le hablará de "tormenta atormentada" y ambos reirán porque el odio que sembraron a través de un meme en las redes sociales, surtió el efecto contrario. Y desde entonces el cielo se despejó aún más y el viento sopló a su favor.